«Карасёв упустил только один важный эпизод». Незаметный герой матча «Спартака» и «Зенита»

В главном матче первого весеннего тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не было не только голов. В нём не было скандалов. Видимо, все скандалы гости собрали до игры — про историю с Промесом и стадионом, кажется, слышали все. А тут — не просто 0:0, но и отсутствие каких-то жёстких высказываний и спорных судейских решений: и первое, кажется, стало следствием второго. Получилось это благодаря Сергею Карасёву. Давайте разберём его работу подробнее — с бывшим арбитром РПЛ и экспертом Игорем Федотовым. Ему и слово:

— Тактику Карасёва на матч «Спартака» и «Зенита» я понял, — начал Федотов, — но опасность в таком выборе тактики в начале была. И это больше исходило от игроков, а не от Карасёва. Сергей явно готовился к этому матчу и заранее решил, что будет давать командам играть и больше проводить профилактические беседы и затягивать с карточками. Он максимально убеждал футболистов, что всё видит и всё контролирует.

Когда была опасность? Когда можно было дать карточки за фол на Мостовом или Фернандесу, например. Но он игроков убеждал, что всё у него под контролем. Конфликты были, но они носили локальный характер.

Сергей Карасёв на матче «Зенит» — «Спартак» Фото: РИА Новости

При этом матч для судейства был очень сложный: да, не было попаданий мяча в руку, жёстких подкатов, но футболисты постоянно нарушали правила, всё было очень контактно, — объясняет эксперт. — Однако тактика применять профилактику в виде разговоров сработала: Карасёв начал показывать карточки в тот момент, когда не показывать их он уже не мог. При этом пропуски фолов у него были одинаковы в обе стороны — и обе команды это приняли. Ту планку борьбы, что Карасёв взял в начале, он выдержал до конца.

Карасёв обладает авторитетом среди игроков. Сухой, который осенью провёл хорошую работу, таким авторитетом, например, не обладает. Такие сложные матчи могут вывозить только «судьи-авторитеты». Много стычек, возни, это очень сложная игра. По сути, упустил он только один важный эпизод: когда Вендел начал бодаться с Пруцевым. Просто в это время он объяснял что-то другому игроку «Зенита». Но ассистент всё видел и должен был раньше стартовать к футболистам, чтобы всё предотвратить в зародыше.