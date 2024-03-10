Лучший матч «Спартака» в «Лужниках» с 2000 года. Победы в Европе или игры в Кубке России?

В 20-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках». Красно-белые вернутся на главную футбольную арену страны, на которую когда-то часто выходили как хозяева поля. Однако в последнее время московская команда – редкий гость «Лужников». У современного «Спартака» есть свой стадион. Только неготовность поля «Лукойл Арены» к первому матчу после возобновления сезона вынудила переехать на запасной стадион.
Возвращение «Спартака» в «Лужники» – повод вспомнить лучшие матчи красно-белых на этой арене. Мы взяли отрезок с 2000 года и до сегодняшнего дня. Какой был самым ярким, по вашему мнению? Предлагаем поучаствовать в голосовании, сделать свой выбор и написать в комментариях, почему вы запомнили больше всего именно эту игру.
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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22.11.2000. Лига чемпионов. «Спартак» — «Арсенал» — 4:1
В Лиге чемпионов сезона-2000/2001 «Спартак» на втором групповом этапе попал в квартет к «Баварии», «Арсеналу» и «Лиону». Команда Олега Романцева стартовала с победы над лондонскими «канонирами». Этот матч в «Лужниках» собрал 81 000 зрителей. Гости повели уже на второй минуте благодаря голу Силвиньо, но потом «Спартак» разрывал оборону «Арсенала». На исходе получаса матча Маркао сравнял счёт, на 51-й минуте спартаковский бразилец оформил дубль. Третий мяч забил Егор Титов, а в нокаут соперника отправил за 10 минут до конца последним точным ударом Робсон.
07.11.2000. Лига чемпионов. «Спартак» — «Реал» — 1:0
В Лиге чемпионов сезона-2000/2001 «Спартак» на первом групповом этапе играл в квартете с «Реалом», «Байером» и «Спортингом». Перед последним туром испанцы лидировали с 13 очками, москвичи имели девять очков, а преследовавшие их немцы – шесть. Команда Олега Романцева красиво завершила выступление в группе, победив «Реал» в «Лужниках» при поддержке 77 000 болельщиков. Единственный гол перед перерывом забил в свои ворота Джереми Нжитап.
12.09.2000. Лига чемпионов. «Спартак» — «Байер» — 2:0
В сезоне-2000/2001 «Спартак» на первом групповом этапе Лиги чемпионов попал в квартет с «Реалом», «Байером» и «Спортингом». Команда Олега Романцева стартовала матчем с немцами в «Лужниках». Вице-чемпионы Германии были разбиты в присутствии 60 000 зрителей. Москвичи дожали Леверкузен во втором тайме. На 51-й минуте счёт открыл Егор Титов, а на 89-й второй гол забил Артём Безродный. Более того, победа красно-белых была бы крупной, если бы Дмитрий Парфёнов реализовал пенальти на 90-й минуте.
27.09.2000. Лига чемпионов. «Спартак» — «Спортинг» — 3:1
В сезоне-2000/2001 «Спартак» на первом групповом этапе Лиги чемпионов играл в квартете с «Реалом», «Байером» и «Спортингом». После двух туров команда Олега Романцева имела три очка, а португальцы – одно. При этом «Спортинг» в первых матчах упускал победы, ведя в счёте. То же самое произошло и в Москве. 70 000 зрителей, собравшихся в «Лужниках», увидели, как Рикарду Са Пинту выводит гостей вперёд на 24-й минуте. Но ещё до перерыва Робсон отыграл этот гол, а во втором тайме «Спартак» добил соперника дублем Маркао.
17.03.2011. Лига Европы. «Спартак» — «Аякс» — 3:0
В марте 2011 года в 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» попал на «Аякс». Команде Валерия Карпина достался сильный соперник, тем не менее в первом матче в Нидерландах красно-белые победили со счётом 1:0. А в ответной встрече в «Лужниках» москвичи при поддержке 33 000 болельщиков разгромили амстердамцев. Ещё до перерыва Дмитрий Комбаров и Веллитон отправили два мяча в ворота «Аякса». Третий гол в начале второго тайма забил Алекс. Убрали голландцев – без шансов.
29.05.2022. Кубок России. «Спартак — «Динамо» — 2:1
Последний значимый матч «Спартака» в «Лужниках». В финале Кубка России сезона-2021/2022 красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо». 69 000 болельщиков стали свидетелями драматичной развязки. Александр Соболев забил уже на 10-й минуте, но вскоре после перерыва Арсен Захарян сравнял счёт. А в середине второго тайма Квинси Промес стал автором победного гола. Динамовцев мог спасти от поражения в основное время Даниил Фомин, однако штатный пенальтист не реализовал 11-метровый на 90-й минуте. «Спартак» забрал трофей.
22.11.2006. Лига чемпионов. «Спартак» — «Бавария» — 2:2
В сезоне-2006/2007 «Спартак» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграл с «Баварией», «Интером» и «Спортингом». После четырёх туров у красно-белых было всего одно очко, а будущий победитель квартета «Бавария» набрала к тому моменту 10 очков. Фаворит матча не вызывал сомнений, тем не менее москвичи при поддержке 40 000 болельщиков в «Лужниках» остановили немцев. Максим Калиниченко открыл счёт, потом Клаудио Писарро сделал дубль, но на 72-й минуте Радослав Ковач спас хозяев от поражения. Эта ничья помогла «Спартаку» выиграть битву у «Спортинга» за третье место.
