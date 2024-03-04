Оказывается, в Испании принято лишать голов финальным свистком. Страдал не только «Реал»

Один из самых мощных скандалов сезона разгорелся по итогам матча 27-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» (2:2). Главный судья Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании матча в момент, когда полузащитник «Реала» Джуд Беллингем бил по воротам либо когда на него шёл навес с фланга. Англичанин забил гол, но его не засчитали. Хиль Мансано добавил семь минут ко второму тайму, а ситуация произошла на 90+9-й минуте.

Отметим, что в добавленное время были остановки, поэтому команды чуть его переиграли. В любом случае Хиль Мансано принял крайне спорное решение и спровоцировал скандал. А после этого решения к нему рванули футболисты «Реала», в том числе и Беллингем. «Это позор! Мяч уже был в воздухе, это чёртов гол! Что ты творишь?» – сказал арбитру англичанин. Но решение он изменить не мог, зато показал Джуду красную карточку.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Что я могу сказать… особо нечего. Произошло нечто беспрецедентное. Я считаю, что арбитр должен был свистнуть, когда владение перешло бы к «Валенсии», но в этот момент шла наша атака».

Также своим мнением поделился экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес: «Ужасная работа в исполнении «топ»-судьи. Он добавляет семь минут и говорит Карвахалю, что из-за просмотра VAR добавит ещё одну. Угловой назначается, когда на часах 98:13, и в этот момент начинается цепочка непонятных решений. Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам. Вратарь «Валенсии» выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру. Но судья этого не делает, и мяч получает Браим Диас, который делает навес – в этот момент рефери даёт три свистка. И с третьим сигналом Беллингем забивает. Я понимаю, чем могут быть недовольны и игроки «Реала», и игроки «Валенсии». Это один из худших эпизодов в футболе».

Год назад в Испании в такой же ситуации пострадал другой «Реал»!

Подобный эпизод с незасчитанным голом уже встречался в Испании около года назад. Тогда пострадал также «Реал», но из Вальядолида. Команда отчаянно боролась за выживание в сезоне-2022/2023. В 34-м туре «Вальядолид» принимал дома «Севилью». Первый тайм подходил к концу, счёт был 0:0, а судья Мигель Анхель Ортис Арьяс добавил четыре минуты. В самом конце добавленного времени хозяева штурмовали ворота «Севильи». В результате на 45+6-й минуте после подачи углового Серхио Эскудеро мощным ударом поразил ворота гостей. Однако за пару мгновений до этого судья дал свисток об окончании тайма. Шокированные футболисты «Вальядолида» бросились к арбитру, а по технической зоне у скамейки метались запасные и тренер Пауло Пессолано.

Гол в итоге не засчитали. А во втором тайме «Севилья» забила три безответных мяча. «Вальядолид» по итогам сезона покинул Примеру, всего одно очко уступив финишировавшей 17-й «Альмерии». Возможно, именно эпизод с незасчитанным голом решил судьбу команды. Ярче всех после матча выступил президент «Вальядолида» легендарный Роналдо.

Роналдо президент «Вальядолида» «Недопустимо то, что произошло сегодня! До сих пор мы молчали, пытаясь отстоять своё недовольство, избегая публичных разбирательств. Но хватит! Это профессиональный футбол, и мы требуем объяснений. Ошибки такого масштаба могут изменить весь сезон. Но мы будем сражаться со всем и всеми, потому что мы — «Вальядолид»! Наша команда, наши болельщики и наш город отдали всё, и никто не сможет у нас это отнять».

«Если судья позволил подать угловой, то он должен позволить доиграть эпизод. Если скажу больше, это вызовет скандал. Так что предпочту молчать и думать, что это просто ещё один футбольный матч, и всё», – сдержался после встречи автор незасчитанного гола Эскудеро.

Игроки «Вальядолида» спорят с судьёй Фото: Denis Doyle/Getty Images

Интересно, что рефери извинился перед тренером «Вальядолида» в перерыве. Об этом рассказал сам Пессолано: «Судья извинился передо мной в перерыве. Спорный матч – были моменты, когда мы, очевидно, превосходили соперника. Незасчитанный гол Эскудеро разделил игру на до и после, и я хотел поднять игрокам настроение в раздевалке. Они ничего не понимали». «Вальядолид» после матча потребовал отстранить до конца сезона судью Ортиса Арьяса. Однако он отработал встречу 38-го тура между «Осасуной» и «Жироной».

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