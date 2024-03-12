Сын тренера «Порту» играет в его же команде. И им постоянно приходится оправдываться

«Порту» шесть раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов за последние семь розыгрышей, в которых принимал участие. Два раза доходил до четвертьфинала. А теперь у команды Сержиу Консейсау есть шанс снова попасть в восьмёрку лучших клубов Европы. В феврале «Порту» обыграл дома «Арсенал» (1:0), но впереди крайне тяжёлая игра в Лондоне. Тренер португальского клуба наверняка будет особенно переживать за своего сына — 21-летнего Франсишку.

Франсишку начал получать футбольное образование примерно в восьмилетнем возрасте. Именно тогда его отец вернулся в Португалию после игры в Бельгии, Кувейте и Греции. Позднее Сержиу завершил карьеру футболиста. Консейсау-младшего зачислили в академию «Белененсеша», но вскоре стало понятно, что он обладает большим талантом.

«Спортинг» быстро переманил парня к себе. Там он играл и тренировался вместе с такими ребятами, как Нуну Мендеш, Эдуарду Куарежма и Жоэлсон Фернандеш. Первый уже укатил в «ПСЖ», а права на двух других футболистов всё ещё принадлежат «Спортингу». В 2021 году каждого из этой троицы включили в число перспективных футболистов-тинейджеров.

«Франсишку всегда был силён с ментальной точки зрения, — говорил Жоау Плантье, один из первых тренеров игрока в «Спортинге». — Он никогда не боится работать с мячом и рисковать. Поддерживать подобную смелость на протяжении всех занятий непросто, потому что некоторые тренеры ограничивают его. К счастью, Франсишку хорошо понимает игру и не боится рисковать или отдавать мяч тому, кто находится в лучшей позиции. Он обладает природным балансом, легко меняет траекторию движения и чрезвычайно агрессивен и в атаке, и в обороне».

Франсишку отбегал в системе «Спортинга» шесть лет, пока в 2017 году его отца не пригласили в «Порту». Естественно, парень принял решение последовать за отцом. В сезоне-2018/2019 Франсишку забил немало мячей в составе команды «Порту» U17 и привлёк всеобщее внимание. Миниатюрный левша играл преимущественно на правом фланге атаки и разрывал одну оборону за другой.

«Франсишку похож на Месси, — говорил тогда бывший футболист «Порту» Эдуарду Луиш. — У юноши есть всё, чтобы стать классным игроком. Если сравнивать его с кем-то из известных футболистов, то я бы назвал Месси».

Отцу игрока не понравились подобные сравнения. Об этом Сержиу заявил в интервью A Bola в январе 2019 года: «Думаю, такие сравнения — это плохо. Они могут оказать дурное влияние на подростка. Франсишку должен получать удовольствие от футбола. Конечно, ему нужно следовать за своей мечтой, но это необходимо делать спокойно и реалистично. Нельзя думать, что достиг максимума после пары удачных обводок. Франсишку ещё нужно поработать над переходом из атаки в оборону».

Сержиу Консейсау Фото: Michael Regan/Getty Images

Дебют Франсишку в основной команде «Порту» состоялся в феврале 2021 года. Консейсау-младший вышел на поле на 77-й минуте гостевой игры с «Боавиштой» (2:2) и пару раз оказался в центре внимания. Сначала заработал пенальти, который не реализовал одноклубник. А на последних минутах поучаствовал в голевой комбинации «Порту». Вратарь справился с ударом сына главного тренера гостей, но на добивании первым оказался Эванилсон. Сержиу отпраздновал гол с сыном и даже прослезился. Как жаль, что весь этот сказочный сюжет разрушил арбитр. После просмотра VAR судьи зафиксировали нарушение.

«Обычно всякие эмоциональные штуки остаются дома. Здесь Франсишку такой же игрок, как и все остальные. Но если мне нужно обнять его, я сделаю это. Да, были слёзы. Мы же всё-таки люди», — говорил Сержиу после матча.

«Трудно описать такой особенный для меня момент, — утверждал Франсишку. — Дебют за основную команду «Порту»! Благодарен всем, кто способствовал этому моменту, особенно одноклубникам, которые помогают мне каждый день». Правда, у меня смешанные чувства, ведь мы не добились победы. Но есть вещи, которые не стереть из памяти».

