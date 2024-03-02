Захаряна не упрекнуть в новом поражении «Сосьедада». Но положение команды всё хуже

«Севилья» с Серхио Рамосом грохнула басков и отдаляется от зоны вылета. Если так продолжится, Арсен останется без еврокубков на новый сезон.

«Реал Сосьедад» и «Севилья» огорчают болельщиков в нынешнем сезоне. Если баски начинали чемпионат неплохо, да и в Лиге чемпионов вышли в плей-офф, то затем произошёл спад. Недавний болезненный вылет из Кубка Испании от «Мальорки» — ещё один негативный эпизод. «Севилья» же борется за выживание, хотя в мае 2024 года выиграла Лигу Европы. Андалусийцы чуть оторвались от 18-го места, но для собственной безопасности нужно стабильно набирать очки. Как прошла встреча двух проблемных команд?

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе. Это третий подряд матч 20-летнего россиянина с первых минут. Противостоять Арсену предстояло обороне «Севильи» во главе с Серхио Рамосом — серьёзная проверка. Но в начале встречи рассыпалась защита как раз у «Сосьедада». На 11-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт. После розыгрыша углового голкипер гостей Алекс Ремиро сделал сейв, но на отскоке оказался марокканец, добивший мяч с близкого расстояния.

После гола Юссефа Эн-Несири Фото: Fran Santiago/Getty Images

И уже через пару минут Эн-Несири оформил дубль. Он решился пробить с острого угла, а мяч предательски для Ремиро «прошил» его руки. Кто-то ожидал, что «Севилья» забьёт два гола за 13 минут? Ужасный старт для команды Захаряна.

И после второго гола «Севилья» не успокоилась. Ещё около 10 минут андалусийцы давили на «Сосьедад», но сделать счёт разгромным не удалось. К середине тайма темп упал, а баски удержались. Захарян был одним из самых активных игроков «Реала Сосьедад» в первые 45 минут. Россиянин активно подавал с фланга, исполнял штрафные, включался в позиционных атаках и однажды неплохо приложился по воротам «Севильи». Но вратарь хозяев Эрьян Нюланд вытащил мяч из девятки. В общем, упрекнуть Арсена в счёте 0:2 сложно.

Арсен Захарян Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

На последней минуте тайма к «Сосьедаду» пришёл отличный шанс. Капитан «Севильи» Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал форвард басков Андре Силва. 1:2 — и шанс на спасение появился.

Но во втором тайме «Сосьедаду» будто не хватило сил. «Севилья» владела преимуществом, хотя и сама не создавала шквала моментов. Тренер гостей Иманол Альгуасиль заменил Захаряна на 60-й минуте. За час на поле Арсену можно смело поставить четвёрку. А у «Сосьедада» моменты по-прежнему не появлялись. Зато на 66-й минуте Серхио Рамос в классическом стиле забил головой после подачи с правого фланга. И ситуация для басков стала тяжелейшей.

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В концовке встречи к голу, скорее, была близка «Севилья». «Сосьедад» будто смирился с поражением. Однако на 90+1-й минуте вышедший вместо Захаряна полузащитник Брайс Мендес забил со штрафного. В эпизоде ошибся голкипер «Севильи» Нюланд, сделавший лишний шаг в другую сторону. И «Сосьедад» неожиданно получил шанс сравнять счёт. Но не воспользовался им.

«Реал Сосьедад» всё дальше и дальше от перспектив сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Команды не хватило на Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов. А «Севилья» набрала важнейшие очки, упрочив свои позиции в борьбе за выживание.