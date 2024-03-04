«Если такие голы будут отменять, возникнут большие вопросы». Как судили в 19-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после долгой зимней паузы. В 19-м туре, первом весеннем, состоялось сразу несколько важных матчей, некоторые из которых вполне претендуют на приставку «топ». Тут и «Зенит» против «Спартака», и «Динамо» с «Локомотивом», и битвы аутсайдеров. Команды так или иначе своё дело сделали, а справились ли с задачей арбитры? Спойлер: очень даже.

Традиционно судейство в минувшем туре специально для «Чемпионата» разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:0

Кукуляк — единственный, кто получил оценку ниже 8,3. Хотя он нормально разобрался в эпизоде на девятой минуте, где мяч попал в руку. Игрок успел её прижать. Также Кукуляк разобрался на 65-й минуте: мяч попал в руку, но это тоже простой момент.

Но, к сожалению, были стопроцентные моменты, где следовало показывать жёлтую. На 32-й минуте Кукуляк не показал карточку игроку «Ростова» за грубую игру: Байрамян вскользь попал шипами по колену. Может, арбитру было сложно увидеть сам контакт, но можно было всё понять по вторичным признакам — был след от шипов. Потом Кукуляк не показал жёлтую игроку «Крыльев» за срыв перспективной атаки: соперник прокинул мяч, а он в него врезался. Арбитр в этом моменте вообще продолжил игру.

И был ещё эпизод, где Кукуляк не показал игроку «Крыльев» жёлтую за срыв перспективной атаки. Футболист «Ростова» обыграл соперника, а тот не успел и сбил его. Проблема в том, что рядом был ещё один игрок хозяев, который мог бы подхватить мяч и выйти один на один. Это жёлтая карточка, и её надо показывать — ничего страшного в этом нет. Управление игрой и планка единоборств здесь ни при чём.

Оценка Кукуляка — 8,1.

Евгений Кукуляк Фото: vk.com/fcrostov

ЦСКА — «Оренбург» — 1:1

Хорошая работа Иванова. Единственный эпизод, который мог кого-то взбудоражить, случился на 22-й минуте, когда мяч попал игроку «Оренбурга» в руку в штрафной площади. Во-первых, рука находилась в естественном положении. А во-вторых, даже если бы она была отставлена в сторону и мяч попал бы в неё от партнёра, то по всем рекомендациям здесь надо продолжить игру. От своего своему не считается.

Оценка Иванова — 8,4.

«Краснодар» — «Рубин» — 1:1

Тяжёлая игра для Сухого. Он пропустил один эпизод: на 66-й минуте «Краснодар» убегал в атаку, Сперцян пытался открыться, но соперник схватил его за шею и завалил. Сухой догнал атаку и всё видел. Может, у него была концентрация на мяче, а не на этой паре. Но это должна быть жёлтая карточка за проявление неуважения к игре.

Оценка Кукуляка — 8,3.

Алексей Сухой Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Урал» — 1:0

На 25-й минуте Чистяков не показал жёлтую игроку «Ахмата» за симуляцию. Вроде в этом моменте ничего такого — упал и упал. Но арбитр видел, что вратарь выходит и останавливается, а соперник при падении выбросил левую ногу в сторону, чтобы найти контакт. Об этом Чистякову говорил и вратарь, и другие игроки. Надо было показывать жёлтую.

Момент с голом «Ахмата» — сложный. Здесь вопрос о положении «вне игры». По-футбольному такой удар Семёнова даже трактором не вытащишь. Мне кажется, это основной критерий. Плюс игрок «Ахмата», стоявший на пути мяча, уворачивался. Хотя важнее, куда попал Семёнов. На стоп-кадре видно, что вратарь выглядывал из-за спины соперника и, скорее всего, видел удар. А во время самого удара игрок «Ахмата» сделал движение не к мячу, а от него. Очень сложный момент, по которому хотелось бы выслушать мнение департамента. Неважно, подаст «Урал» апелляцию или нет. Формальный повод отменить гол был, и хочется узнать позицию ассистентов РПЛ. Потому что в дальнейшем такие моменты могут быть, и если голы будут отменять, то возникнут большие вопросы.

Оценка Чистякова — 8,3.

