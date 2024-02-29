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Как хорошо вы следили за межсезоньем РПЛ 2024: квиз, тест, Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Динамо, Рубин

Как хорошо вы следили за межсезоньем РПЛ? Простой квиз перед возобновлением Премьер-Лиги
Георгий Илющенко
Как хорошо вы следили за межсезоньем РПЛ?
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Соскучились по нашему футболу?

Российский футбол возвращается! Позади два месяца межсезонья, и команды РПЛ не теряли зря времени: много тренировались, подписывали новичков и проводили контрольные встречи. А как хорошо вы следили за всем этим и следили ли вообще? Если ответ на второй вопрос положительный, то наши 10 вопросов про зимние дела представителей Премьер-Лиги вам покажутся чем-то на уровне таблицы умножения. Если нет — будет сложнее. Давайте проверим!

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