17.04.2005. Чемпионат России. «Спартак» — «Динамо» — 5:1
В 2005 году для Олега Романцева печально закончилась встреча со своей бывшей командой в 5-м туре чемпионата. «Динамо» Романцева стартовало лучше и на момент игры опережало «Спартак» на два очка. Счёт в «Лужниках» тоже открыли бело-голубые – забил португалец Жорже Рибейру. Но после этого команда Александра Старкова катком прошлась по сопернику. Сначала в первом тайме дубль оформил Фернандо Кавенаги, а затем два мяча положил Денис Бояринцев. Завершил же разгром динамовцев в концовке Клементе Родригес.
01.11.2008. Чемпионат России. ЦСКА — «Спартак» — 0:1
На финише сезона-2008 ЦСКА боролся за золото с «Рубином», правда, за четыре тура до конца шёл вторым и отставал на семь очков. «Спартак» боролся за топ-3 и находился в четырёх очках от «Динамо». На тот момент армейцы более семи лет не проигрывали в дерби красно-белым. Однако в «Лужниках» при 60 000 болельщиках «Спартак» наконец-то сумел одолеть ЦСКА. Победный гол с передачи Владимира Быстрова забил на исходе часа матча Никита Баженов. Результат столичного дерби сделал «Рубин» чемпионом.
18.10.2009. Чемпионат России. «Спартак» — «Локомотив» — 3:0
В сезоне-2009 перед 25-м туром чемпионата «Спартак» боролся за золото с «Рубином» и отставал от лидера всего на очко. «Локомотив» был в пяти очках от красно-белых – занимал пятое место. «Спартак» не мог выиграть у железнодорожников на протяжении шести матчей подряд, но в этом дерби команда Валерия Карпина разгромила в «Лужниках» команду Юрия Сёмина. Перед перерывом счёт открыл 17-летний Джано Ананидзе, а во втором тайме голы в ворота «Локо» забили Веллитон и Квинси Овусу-Абейе.
23.10.2012. Лига чемпионов. «Спартак» — «Бенфика» — 2:1
В сезоне-2012/2013 Лиги чемпионов «Спартак» на групповом этапе оказался в одном квартете с «Барселоной», «Селтиком» и «Бенфикой». В первых двух турах красно-белые потерпели два поражения, а португальцы набрали одно очко в Шотландии. Матч «Спартака» и «Бенфики» в «Лужниках» собрал 41 000 зрителей. Рафаэл Кариока забил быстрый гол хозяев, после получаса игры Лима сравнял счёт, но перед перерывом автогол Жардела снова вывел красно-белых вперёд. Эта победа стала единственной для спартаковцев в том розыгрыше: все остальные матчи в группе они проиграли.
29.10.2011. Чемпионат России. «Спартак» — «Локомотив» — 3:0
В длинном переходном сезоне-2011/2012 «Спартак» и «Локомотив» встретились в «Лужниках» в 29-м туре. Обе команды на тот момент преследовали лидеров, а железнодорожники опережали красно-белых на три очка. Тем не менее столичное дерби завершилось разгромом «Локо». В команде Валерия Карпина в тот день феерил Эммануэль Эменике. Нигериец забил все три гола, оформив хет-трик в течение 49 минут. Нападающий открыл счёт уже на второй минуте, через четверть часа положил второй мяч, а в начале второго тайма сделал победу «Спартака» крупной.
21.02.2008. Кубок УЕФА. «Спартак» — «Марсель» — 2:0
В феврале 2008-го в 1/16 финала Кубка УЕФА жребий свёл «Спартак» с «Марселем». Первый матч во Франции красно-белые проиграли с крупным счётом 0:3, поэтому казалось, что встреча в «Лужниках» превратится в формальность. Но перед перерывом Александр Павленко забил первый мяч в ворота «Марселя», а за шесть минут до конца Роман Павлюченко вернул своим голом интригу. Однако команде Станислава Черчесова всё же не хватило времени, чтобы спастись и перевести игру в дополнительное время.
21.08.2012. Лига чемпионов. «Спартак» — «Фенербахче» — 2:1
В Лиге чемпионов сезона-2012/2013 «Спартак» сумел пройти квалификацию и пробиться на групповой этап. В раунде плей-офф команде Унаи Эмери достался турецкий «Фенербахче». В первой игре в «Лужниках» при 31 000 болельщиков красно-белые одержали минимальную победу. Все голы были забиты во втором тайме. Эммануэль Эменике вывел «Спартак» вперёд, Дирк Кюйт сравнял счёт, а на 69-й минуте решающий гол забил Дмитрий Комбаров. В Стамбуле москвичам хватило ничьей 1:1.
11.05.2011. Кубок России. «Спартак» — ЦСКА — 3:3 по пенальти 4:5
Редкий случай, когда матч, завершившийся поражением команды, можно назвать одним из самых ярких для неё. Но «Спартак» на пару с ЦСКА действительно выдали незабываемое шоу в полуфинале Кубка России. 46 000 зрителей в «Лужниках» увидели шесть голов и захватывающую серию пенальти. Перед перерывом Томаш Нецид вывел армейцев вперёд, а Дмитрий Комбаров отыграл этот гол. Во втором тайме уже спартаковцы дважды вели благодаря забитым мячам Ари и Ибсона, однако Сейду Думбия и Вагнер Лав отвечали своими точными ударами. В серии пенальти всё решил сейв Игоря Акинфеева после удара Комбарова.