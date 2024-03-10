А может, самой яркой была какая-то игра в РПЛ? Давайте выберем вместе! Сегодня клуб снова сыграет на легендарном стадионе.

Лучший матч «Спартака» в «Лужниках» с 2000 года. Победы в Европе или игры в Кубке России?

В 20-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках». Красно-белые вернутся на главную футбольную арену страны, на которую когда-то часто выходили как хозяева поля. Однако в последнее время московская команда – редкий гость «Лужников». У современного «Спартака» есть свой стадион. Только неготовность поля «Лукойл Арены» к первому матчу после возобновления сезона вынудила переехать на запасной стадион.

Возвращение «Спартака» в «Лужники» – повод вспомнить лучшие матчи красно-белых на этой арене. Мы взяли отрезок с 2000 года и до сегодняшнего дня. Какой был самым ярким, по вашему мнению? Предлагаем поучаствовать в голосовании, сделать свой выбор и написать в комментариях, почему вы запомнили больше всего именно эту игру.

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