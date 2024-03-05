5 лучших молодых футболистов 19-го тура РПЛ

Позади первый тур РПЛ после зимнего перерыва. Он получился далеко не самым результативным, но о себе неплохо заявили несколько молодых футболистов. Пришло время определить лучшего из них. В список попали только игроки не старше 21 года.

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