Хавбек «Сити» получил жуткую травму. А Холанд размялся в ЛЧ перед «Ливерпулем». Видео

«Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Копенгаген» в гостях – 3:1. По сути, интрига умерла ещё в Дании. Однако на «Этихаде» в моменте показалось, что андердог сделает вечер весёлым. Что же произошло?

«Сити» ожидаемо выпустил смешанный состав. Эрлинг Холанд, Родри, Рубен Диаш и Эдерсон вышли в старте, но своё место с первых минут получили, например, Матеус Нунес, Оскар Бобб и Рико Льюис. «Копенгаген» вышел основой, надеясь быстро забить и напрячь «горожан». Но всё пошло не по плану датчан. Уже на пятой минуте «Сити» открыл счёт: после подачи Хулиана Альвареса с углового Мануэль Аканджи ногой переправил мяч в ворота «Копенгагена».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

А ещё через четыре минуты отличился сам Альварес. Аргентинец снова подавал угловой, мяч в результате удара Родри попал в перекладину, а затем вылетел из штрафной. На подборе первым оказался Хулиан, пробивший по воротам. Голкипер «Копенгагена» Камиль Грабара совершил ошибку, не сумев нормально отбить мяч. Он в итоге залетел в ворота рикошетом. 2:0 к девятой минуте – что тут сделать?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Сити» спокойно контролировал ход матча. Команда Хосепа Гвардиолы не форсировала атаки, но периодически они получались сами собой. Мысли «МС» уже были о важнейшей встрече в АПЛ с «Ливерпулем», которая состоится в воскресенье, 10 марта. Но «Копенгаген» разбудил болельщиков на «Этихаде». Датчане провели классную атаку, раскатав хозяев, будто они – гранд АПЛ. Мохамед Эльюнусси и Орри Оускарссон начертили комбинацию, в результате которой первый отыграл один мяч. Не зря вингер «Копенгагена» ранее выступал в АПЛ за «Саутгемптон»! И даже интрига в матче появилась. Вдруг «Копенгаген» забьёт ещё и создаст угрозу для «Сити»?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Но нет. Во-первых, «Копенгаген» испугался сам себя и притих. А «Сити» не содрогнулся и продолжил контролировать ход встречи. И под занавес тайма Родри сделал заброс в штрафную, где Эрлинг Холанд получил мяч, разобрался с обороной и отметился дежурным голом в Лиге чемпионов. Для норвежца он стал уже 41-м! По этому показателю Холанд догнал легенду «Сити» – Серхио Агуэро, повторив лучшее достижение клуба. Величие.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Что сказать о втором тайме? Получился спарринг в стиле сборов команд РПЛ в Турции. «Сити» катал мяч, работая в режиме энергосбережения. «Копенгаген» даже чаще угрожал воротам хозяев, но не скажешь, что напряг команду Гвардиолы. Всё же разница в классе – гигантская. Однако датчане завершили выступление в Лиге чемпионов достойно.

Также стоит упомянуть жуткую травму Матеуса Нунеса. Полузащитник в одном из эпизодов сломал палец. Слабонервным не смотреть!

Матеус Нунес сломал палец Фото: Скриншот из трансляции

«Сити» в седьмой раз подряд вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше команда одержала восемь побед в восьми играх. «Горожане» движутся ко второму трофею подряд? Вполне возможно. Учитывая текущую форму «Сити», команде Гвардиолы не страшен никто.