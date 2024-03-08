Яркий матч в еврокубках с шестью голами! «Милан» пропустил дважды в большинстве

«Милан» успешно провёл первый матч 1/8 финала Лиги Европы, но к игре команды есть вопросы. Итальянская команда пропустила два мяча в большинстве.

Ключевой момент матча на «Сан-Сиро» — удаление футболиста «Славии» в середине первого тайма. До этого чешский клуб играл ничуть не хуже «Милана», а временами даже лучше. Но Эль-Хаджи Малик Диуф влетел в Кристиана Пулишича и увидел перед собой красную карточку. Возможно, арбитр Халил Мелер поступил слишком жёстко. С другой стороны, защитник «Славии» влетел шипами в опорную ногу соперника — за такое вполне можно удалять.

По сути, удаление полностью сломало игру «Славии». Хозяевам потребовалось всего восемь минут, чтобы открыть счёт. Забил 37-летний Оливье Жиру, который переправил мяч головой после передачи Рафаэла Леау. Хотя португалец, скорее, крутил в дальний угол, а не искал одноклубника передачей. Кстати, для ветерана Жиру это уже 14-й гол в сезоне во всех турнирах (12 — в Серии А, один — в ЛЧ, один — в ЛЕ).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Но «Славия» неожиданно забила. И гол получился очень красивым. Давид Доудера идеально поймал мяч на ногу — Мик Меньян не справился с таким роскошным ударом. Такие голы можно пересматривать вечно. Голы Жиру и Доудера разделила всего пара минут, а «Славия» показала, что не намерена сдаваться.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Правда, концовка первого тайма полностью осталась за «Миланом». Футболисты чешского клуба словно выдохлись, чем и воспользовался соперник. На 44-й минуте Тейани Рейндерс вколотил мяч в ближний угол с линии штрафной. Возможно, в этом эпизоде сплоховал вратарь пражского клуба — Индржих Станек не выручил.

А уже в добавленное время «Милану» помог стандарт. Алессандро Флоренци навесил, Рубен Лофтус-Чик головой вонзил мяч в дальний угол. «Милан» ушёл на перерыв с неплохим преимуществом, а «Спарте» можно было только посочувствовать. Отыграть два мяча за тайм на выезде вдесятером — задача очень сложная.

3:1 — это много или мало? Похоже, такая мысль крутилась в головах игроков «Милана» на старте второй половины. Показалось, что хозяева даже пришли к выводу, что у них хорошее преимущество перед ответным матчем. Они играли в лайтовом режиме, на низких скоростях. А «Славия» снова наказала. Иван Шранц шикарно пробил в дальний угол — такое Меньян вытащить не смог. Оба мяча «Славии» получились классными.

Кристиан Пулишич (справа) стал автором четвёртого гола «Милана» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Удивительно, но даже второй пропущенный мяч не сразу взбодрил «Милан». Команда Стефано Пиоли как будто решила, что её устроит и 3:2. На этом отрезке игры хозяева действовали слишком скучно с учётом того, что соперник был в меньшинстве. Пиоли надоело смотреть на это безобразие, и он освежил игру парочкой замен. В этот момент включился Леау. Португалец легко убрал защитника и изящно перебросил вратаря. Правда, гол всё-таки записали на счёт Пулишича, который подправил мяч на ленточке.

«Милан» одержал победу с преимуществом в два мяча, но «Славия» может преподнести сюрприз в ответной игре, которая запланирована на 13 марта.