Драма «Реала Сосьедад» в серии пенальти. Захарян остался без трофея!

«Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном не смог выйти в финал Кубка Испании, уступив «Мальорке». Первый полуфинальный матч завершился вничью 0:0, а в Сан-Себастьяне победила команда Хавьера Агирре.

Продолжаем радоваться тому, что главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль доверяет Захаряну, несмотря на отсутствие результативных действий у россиянина. Вот и в матче с «Мальоркой» наш полузащитник попал в стартовый состав басков. Травма плеча, кажется, его больше не беспокоила, хотя и в кубковой встрече в одном из эпизодов Арсен держался за бок и за предплечье после воздушного единоборства. Это случилось ещё в первом тайме. Тогда появились опасения, что Захаряну потребуется замена. К счастью, всё обошлось.

«Реал Сосьедад» на правах хозяина и просто более классной команды владел мячом и территорией. «Мальорка» оборонялась по привычной схеме 5-3-2, выдавливала соперника на фланги. Как раз на левом неплохо взаимодействовали Захарян с защитником Галаном. Однако в игре команды Альгуасиля было много спешки, суеты и брака. Захаряну в паре эпизодов чуть-чуть не хватило, чтобы получить голевой момент. То он сам не очень удачно обработал мяч, то противник успел выбить на угловой. Тем не менее именно Арсен нанёс первый в кубковом матче удар в створ на исходе получаса игры. Разыграв двоечку с Галаном, Захарян потянул одеяло на себя – решил пробить из-за штрафной. Вот только мяч прилетел прямо в руки голкиперу Грейфу.

Самые интересные события в эти 45 минут случились перед перерывом. Судья не дал пенальти в ворота «Реала Сосьедад» (скорее всего, правильно сделал) после падения Ларина в единоборстве с Субельдией, зато назначил 11-метровый, когда капитан «Мальорки» рукой прервал передачу в своей штрафной. Тут фол был очевиден. Удар с «точки» исполнял Мендес, но пробил очень плохо низом по центру – Грейф совершил сейв. Между тем в ноябре Браис уже не забивал пенальти в Лиге чемпионов «Бенфике».

А второй тайм начался для «Реала Сосьедад» кошмарно – «Мальорка» реализовала первый же свой момент и удар в створ. Никто не помешал правому латералю Гонсалесу забить головой после кросса. Возникли вопросы по позиции Захаряна как левого хавбека. Однако у басков при обороне всю игру Гонсалеса встречал левый защитник Галан, а Арсен смещался к центру, закрывал полуфланг. Вот и в этом эпизоде он держал центрхава «Мальорки». Галан же напрасно ушёл на подстраховку, оставив свободную зону для оппонента. Гол проверялся на «вне игры», но офсайда не было.

У Захаряна до своей замены на исходе часа матча был ещё один шанс, когда он пытался замкнуть дальнюю штангу, однако мяч не дошёл до россиянина. Вместо нашего полузащитника спасать игру Альгуасиль бросил едва восстановившегося от травмы лидера команды Оярсабаля. Статистика Арсена в кубковой встрече: 34 касания мяча, два удара (включая заблокированный), 75% точных передач, один пас под удар, два отбора и два выигранных единоборства из семи. Захарян заработал от статистического сайта Sofascore 6,8 балла. На момент его замены только Субельдия имел более высокую оценку (6,9).

Тренерский ход быстро сработал. Спустя восемь минут «Реал Сосьедад» разрезал оборону подуставшей «Мальорки» атакой по центру, и свежий Оярсабаль показал класс: ловко переправил мяч в сетку в касание. Голевой пас сделал Мендес – исправился. На второй гол за 90 минут хозяева не наиграли, несмотря на гигантский перевес по ударам (19:4, в створ – 5:1). Более того, в концовке команда Агирре едва не забила победный мяч в контратаке, которую «привёз» на свои ворота Траоре. Баскам повезло, что соперник промахнулся. В результате игра ушла в дополнительное время.

А в первой половине овертайма случился самый потрясающий момент этого матча, а возможно, и всего сезона Кубка Испании. Опорник «Мальорки» Кошта дважды в течение нескольких секунд остановил мяч на линии ворот! Сначала португалец выбил ногой в борьбе с форвардом, а потом ему просто попали в плечо. Невероятно, как «Реал Сосьедад» не забил.

Потом судья мог назначить пенальти в ворота басков после того, как голкипер Ремиро на выходе попал рукой не по мячу, а в форварда гостей Мурики. Очень спорный эпизод, тем не менее «Мальорка» снова не выпросила 11-метровый. Всё решилось в серии пенальти. Грейфу хватило одного сейва, чтобы вытащить «Мальорку» в финал – словак отразил удар Оярсабаля.