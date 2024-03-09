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Урал — Зенит, Динамо — Ахмат, онлайн-трансляция 20-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео, 9 марта 2024

Поможет ли Гончаренко «Краснодару»? «Зенит» готов вернуться на первое место. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн 20-го тура РПЛ
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У «Динамо» есть шанс вплотную приблизиться к «быкам».

Привет, друзья! Сегодня тремя матчами продолжится 20-й тур Российской Премьер-Лиги.

Первая игра пройдёт в Екатеринбурге. Перед «Уралом» стоит тяжёлая задача, ведь до этого никогда в истории не обыгрывал «Зенит». У действующего чемпиона будет серьёзная мотивация — победа вернёт гостей на первое место. Накануне «Краснодар» проиграл в Ростове-на-Дону и сделал подарок ближайшему преследователю. «Уралу» самому нужны очки, поскольку он рубится за выживание. Может, Виктор Гончаренко поможет бывшему клубу?

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом «Пари НН» встретится с «Рубином». В последнее время матчи с участием обеих команд получаются «низовыми». Кстати, так было и первых играх соперников после зимнего перерыва. Кто добьётся успеха в предстоящем матче?

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Завершит субботнюю программу тура матч с участием «Динамо» и «Ахмата». У обеих команд прекрасное настроение — неделю назад победили и те, и другие. «Динамо» благодаря осечке «Краснодара» может вплотную приблизиться к «быкам», но для этого нужно побеждать.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за событиями субботних матчей 20-го тура РПЛ. Присоединяйтесь!

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