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«Реал» прекратил переговоры о трансфере Альфонсо Дэвиса — Relevo

«Реал» прекратил переговоры о трансфере Альфонсо Дэвиса — Relevo
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Мадридский «Реал» не заинтересован в переходе защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, у мадридского «Реала» сменились приоритеты в вопросе усиления линии обороны перед началом следующего сезона. Несмотря на достигнутое устное соглашение с левым защитником Альфонсо Дэвисом, руководство «сливочных» переключилось на приобретение центрального защитника французского «Лилля» Лени Йоро. При этом переход Альфонсо Дэвиса возможен после окончания следующего сезона, когда должен истечь его контракт с «Баварией».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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