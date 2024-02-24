Самый невероятный камбэк в истории АПЛ

В субботу, 24 февраля, «Арсенал» и «Ньюкасл» сыграют в центральном матче 26-го тура АПЛ. Лондонцы бьются за золото, а «сороки» – за место в еврокубках. За последние 10 лет команды сыграли между собой вничью всего раз. Но в 2011 году «Арсенал» и «Ньюкасл» выдали настоящий матч-триллер, завершившийся ничейным исходом. Вспоминаем легендарную бойню на «Сент-Джеймс Парке».

В сезоне-2010/2011 «Арсенал» включился в чемпионскую гонку. Главным фаворитом считался «МЮ», но лондонцы перед 26-м туром (да-да, сейчас команды сыграют также в 26-м туре) отставали от команды сэра Алекса Фергюсона всего на два очка. «Ньюкасл» же шёл восьмым и особо ни на что не претендовал. Команда только вернулась из Чемпионшипа, поэтому место в середине – отличный расклад для них. «Арсенал» отправлялся на гостевой матч в статусе фаворита. Хотя в первой встрече в Лондоне «Ньюкасл» одержал минимальную победу. Но перед второй игрой беспроигрышная серия «канониров» насчитывала восемь матчей (шесть побед и две ничьих), а «сороки» не могли победить на протяжении трёх встреч.

Старт игры подтвердил расчёты. «Арсенал» пошёл в атаку и забил уже на первой минуте. Андрей Аршавин отдал пас на Уолкотта, Тео оказался на оперативном просторе и переиграл голкипера «Ньюкасла» Стивена Харпера. «Они выглядели пугающе. В первом тайме казалось, что на нас нападают «Красные стрелы» (пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании. – Прим. «Чемпионата»)», – вспоминал вратарь.

Уже через пару минут «Арсенал» отличился снова. И опять Аршавин организовал гол: он подал штрафной с левого фланга, после которого защитник Жоан Джуру точно пробил головой. Думаете, лондонцы остановились? Нет! На 10-й минуте разгромным счёт сделал лидер атаки «Арсенала» Робин ван Перси. Уолкотт отдал передачу в центр штрафной, где голландец остался один. Ван Перси спокойно отправил мяч в ворота «Ньюкасла». 3:0 в пользу «канониров» за 10 минут – безумие!

Голкипер Харпер рассказывал, что эта встреча стала первой для его сына на трибунах «Сент-Джеймс Парка». А защитник Хосе Энрике испытал большой спектр эмоций.

Хосе Энрике экс-защитник «Ньюкасла» «Я был зол. Мы обыграли «Арсенал» на «Эмирейтс», поэтому знали, что мы лучше, но не могли отыграться. Мы не могли им противостоять и просто бегали за ними по всему полю. Это было похоже на унижение».

У «Ньюкасла» периодически возникали неплохие моменты, но мяч был настроен залетать только в их ворота. «Арсенал» продолжал куражиться. На 26-й минуте Бакари Санья навесил с правого фланга, а ван Перси классно пробил головой и оформил дубль. «Они были невероятными. Можно понять, почему они боролись за титул. «Арсенал» быстро забил и включил повышенную мощность. Их болельщики также были фантастическими. Я думаю, они действительно были благодарны «Арсеналу». В перерыве мы подумали: «Если мы падаем, нам придётся падать, сражаясь. Болельщики, как и любой игрок, сыграли важную роль в камбэке», – рассказывал полузащитник «Ньюкасла» Джои Бартон уже после матча. «Мы злились в раздевалке. Но не друг на друга, а на самих себя. Иногда, когда вы проигрываете, а четыре или пять футболистов выступают плохо, вы испытываете гнев, направленный на них. Но никто из нас не играл хорошо, так кто же мог повысить голос?» – отмечал Энрике.

Радость «Арсенала» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

На старте второго тайма произошло то, что, вероятно, повлияло на великий камбэк «Ньюкасла». На 50-й минуте Бартон пошёл в жёсткий подкат, а полузащитник «Арсенала» Абу Диаби взбесился от этого действия соперника и схватил его за шею, толкнул на землю, а потом сцепился с капитаном «Ньюкасла» Кевином Ноланом. Игрок «канониров» в итоге получил прямую красную карточку. И хозяева почувствовали, что могут хотя бы попытаться забить пару мячей – а там как пойдёт.

Удаление Абу Диаби Фото: Richard Heathcote/Getty Images

«Арсенал» напрягся: на их ворота пошли атаки, а голкипер Войцех Щенсны пару раз здорово выручил свою команду. Но на 68-й минуте форвард «Ньюкасла» Леон Бест упал в чужой штрафной после контакта с Лораном Косельни. Арбитр Фил Дауд назначил пенальти, который реализовал Джои Бартон. Щенсны повздорил с автором гола и Кевином Ноланом, не отдавая им мяч. Кажется, поляк что-то ощущал. Камбэк-машина запустилась!

