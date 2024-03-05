5 лучших молодых футболистов 19-го тура РПЛ

Позади первый тур РПЛ после зимнего перерыва. Он получился далеко не самым результативным, но о себе неплохо заявили несколько молодых футболистов. Пришло время определить лучшего из них. В список попали только игроки не старше 21 года.
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Иван Комаров (20 лет, «Ростов»)
«Ростов» успешно провёл первый официальный матч после рестарта. Команда Карпина «засушила» самую продуктивную атаку РПЛ («Крылья Советов» забили 36 мячей) и оторвалась от зоны переходных матчей. 20-летнего Комарова выпустили на 78-й минуте, а он сам запомнит этот день на всю жизнь. Выходить в концовках матчей РПЛ — привычное дело для Ивана. Но до игры с «Крыльями» у парня не было ни одного гола в РПЛ. Теперь этот вопрос решён.
Комарову хватило всего двух минут, чтобы оформить историческое для себя событие. 78-я — выход замену, 80-я — гол с передачи новичка «Ростова» Роналдо. За время на поле Комаров совершил 12 касаний, нанёс один удар в створ (он оказался голевым), отдал три точные передачи из трёх. За матч он получил от SofaScore оценку 7,3 — четвёртый результат среди всех игроков матча.
Константин Тюкавин (21 год, «Динамо»)
В конце 2023 года россиянин выдал голевую серию из пяти матчей. Правда, после этого Тюкавин не забил в двух официальных встречах подряд. С другой стороны, нападающий продлил другую серию — набирает очки по системе «гол+пас» в течение семи матчей в РПЛ. На этом отрезке Тюкавин забил пять мячей и отдал три результативные передачи. В игре с «Локомотивом» (2:1) Константин принял участие во второй голевой комбинации. Именно он нашёл пасом свободного Дениса Макарова, который огорчил железнодорожников.
За 82 минуты на поле Тюкавин совершил 26 касаний мяча, нанёс один удар в створ, отдал 71% точных передач (10 из 14), одну ключевую передачу, выиграл два верховых единоборства из четырёх, заработал один фол (совершил тоже один). Кроме того, у нападающего девять потерь владения мяча, один отбор и один перехват.
Педро (18 лет, «Зенит»)
Самый юный футболист из нашего списка. И единственный, кто в минувшем туре дебютировал в РПЛ. Зимой «Зенит» не пожалел на 18-летнего Педро € 9 млн. Солидная сумма за юного игрока! Сергей Семак оставил новичка в запасе, но выпустил в концовке встречи со «Спартаком» (0:0). Педро довольно уверенно вошёл в игру: посадил соперника на жёлтую карточку, пару раз неплохо накрутил соперников.
Педро вышел на поле на 70-й минуте. До финального свистка он совершил восемь касаний мяча, сделал одну точную передачу из двух, выиграл два единоборства, заработал один фол, допустил две потери владения мяча. Наверняка дальше будет лучше. Сам Педро отметил, что в РПЛ высокий уровень и очень напряжённые матчи.
Данила Хотулёв (21 год, «Оренбург»)
«Оренбург» ошарашил ЦСКА в добавленное время. Армейцы уже видели себя победителями матча, но гости ушли от поражения на последних секундах — 1:1. Одним из творцов успеха стал молодой защитник «Оренбурга» Хотулёв. Платформа SofaScore оценила перформанс игрока оценкой 7,3 балла (третий результат в команде). Забавно, что гол «Оренбурга» организовали два центральных защитника — Хотулёв ассистировал, Матиас Перес забил.
Данила отыграл матч с ЦСКА с первой и до последней минуты. У него 73 касания, два отбора, один перехват, 10 выносов мяча, одно выигранное единоборство из четырёх, семь потерь владения мяча, два совершённых фола, один заработанный, 92% точных передач (49 из 53). Кстати, Хотулёв делает результативное действие во втором туре подряд. В декабре 2023-го он отметился голом во встрече с «Сочи» (1:1).
Олакунле Олусегун (21 год, «Краснодар»)
Нападающему «Краснодара» очень нравится играть против «Рубина». Олусегун забил три мяча в нынешнем розыгрыше РПЛ, два — в ворота казанского клуба. Сначала он отличился в столице Татарстана, теперь — наказал соперника в домашнем матче. Да, спонсором этого гола стал вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, но это не проблема игрока «Краснодара». Нигериец отыграл весь матч и нанёс три удара (один — в створ).
Олусегун совершил 35 касаний мяча, отдал 64% точных передач (16 из 25), трижды сфолил на сопернике, допустил 11 потерь владения и один раз успешно применил дриблинг. Правда, Олакунле не выиграл ни одного из четырёх верховых единоборств. Оценка нападающего от SofaScore — 7,2 (шестой результат в «Краснодаре»).