Поможет ли Гончаренко «Краснодару»? «Зенит» готов вернуться на первое место. LIVE

У «Динамо» есть шанс вплотную приблизиться к «быкам».

Привет, друзья! Сегодня тремя матчами продолжится 20-й тур Российской Премьер-Лиги.

Первая игра пройдёт в Екатеринбурге. Перед «Уралом» стоит тяжёлая задача, ведь до этого никогда в истории не обыгрывал «Зенит». У действующего чемпиона будет серьёзная мотивация — победа вернёт гостей на первое место. Накануне «Краснодар» проиграл в Ростове-на-Дону и сделал подарок ближайшему преследователю. «Уралу» самому нужны очки, поскольку он рубится за выживание. Может, Виктор Гончаренко поможет бывшему клубу?

Следом «Пари НН» встретится с «Рубином». В последнее время матчи с участием обеих команд получаются «низовыми». Кстати, так было и первых играх соперников после зимнего перерыва. Кто добьётся успеха в предстоящем матче?

Завершит субботнюю программу тура матч с участием «Динамо» и «Ахмата». У обеих команд прекрасное настроение — неделю назад победили и те, и другие. «Динамо» благодаря осечке «Краснодара» может вплотную приблизиться к «быкам», но для этого нужно побеждать.

«Чемпионат» будет следить за событиями субботних матчей 20-го тура РПЛ. Присоединяйтесь!

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