В этом сезоне «Пари НН» не проигрывает дома больше полугода — из гостей там побеждал только «Зенит».

Команда Юрана продлила серию в РПЛ на глазах у Романцева. А у Кучаева — забавный ассист

Стартовый матч воскресной программы 19-го тура прошёл в Нижнем Новгороде. Там встретились команды двух Сергеев — Юрана и Ташуева.

Исходя из статистики, можно было предположить, что игра не будет результативной. И «Пари НН», и «Факел» забили по 15 мячей. Хуже результат только у «Сочи» (12 голов). К тому же нижегородский клуб пропустил 16 мячей, воронежский — 19. Это лучше, чем у большинства команд РПЛ, включая «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

Юран выпустил в стартовом составе сразу несколько новичков. В основе появились Никита Ермаков, Константин Кучаев и Константин Марадишвили. Ташуев, в свою очередь, доверил место в центре обороны легионеру Райану Сенаджи, а вернувшийся в «Факел» Роман Акбашев составил дуэт нападающих с Хызыром Аппаевым. Кстати, «Пари НН» оставил в резерве Николая Калинского, а гости — лучшего бомбардира Евгения Маркова.

По итогам первой половины «Пари НН» владел мячом 62% игрового времени. С каким счётом завершился тайм? 1:0 в пользу «Факела». Как часто бывает в подобных матчах, на помощь приходят стандарты. Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин справился с неприятным ударом Сенаджи, но на добивании первым оказался Вячеслав Якимов. Полузащитник «Факела» забил четвёртый мяч в этом розыгрыше РПЛ, три из них — на выезде. А гости больше не били в створ до перерыва.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Дальше — снова немного статистики. До этого матча «Пари НН» пропустил дома всего четыре мяча, два — в 1-м туре от «Зенита». В последний раз нижегородцев пробивали на их стадионе ещё в сентябре 2023 года — тогда это сделал «Оренбург». И вот теперь «Пари НН» снова пропустил, да ещё и на глазах Олега Романцева. В декабре 2023-го легендарный тренер занял пост советника генерального директора «Пари НН», а за игрой с «Факелом» наблюдал с трибун.

Олег Романцев на трибунах стадиона в Нижнем Новгороде Фото: Кадр из трансляции

На последних минутах первой половины Олега Ивановича могли порадовать шедевром. Хуан Босельи перекидывал Александра Беленова «парашютом», но вратарь остановил мяч на самой ленточке. А южноамериканец исполнил сложный технической трюк — пробил через себя из-за пределов штрафной площади. Окажись мяч в сетке, это был бы гол-шедевр. А так – просто один из хайлайтов небогатой на события первой половины игры.

На то, чтобы отыграться, хозяевам потребовалось 19 минут после перерыва. И как же они это сделали? Правильно — после стандарта. Дмитрий Тихий выиграл верховое единоборство, а Константин Кучаев, возможно, сделал самую смешную голевую передачу в карьере. Экс-игрок ЦСКА не попал по мячу, и тот отскочил к Кириллу Гоцуку – капитан не простил соперника. Кстати, для защитника это первый гол в нынешнем сезоне. В прошлом он отличился три раза.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На последних минутах Никита Каккоев спровоцировал небольшую потасовку на поле. Он поставил подножку Маркову, что не понравилось Никите Моцпану. Игроки потолкались, до драки дело не дошло, а арбитр Владислав Безбородов показал каждому Никите по жёлтой карточке. Зрители голов больше не увидели, хотя Каккоев на последних секундах пробил головой с метра прямо во вратаря.

«Пари НН» продлил серию без поражений на домашней арене в РПЛ. Она уже насчитывает девять матчей, в этом сезоне в Нижнем из гостей побеждал только «Зенит». Любопытно, что пока что все матчи 19-го тура РПЛ получаются «низовыми» — ни в одном из них не забили больше двух мячей.