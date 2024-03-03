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Пари Нижний Новгород — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Динамо — Локомотив: прямая онлайн-трансляция 19-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 3 марта 2024 года, Балтика — Сочи

Московское дерби и супербитва за выживание! Тур РПЛ закрывается красиво. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
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А ещё играет команда Юрана. Следим вместе!

Друзья, всем привет. Долгожданное возвращение РПЛ состоялось, и вот бо́льшая часть 19-го тура уже позади. Осталось всего три матча, и все они пройдут сегодня, 3 марта.

Первыми сыграют «Пари НН» и «Факел». Команда Юрана — одна из главных сенсаций всего сезона, а воронежцам очень желательно набирать все доступные очки, чтобы обезопасить себя от вылета. Начало — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 16:30 мск, стартует московское дерби. И без того яркой вывеске добавляет интереса тот факт, что «Динамо» и «Локомотив» — соседи по таблице. И обе команды претендуют на медали в этом сезоне. Такое нельзя пропускать!

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур скрытый матч недели. Да, всем интересны «Зенит» со «Спартаком» и «Динамо» с «Локо», но как насчёт «Балтики» и «Сочи»? Команды плотно осели в зоне вылета, но мощно обновились в зимнее трансферное окно и готовятся рубиться в каждом матче до последней секунды. А тут ещё и очное противостояние. Кто кого? Узнаем по итогам встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» традиционно проследит за всеми матчами дня и подробно расскажет о них вам. Оставайтесь с нами!

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