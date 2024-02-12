Самая мощная трансферная кампания РПЛ этой зимы

По проторенной дорожке из «Зенита» в «Сочи» переходит кандидат в сборную России Алексей Сутормин. Аутсайдер РПЛ арендует 30-летнего универсала у чемпиона до конца нынешнего сезона без права выкупа. Почему Сутормин и «Сочи» нужны друг другу – предельно понятно: футболист уходит за тем, чего ему не хватало в Санкт-Петербурге, а южная команда получает реальное усиление в борьбе за выживание.

«Мы приходим получить игровую практику, помочь «Сочи» в решении командных задач. В новой команде на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока», – прокомментировал для «Чемпионата» трансфер своего клиента агент Александр Клюев.

Сутормин отыграл за «Зенит» четыре с половиной года. Оценить этот период однозначно невозможно. С одной стороны, Алексей стал ещё одним российским футболистом, который не сумел закрепиться в основе петербургской команды. С другой, не стоит забывать, что именно из «Зенита» уроженец Москвы попал в сборную России, неожиданно раскрывшись на позиции правого защитника. До того в «Оренбурге» его ставили латералем, инсайдом, вингером, но всё же Сутормин не воспринимался как чистый фланговый защитник в четвёрке. Сергей Семак попробовал Алексея в этой роли в 2020 и 2021 годах – получилось удачно. Карпин подхватил идею.

Благодаря «Зениту» Сутормин сыграл за сборную России три матча на позиции правого защитника и однажды даже с капитанской повязкой. Потом всё же проиграл конкуренцию профильному игроку этой позиции Вячеславу Караваеву, плюс прошлым летом в Санкт-Петербург приехал Марио Фернандес. В результате Алексей уходит из клуба-чемпиона, но точно не более слабым игроком, чем приходил. Зато более опытным. До «Зенита» у него был всего лишь один сезон в РПЛ.

«Сочи» сейчас как будто бы самая безнадёжная команда РПЛ – последнее место, до зоны стыков четыре очка. Но как же поменялось лицо аутсайдера за зиму! Взять хотя бы ту же оборону. Самая пропускающая команда первой части сезона РПЛ может начать вторую часть чемпионата с мощным квартетом защитников Сутормин – Чистяков – Дркушич – Аттийят-аллах. Это уровень претендента на медали.

Чистяков, как и Сутормин, пришёл на правах аренды из «Зенита» и остаётся кандидатом в сборную России. Защитник с опытом Лиги чемпионов, возможно, сильнейший центрбек РПЛ с точки зрения игры на втором этаже. Дркушич – футболист сборной Словении. Аттийят-аллах и вовсе полуфиналист последнего чемпионата мира. Удивительно, что этот левый защитник к 28 годам почти не играл за пределами Марокко, несмотря на свой статус и победу с «Видадом» в африканской Лиге чемпионов. «Сочи» он достался всего за € 500 тыс. при ориентировочной стоимости в € 2,5 млн.

Яхья Аттийят-аллах Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На ЧМ-2022 Аттийят-аллах поучаствовал в сенсационном проходе сборной Марокко в полуфинал. Выходил на замену в матчах группового этапа с Хорватией (0:0) и Бельгией (2:0) и в 1/8 финала с Испанией (0:0, 3:0 пен.). А в четвертьфинале с Португалией (1:0) здорово подменил в основе на левом фланге обороны травмированного Нуссайра Мазрауи из «Баварии». Не просто отпахал все 90+ минут, а ещё и сделал голевую передачу в эпизоде с победным забитым мячом Юссефа Эн-Несири. Потом вышел на замену в полуфинале с Францией (0:2) и сыграл полный матч за третье место с Хорватией (1:2).

Под бывшего главного тренера сборной Испании и «Монако» Роберта Морено, возглавившего «Сочи» в январе, клуб подписал уже около десятка новичков. Кого-то мы знаем лучше, как тех же защитников или взятого у «Ростова» свободным агентом голкипера Максима Рудакова – одного из лучших вратарей чемпионата Финляндии последних сезонов. Кого-то знаем хуже или не знаем вообще. Но можно констатировать: Морено просил усилить центр поля и атаку. Ушёл Кристиан Нобоа – несомненно, большая потеря для «Сочи» в плане продвижения мяча.

Но пришли сразу три центральных полузащитника: чилиец Игнасио Сааведра, австриец Александар Юкич и игрок сборной Армении Ованес Арутюнян. В нападении появились два венесуэльца – Серхио Кордова и Сауль Гуарирапа. Причём первый адаптирован к Европе, поиграл в Бундеслиге за «Аугсбург» и «Арминию», а в последнее время был в Турции.

Вполне возможно, что весной в Сочи докажут, что и за € 1 млн (почти столько по данным Transfermarkt южный клуб потратил в зимнее окно) реально сколотить сильную банду. Что-то похожее у «Сочи» уже было четыре года назад. Тогда команда тоже завершила первую часть сезона РПЛ на 16-й строчке, ушёл Александр Точилин, а его место занял новый тренер – Владимир Федотов. Клуб сделал зимой несколько трансферов, ключевым из которых стала аренда у «Зенита» Александра Кокорина. Нападающий перезагрузил свою карьеру на юге России, набрал 7+3 в 10 матчах и помог сочинцам выжить в элите.

Теперь новым Кокориным для «Сочи», по всей видимости, должен быть Кордова. Новым Федотовым – Морено. По поводу Роберта, откровенно говоря, есть некоторые сомнения, поскольку на клубном уровне он не потянул ни в «Монако», ни в «Гранаде». Да и вообще испанские тренеры скорее проваливались в РПЛ, нежели преуспевали. Но на ошибках – учатся. Если Морено адаптируется к жизни и футболу в России, его команда наверняка удивит весной — после такой трансферной кампании.