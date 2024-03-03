Московское дерби и супербитва за выживание! Тур РПЛ закрывается красиво. LIVE

Друзья, всем привет. Долгожданное возвращение РПЛ состоялось, и вот бо́льшая часть 19-го тура уже позади. Осталось всего три матча, и все они пройдут сегодня, 3 марта.

Первыми сыграют «Пари НН» и «Факел». Команда Юрана — одна из главных сенсаций всего сезона, а воронежцам очень желательно набирать все доступные очки, чтобы обезопасить себя от вылета. Начало — в 14:00 мск.

Следом, в 16:30 мск, стартует московское дерби. И без того яркой вывеске добавляет интереса тот факт, что «Динамо» и «Локомотив» — соседи по таблице. И обе команды претендуют на медали в этом сезоне. Такое нельзя пропускать!

А закроет тур скрытый матч недели. Да, всем интересны «Зенит» со «Спартаком» и «Динамо» с «Локо», но как насчёт «Балтики» и «Сочи»? Команды плотно осели в зоне вылета, но мощно обновились в зимнее трансферное окно и готовятся рубиться в каждом матче до последней секунды. А тут ещё и очное противостояние. Кто кого? Узнаем по итогам встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» традиционно проследит за всеми матчами дня и подробно расскажет о них вам. Оставайтесь с нами!

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