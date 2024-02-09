Топ-10 возможных трансферов лета, о которых говорят уже сейчас

Трансферное окно в Европе закрылось несколько дней назад. Теперь у клубов есть возможность приобретать только свободных агентов. Впрочем, уже сейчас появляется информация о сделках, которые могут состояться летом 2024 года.

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» → «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: Christian Liewig/Getty Images

Давайте честно: эта история уже надоела. Но о ней по-прежнему говорят в течение последних месяцев. На этот раз несколько авторитетных источников информируют о переходе француза в «Реал» летом 2024 года. В их число вошёл и главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, зарплата Мбаппе в новом клубе будет меньше, чем «Реал» предлагал ему в 2022 году. При этом француз может объявить о своём решении не в июне или июле, а гораздо раньше. Испанское издание AS уже назвало Мбаппе самым невыносимым игроком в истории «Реала». Хотя в прессе по-прежнему появляются новости о том, что переезд Килиана в Мадрид под угрозой срыва. Похоже, новостей о переходе Мбаппе в «Реал» будет ещё очень много.

Эрлинг Холанд: «Манчестер Сити» → «Реал»

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Кажется, этот вариант куда менее реалистичный, нежели с Мбаппе. Правда, если верить AS, то окружение Холанда советует ему переехать в Мадрид. Это повысит медийность норвежца, и он получит ещё больше внимания со стороны СМИ. А победы в составе «Реала» увеличат авторитет Холанда. Кстати, издание Le Parisien в начале 2024 года утверждало, что «Реал» готов пригласить к себе не только Мбаппе, но и норвежца. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже подчеркнул, что Холанд доволен всем в Англии. И иронично добавил, что, возможно, у испанских СМИ больше информации о будущем игрока. Однако если переход Мбаппе в сорвётся – «Реал» явно пойдёт за Эрлингом.

Пётр Зелиньски: «Наполи» → «Интер»

Пётр Зелиньски Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

А вот этот трансфер можно считать состоявшимся. Ближайшим летом Зелиньски станет свободным агентом и перейдёт «Интер» бесплатно. В результате «Наполи» исключил поляка из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Президент южан Аурелио Де Лаурентис заявил, что Зелиньски уже принял решение об уходе из команды. По информации Романо, «Интер» согласовал переход полузащитника и объявит о трансфере до конца месяца. Кстати, Де Лаурентис раскритиковал агента футболиста. По словам владельца «Наполи», тот только и думает, «как будет макать вкусное печенье в латте».

Савио: «Жирона» → «Манчестер Сити»

Савио Фото: Alex Caparros/Getty Images

Английский клуб уже договорился о трансфере вингера в летнее трансферное окно (информация от Фабрицио Романо). Сейчас Савио играет в «Жироне» в аренде, а права на него принадлежат «Труа». По информации Романо, английский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста € 30 млн. Кстати, именно такая сумма указана в графе «рыночная стоимость» в профиле игрока на сайте Transfermarkt. Ранее Савио никогда не играл в чемпионате Англии. Он перешёл в «Труа» летом 2022 года, после чего съездил в аренду в ПСВ, а теперь играет на тех же условиях в «Жироне».

Марко Ройс: «Боруссия» Дортмунд → «Боруссия» Мёнхенгладбах

Марко Ройс Фото: Leon Kuegeler/Getty Images

Ветеран играет за клуб из Дортмунда уже больше 10 лет — он перешёл в команду в 2012 году. В немецком издании Bild появилась информация, что руководство команды сомневается в целесообразности продления с игроком контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона. Ройсу уже 34 года, и представители «шмелей» планируют заменить его более молодым футболистом. Сам Марко может вернуться в Мёнхенгладбах. Кстати, именно оттуда он переезжал в Дортмунд. Что касается нынешнего клуба Марко, то там ему готовы предложить административную должность.

Виктор Осимхен: «Наполи» → «ПСЖ»

Виктор Осимхен Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Если Мбаппе (снова он) всё-таки перейдёт в «Реал» или куда-то ещё, «ПСЖ» потребуется замена. Один из вариантов — Виктор Осимхен (по данным The Telegraph), который относительно недавно продлил контракт с «Наполи» до 2026 года. Сам Виктор заявил, что уже принял решение, но объявит о нём по окончании сезона. А президент южан Де Лаурентис отметил, что нигериец хотел перейти в «ПСЖ» ещё прошлым летом. Нынешнюю атмосферу в «Наполи» нельзя назвать здоровой. Команда растеряла кучу очков в чемпионате, с треском вылетела из Кубка Италии, так ещё и внутри команды не всё хорошо. К примеру, тот же Осимхен уже поругался с агентом Хвичи Кварацхелии.

Йозуа Киммих: «Бавария» → «Манчестер Сити»

Йозуа Киммих Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

В январе было множество слухов о возможном уходе Киммиха. По разной информации, им интересовались «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Барселона», однако немец остался в Мюнхене. Согласно данным The Athletic, Киммих входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Нынешний контракт Йозуа с «Баварией» истекает летом 2025-го. Английский клуб рассматривал вариант с приобретением игрока в зимнее окно, но позднее отказался от этого варианта. Теперь «Сити» может вернуться к нему летом. Что касается нового контракта с «Баварией», то пока стороны не вели предметных переговоров.

Мохамед Салах: «Ливерпуль» → «Аль-Иттихад»

Мохамед Салах Фото: Jan Kruger/Getty Images

Египтянин мог оказаться в Саудовской Аравии ещё прошедшим летом, когда местные клубы пачками приобретали игроков из Европы. The Athletic писал, что саудовский клуб был готов заплатить за Салаха £ 200 млн (около € 234 млн) прошлым летом и продолжает интересоваться египтянином сейчас. Если такое предложение всё-таки сделают, то этот переход станет самым дорогим в истории футбола. А ещё все мы помним, что Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Подобный расклад может ускорить отъезд Салаха из АПЛ в Саудовскую Аравию.

Альфонсо Дэвис: «Бавария» → «Реал»

Альфонсо Дэвис Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

И снова «Реал». Нынешний контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Мюнхенский клуб вроде как готов его продлить, но не на тех условиях, что сейчас требует канадский футболист. Дэвис хочет зарабатывать примерно € 13-14 млн в год, «Баварию» это не устраивает. По информации Bild, немецкий клуб точно продаст игрока, если тот не согласится на более приемлемые для «Баварии» условия. А «Реал» готов провернуть трансфер уже ближайшим летом. Сам же Дэвис пока говорит, что ему очень комфортно в «Баварии».

Айван Тони: «Брентфорд» → «Арсенал»/«Челси»

Айван Тони Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В конце прошлого сезона нападающему выписали бан на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Тони вернулся в строй только в январе 2024-го и сделал это красиво — забил два мяча в двух матчах. Айван очень благодарен «Брентфорду» за поддержку, которую клуб оказал во время его дисквалификации. Тони принял решение остаться как минимум до конца сезона, чтобы помочь команде сохранить место в АПЛ. И это несмотря на информацию Sky Sports о возможном переходе в «Челси» или «Арсенал». Возможно, грандов отпугнула очень высокая цена, которую заломил «Брентфорд». Если верить The Independent, нынешний клуб Айвана запросил £ 100 млн. И вот теперь главный тренер «Брентфорда» Томас Франк сообщил, что летом Тони, скорее всего, будет продан. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 35 млн. Ждём переход игрока в топ-клуб АПЛ?