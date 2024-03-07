Кажется, «Зенит» опять угадал с бразильцами. Как минимум — с двумя из трёх

Болельщики «Зенита», конечно, ждали большего от матча со «Спартаком». Многие вместе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным рассчитывали, что красно-белые без Квинси Промеса и Гильермо Абаскаля на тренерской скамейке «получат трёшку» на «Газпром Арене», а москвичи увезли нулевую ничью и едва не выиграли в концовке. Неудивительно, что в Санкт-Петербурге после встречи с принципиальным соперником настроение, мягко говоря, не приподнятое.

Но даже после такого матча у зенитовских болельщиков есть как минимум два повода для позитива. Первый – игра Нино. Второй – игра Педро. Двое из трёх бразильцев, приобретённых «Зенитом» в зимнее трансферное окно, прошли испытание самым серьёзным тестом – битвой со «Спартаком». В дерби двух столиц оба доказали, что все положительные комментарии, которые они получали по ходу сборов, были абсолютно по делу.

Крупный, физически сильный Нино – действительно скала в центре обороны. Неслучайно человек в последние полгода вызывался в сборную Бразилии и дебютировал в ней в важнейшем матче отборочного цикла ЧМ-2026 с Аргентиной. На фоне своего молодого соотечественника Роберта Ренана и даже Нуралы Алипа, игравших на позиции левого центрального защитника в первой части сезона, Нино выделялся хладнокровием и классом. По большому счёту бразилец ошибся только однажды, когда завозился с мячом у собственной штрафной, потерял его под прессингом нескольких соперников и сам же потом исправился. Но это случилось не из-за авантюрной манеры игры, как у неопытного Ренана, а вследствие требований тренерского штаба «Зенита» выходить из обороны через пас. Даже будучи под давлением, провоцируя его. Тут ошибок не избежать.

В остальном Нино был хорош. Именно он навязал борьбу Алексису Дуарте на стандарте, когда парагваец срезал мяч в свои ворота и едва не сотворил автогол. По статистике Sofascore, бразилец выиграл пять из шести единоборств, совершил два перехвата, заблокировал один удар и однажды вынес мяч из своей штрафной. Сделал семь точных длинных передач (второй результат после Дугласа Сантоса). Чувствовалось, что в обороне «Зенита» наконец-то появился босс, которого так не хватало в 2023 году. При этом петербургский клуб заплатил за Нино всего € 5 мнл при трансферной стоимости игрока (по оценкам Transfermarkt) в € 11 млн. Получилось воспользоваться тем, что через год у защитника заканчивался контракт с «Флуминенсе».

Нино (слева) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

18-летнего Педро тоже ждали в основе «Зенита» на матч со «Спартаком», но выяснилось, что какие-то вопросы со здоровьем помешали задействовать парня с первых минут. Тем не менее полтайма он сыграл. За этот отрезок мы увидели, почему было сказано столько хвалебных слов в адрес Педро вплоть до сравнений его с будущей звездой «Реала» Эндриком. Парень уверенный в себе, по-спортивному наглый, не боящийся как будто ничего и никого. Смело пёр на двоих-троих соперников, обыгрывал, заработал на себе жёлтую карточку. При той организации игры в обороне, какая была у «Спартака» в Санкт-Петербурге, это особенно впечатляло. Пусть это пока не вылилось в голы, голевые передачи или даже опасные удары по воротам (поддержки Педро здорово не хватало), юноша понравился.

Понравился и послематчевый комментарий Педро – никаких жалоб!

«Я был готов к тому, что будут бить по ногам. Ребята меня предупреждали, что в России контактный футбол, достаточно жёсткий, с единоборствами на грани фола. Но привыкаю к этому на тренировках. В Бразилии не такой футбол, но я должен быстро адаптироваться к этому. Не важно, кто наш соперник, нужно помогать команде. Такие матчи, как со «Спартаком», иначе не играются».

Дриблинг Педро Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Из новых бразильцев не проявил себя в дерби двух столиц только Артур. Это признал и Сергей Семак. На сборах игра правого вингера тоже оставляла неоднозначное впечатление. Есть ощущение, что сменщику Малкома нужно перезагрузиться после неудачного периода во второй половине 2023 года в Бразилии, где он не совершал результативных действий на протяжении последних четырёх месяцев. Хотя именно Артур имел лучший голевой момент из игроков «Зенита» – после его удара головой крутой сейв сотворил Александр Максименко. Быть может, если бы вингер забил, он сбросил бы с плеч мешающий ему груз. Артур при росте меньше 170 см и в Бразилии нередко отличался головой за счёт хорошего выбора позиции и грамотного тайминга.