И уже через шесть минут «сороки» забили снова: Энрике подал с левого фланга, Бест сначала неудачно пробил головой, но затем всё же затолкал мяч в ворота «Арсенала». 4:2 – и «Ньюкасл» уже почувствовал, что чудо способно произойти. «Мы вернулись в игру благодаря не блестящему, а уличному футболу. «Ньюкасл» включил такой режим во втором тайме, чтобы сражаться, используя физическую силу», – отметил голкипер Харпер. А капитан «Ньюкасла» Нолан вспоминал, что команда намеренно рушила игру «Арсеналу»: «Какими бы хорошими они ни были, у них была уязвимость. Они вели со счётом 4:0, и мы просто подумали: «Нам нужно шокировать их, чтобы они не играли в свой футбол».

Хосе Энрике экс-защитник «Ньюкасла» «Думаю, даже при счёте 4:0 мы верили, что сможем что-то сделать. Я играл среди друзей. Они были не просто товарищами по команде, они были друзьями, и когда складывается такая атмосфера, то ты хочешь играть за них».

На 83-й минуте стало очень жарко. «Ньюкасл» снова заработал пенальти: Росицки и Косельни на пару повалили на газон защитника соперников Майка Уильямсона. К «точке» подошёл Бартон, во второй раз реализовавший 11-метровый. На этот раз, правда, помог отскок от ноги Щенсного. Но как же задрожали трибуны «Сент-Джеймс Парка»! «Арсенал» паниковал в меньшинстве, а «Ньюкасл» окончательно перехватил инициативу.

Навал шёл бесконечно и дал плоды на 88-й минуте. Ныне покойный Шейк Тиоте оказался один в метрах 25-30 от чужих ворот, воспользовался отскоком и в касание пробил. Мяч нырнул точно в нижний правый угол ворот «Арсенала». Невероятно! В истории АПЛ никто ранее не отыгрывал разрыв в четыре гола. А «Ньюкасл» устроил шоу для своих болельщиков.

Радость голу Шейка Тиоте Фото: Richard Heathcote/Getty Images

«Есть этикет, согласно которому нельзя болеть за голы своей команды. Я никогда не следовал ему. [После гола Тиоте] я обернулся, и все были на ногах, аплодируя! Мы с Бобом (Манкуром, второй комментатор матча. – Прим. «Чемпионата») пинали друг друга под столом, мы не могли в это поверить», – признавался Джастин Локвуд, комментатор встречи для местного радио. А голкипер «Ньюкасла» Харпер рассказал об эмоциях на поле после гола: «Это было сюрреалистично. Тиоте пробежал всё поле! Я просто помню, как стоял у ворот и думал, какая там большая куча игроков, и если я прыгну на них, то нанесу кому-то ущерб».

«Ньюкасл» и «Арсенал» в итоге сыграли вничью, подарив один из самых эпичных матчей в истории АПЛ. Арсен Венгер после встречи не выражал ярких эмоций. Но отметил, что в моменте с удалением Диаби судья обязан был удалять и Бартона.

Арсен Венгер экс-тренер «Арсенала» «Это была хорошая игра, в которой происходило много борьбы и моментов, которые можно назвать ключевыми. Удаление пошло нам во вред, многие решения были не в нашу пользу. «Арсеналу» пришлось сдерживать давление, поэтому сохранить преимущество во втором тайме было крайне сложно. Ко всему прочему, нам не повезло. Нужно держать удар, из всего извлекать позитивные моменты. Не спорю с удалением Диаби, но думаю, что Бартон тоже заслуживал красную карточку. Тот подкат выглядел жёстко. После удаления игроки запаниковали. Мы потеряли два важных очка, но куда серьёзнее — это психологический ущерб».

А главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью шутил после встречи: «Честно говоря, я думал, что мы забили пять голов и выиграли. Немного не повезло. Этот матч наши болельщики запомнят надолго». Комментарий по итогам встречи дал и российский полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин: «Что же всё-таки произошло в матче «Ньюкасл» – «Арсенал»? Да нагромождение всего – удаление Диаби, потеря Джуру, два пенальти, как минимум один из которых был спорным. А ещё какой-то старик Хоттабыч заколдовал одни ворота и полностью открыл другие, в которые залетели все восемь мячей. В итоге мы отдали два важнейших очка, а соперник праздновал настоящую моральную победу. Никакой судья сам по себе не способен превратить 0:4 в 4:4. Так что пенять мы должны только на себя. А «Ньюкасл», чувствуя сильнейшую поддержку болельщиков, выжал, конечно, из ситуации максимум. Что после матча сказал Венгер? По игре – ничего. Арсен был ужасно расстроен, как и все мы. Спросил только, кто когда возвращается из сборных».

Андрей Аршавин Фото: Michael Regan/Getty Images

Интересно, что «Арсенал» потерял возможность выйти на чистое первое место. В своём матче «МЮ» уступил в гостях «Вулверхэмптону». Однако ничья с «Ньюкаслом», вероятно, серьёзно повлияла на «канониров». В финальных 13 турах лондонцы одержали всего четыре победы (одна, кстати, над «Юнайтед» – 1:0) и скатились на итоговое четвёртое место, уступив чемпиону – «МЮ» – 12 очков.