В январе 2022 года было ещё круче. «Порту» «горит» на выезде «Эшторилу» — 0:2. Мехди Тареми и Луис Диас меняют цифры на табло — 2:2. На 87-й минуте Сержиу Консейсау выпускает на поле сына. А на 89-й Франсишку забивает победный мяч (первый за «Порту» в чемпионате). Естественно, после гола парень побежал к отцу — в тот момент Сержиу был самым счастливым человеком в мире.

Франсишку после матча подчеркнул, что обнимал не отца, а тренера: «Я праздновал гол с тренером, как и со всеми товарищами по команде. Мы хотим продолжать в том же духе, чтобы завоевать чемпионский титул».

А вот что сказал Сержиу после игры: «Франсишку сделал свою работу. Он забил гол, который принёс победу. Я сердечно обнял его и остальных футболистов. Они выложились по полной программе и продемонстрировали решимость на поле. Мы хотим побеждать в каждом матче».

Франсишку Консейсау Фото: Octavio Passos/Getty Images

По итогам сезона-2021/2022 «Порту» стал чемпионом Португалии. Франсишку отыграл 25 матчей в турнире, забил два мяча и отдал две голевые передачи. С другой стороны, он провёл на поле всего 464 минуты. Консейсау-младший так и не закрепился в основе клуба. Летом 2022 года его продали в «Аякс» за € 5 млн.

«Это самый тяжёлый момент в моей короткой карьере, — писал Франсишку в социальных сетях. — Прощание с этим клубом, городом, болельщиками. Это нелегко. Здесь я осуществил детскую мечту и стал чемпионом Португалии. Благодарю президентов, всех тренеров, с которыми работал, одноклубников, персонал. «Порту» — дом, а моя история здесь не заканчивается. Я не прощаюсь навсегда, а говорю до скорой встречи.

По информации португальского издания Record, президент и тренер «Порту» хотели, чтобы Франсишку остался в клубе. Но они предоставили ему самому право выбора. Футболист посчитал, что прогрессу мешает постоянная связь с тем фактом, что его отец тренирует «Порту». Летом он долго размышлял о своём будущем и в итоге принял предложение «Аякса», а нидерландский клуб заплатил отступные.

Болельщики «Порту» остались недовольны тем, что клуб продал талантливого парня. Досталось и президенту Пинту да Коште. «Не хочу вступать в полемику. Клубом управляют изнутри, а не снаружи. Когда игрок приходит или уходит, этот вопрос согласовывается всеми сторонами. Давайте закроем эту тему», — отметил да Кошта.

Франсишку Консейсау в «Аяксе» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сезон в Нидерландах получился для Франсишку неудачным. 28 матчей, один гол, три ассиста, общее игровое время — 776 минут. «Правильно ли я поступил, когда уехал в Нидерланды? Это трудный вопрос. Думаю, за границей я узнал некоторые вещи, которые никогда бы не узнал в Португалии. Теперь я лучше подготовлен ко всем возможным проблемам. Мне кажется, я приобрёл важный опыт», — утверждал Франсишку.

Летом 2023-го Консейсау-младший вернулся в «Порту». Португальский клуб арендовал парня, и в договоре прописана опция выкупа. Правда, это решение удивило некоторые португальские СМИ. Эксперты задавались вопросом: зачем брать футболиста, который провёл неубедительный сезон?

«Он приехал к нам бесплатно, — защищал сына Сержиу Консейсау. — Невозможно заполучить игрока такого уровня бесплатно, но мы сделали это. Многие люди этого не понимают. Франсишку может быть очень ценным футболистом для нас. У него уникальный стиль игры. Плюс у конкурента Франсишку есть история травм. Он приехал бесплатно и прошёл через молодёжные команды «Порту». Франсишку будет важен для нас».

Франсишку Консейсау Фото: Octavio Passos/Getty Images

В нынешнем сезоне Консейсау-младший отыграл 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Его общее игровое время — 1776 минут. Ситуация заметно лучше в сравнении с предыдущими сезонами.

Сам футболист ответил на вопрос об отношениях с отцом: «Мы знаем, как различать роли тренера и игрока, отца и сына. Отдаём все силы, чтобы вместе добиться успеха. Мы говорим обо всём. Говорим о футболе, но только в рабочем контексте. Дома больше обсуждаем семью, друзей, а не футбол. Разговоры о повседневных вещах помогают снять стресс. Где бы я хотел играть в будущем? Меня очень привлекают чемпионаты Испании и Италии. Но сейчас все мысли только о «Порту».