В результате Артур по статистике ограничился одним ударом, не совершил ни одной обводки и не сделал передач под удар. Допустил 12 потерь владения (второй худший результат после Вендела, сыгравшего на 20 минут больше). Артуру нужно вернуть форму, которая была у него два года назад, когда вингера вызывали в сборную Бразилии и включали в заявку на матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Перу. Мастерство у него есть, и это было особенно заметно в первые 30 минут. Но время на адаптацию – обязательно. Тем более что смотрят на этого игрока сквозь призму Малкома, и с точки зрения рынка он – бесспорное усиление.

Судя по всему, «Зенит» опять угадал с бразильцами. Как минимум с двумя из трёх. И в этих обстоятельствах кажется не совсем справедливой критика в адрес петербургского клуба за ставку на легионеров «в нынешних условиях без еврокубков». «Зенит» повышает свой уровень за счёт классных игроков и повышает уровень чемпионата – преследователи тянутся к чемпиону и превращаются в конкурентов. «Краснодар» на матч с «Рубином» тоже вышел всего с двумя футболистами в основе, имеющими возможность выступать за сборную России. Остальные – легионеры, а Сперцян представляет уже страну ЕАЭС. «Динамо» сыграло с «Локомотивом» с семью иностранцами в основе, а было бы и восемь, если бы команде мог помочь Муми Нгамалё. Борьба за чемпионский титул требует качественного состава, а значит, большого количества легионеров.

Петербургский клуб вкладывает серьёзные средства в трансферы новичков, но ведь и отдачу получает серьёзную. Когда публикуются такие рейтинги, как недавний от CIES, согласно которому за последние 10 лет у «Зенита» худший трансферный баланс (-€ 129 млн), а у ЦСКА – лучший (+€ 48 млн), они не показывают и не поясняют контекст. Эти цифры ничего не говорят о разумности бизнес-подхода клуба, его реальных потерях и доходах.

«Зенит» во многом благодаря своей трансферной деятельности стабильно участвовал и зарабатывал в еврокубках. При Семаке – каждый год в Лиге чемпионов, что стабильно приносило сине-бело-голубым по € 30-40 млн даже без попадания в плей-офф. Это фактически покрывало затраты на трансферы, которые обеспечивали результат. Кроме того, экономика топ-клуба не может быть связана только с трансферами. Есть разные статьи доходов: привлечение спонсоров, телеправа, реклама, билеты, матчевые активности, продукция клуба, приобретаемая болельщиками, и так далее.

Каждый клуб тратит столько, сколько может позволить себе благодаря получаемым доходам, ведь финансовый фэйр-плей никто не отменял. УЕФА следит за его соблюдением. «Зенит» за счёт выступлений в еврокубках, лидерству в РПЛ по посещаемости и работе со спонсорами зарабатывал больше любого другого российского клуба, поэтому и тратить мог значительно больше. К слову, с точки зрения бизнеса матч со «Спартаком» – ещё один позитив для «Зенита». По имеющейся информации, петербургский клуб заработал на этой игре 150 млн рублей. И это, и почти 58 тыс. зрителей в эпоху ковида и Fan ID – история, конечно, эксклюзивная.

С прошлого лета «Зенит», по данным Transfermarkt, заработал на трансферах € 62,2 млн. Прежде всего за счёт продажи Малкома в Саудовскую Аравию. А на новичков нынешнего сезона – Нино, Артура, Педро, Ильзата Ахметова и всех летних – потратил, согласно тому же источнику, всего € 45,9 млн. Таким образом, «Зенит» даже этими тремя зимними трансферами бразильцев никак не мог нарушить баланс расходов и доходов в отсутствие еврокубков.

Подписание легионеров уровня Педро или Нино – это, помимо чисто спортивного усиления, ещё и возможность получить в будущем новый выгодный трансфер а-ля Малком в Саудовскую Аравию. Российские игроки за границей, к сожалению, не пользуются почти никаким спросом. Вкладываться в них с целью заработка в будущем – такая же малоперспективная затея, как и стремление выиграть золото РПЛ с российским костяком.