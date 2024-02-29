Как хорошо вы следили за межсезоньем РПЛ? Простой квиз перед возобновлением Премьер-Лиги

Российский футбол возвращается! Позади два месяца межсезонья, и команды РПЛ не теряли зря времени: много тренировались, подписывали новичков и проводили контрольные встречи. А как хорошо вы следили за всем этим и следили ли вообще? Если ответ на второй вопрос положительный, то наши 10 вопросов про зимние дела представителей Премьер-Лиги вам покажутся чем-то на уровне таблицы умножения. Если нет — будет сложнее. Давайте проверим!