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«Зенит» — «Спартак» — 0:0

Хорошая работа Карасёва. Когда хорошо, тогда хорошо. Карасёва не было видно, футболисты сами занимались своими делами. Были какие-то небольшие стычки, но для такой игры это нормально. И подобные матчи нужно проходить именно так, как это сделал Карасёв. Его авторитет в данном случае, конечно, сказался.

Был эпизод с выносом Хлусевича с ленточки, но и так всем понятно, что это не гол. Было видно с камеры. И то это не относится к Карасёву. А Сергей получил сверху 0,1 балла за сложность матча.

Оценка Карасёва — 8,5.

«Пари НН» — «Факел» — 1:1

Единственный момент для Безбородова: на 29-й минуте случилось падение в штрафной площади. Повтор хороший, да и VAR эпизод посмотрел. Гоцук первым сыграл в мяч, а уже потом случилось игровое столкновение. Несложный эпизод, если находиться в правильной позиции.

Безбородов давал бороться, и во втором тайме ребята подзавелись. Но это нормально, работа арбитра здесь соответствует рекомендациям.

Оценка Безбородова — 8,4.

Владислав Безбородов Фото: ФК «Пари НН»

«Динамо» — «Локомотив» — 2:1

На 31-й минуте Левников разобрался с возможным штрафным ударом. Мяч попал в плечо игроку «Локо», хотя локоть был выставлен, и арбитр продолжил игру.

Но главное здесь — 29-я минута, когда Левников назначил штрафной в пользу «Динамо». Защитник в подкате сыграл в мяч, а потом через него попал в голеностоп сопернику. Это очень сложный эпизод, я видел много высказываний за красную карточку. Первое, что надо сказать: это не момент для VAR. Неважно, показал бы Левников жёлтую или красную — это в любом случае не явная ошибка.

Здесь много вопросов. Ключевой: контролировал ли игрок «Динамо» мяч? И была ли у него такая возможность в целом? Мяч оказался зажат между игроками, а затем отскочил за нападающего. Вот в чём сложность. Я пересматривал момент и не нашёл причин не согласиться с Левниковым, который показал жёлтую. Но красную тоже можно было бы объяснить: если бы не защитник и попадание в голеностоп, игрок «Динамо» мог продвинуться дальше и отдать пас на партнёра, который оказался бы перед воротами. Однако это всё рассуждения. По динамике там жёлтая — мне именно это решение первым в голову пришло.

От себя хотел бы попросить департамент рассмотреть этот эпизод. Не надо смотреть его на предмет наказания арбитра — просто объяснить. Даже если это красная, хочется услышать чёткую трактовку момента. Лично я считаю, что это эпизод, в котором арбитр сам может принимать решение, и любое из них будет правильным.

На 90+3-й минуте Левников показал жёлтую защитнику «Локо», посчитав, что тот попал предплечьем по лицу соперника. Игрок «Динамо» обманул арбитра, схватившись за лицо. На самом деле был простой толчок в грудь — за такое не наказывают. Так что здесь Левников не разобрался.

Оценка Левникова — 8,3.

«Балтика» — «Сочи» — 0:0

Простая и спокойная игра для Шафеева. Арбитр управлял ей, показывал жёлтые в некоторых случаях.

Оценка Шафеева — 8,4.

Рафаэль Шафеев Фото: ФК «Балтика»

Если бы я был руководителем, то после такого тура, ещё и первого после зимней паузы, я бы назначил этих же арбитров на следующий тур. Даже Кукуляка — просто объяснил бы ему, что стопроцентные карточки нужно показывать. А другие подождут. Менять арбитров не стал бы хотя бы потому, что они отработали хорошо. А дальше уже кто-то подустанет, и можно будет по одному вводить и выводить. Тогда образуется ядро, которое будет закрывать оставшиеся туры. Ещё и футболисты привыкнут к арбитрам и будут лучше их понимать. Не знаю, как на ситуацию смотрит Милорад Мажич, но я бы сделал именно так. На этом можно здорово выехать в конце сезона. А если арбитры опустятся по уровню по сравнению с 19-м туром, то будут претензии от департамента, и ошибившиеся судьи присядут.

Такое удачное судейство — следствие сборов. Я видел материалы, и там настолько всё понятно, что ребёнок разберётся. Сложности могут быть только с руками, в остальном это букварь — упростили до предела. Логично, что никакого недопонимания со стороны арбитров в этом туре не было видно.