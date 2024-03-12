Сенсационное поражение «Атлетико» обострило борьбу за место в ЛЧ. Итоги тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 28-й тур. В нём мы едва не увидели первую победу «Альмерии» в этом сезоне и стали свидетелями очередной сенсации, которая одновременно обострила борьбу и за место в Лиге чемпионов, и за выживание. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

Гол Уго Дуро под занавес первого тайма пришёлся для «Валенсии» очень кстати — во второй половине «летучие мыши» забыли об атаке, а вот у «Хетафе» было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт. За итоговую победу хозяева должны благодарить своего голкипера — тот отразил пять ударов в створ и не позволил команде Хосе Бордаласа увезти с «Местальи» хотя бы одно очко.

Георгий Мамардашвили Фото: David Aliaga/Getty Images

Гол тура: Ламин Ямал («Барселона»)

«Барса» могла бы и не так сильно мучиться в домашнем матче с «Мальоркой», реализуй Илкай Гюндоган пенальти в середине первого тайма. Единственного гола пришлось ждать больше часа, но это стоило того: Ламин Ямал красивым обводящим ударом из пределов штрафной попал точно в дальний угол ворот и не оставил Предрагу Райковичу никаких шансов — сербу оставалось лишь наблюдать за тем, как мяч влетает в сетку.

Сейв тура: Антонио Сивера («Алавес»)

Преимущество басков в этом матче было минимальным — благодаря голу Горосабеля на 44-й минуте «Алавес» лидировал на протяжении всего второго тайма и готовился к тому, чтобы забрать три очка. «Райо» едва не помешал этому — добавленные к матчу пять минут уже истекли, но гости смогли довести мяч до штрафной. Иси Паласон наносил опаснейший удар головой в упор, но Сивера смог защитить свои ворота. Через секунду ворота хозяев спасла ещё и перекладина, и «Алавес» удержал победный результат.

Сенсация тура: победа «Кадиса» в матче с «Атлетико»

«Атлетико» борется за место в Лиге чемпионов, «Кадис» — за выживание. И в субботу воля хозяев к победе оказалась сильнее — дубль Хуанми помог андалусийцам совершить главную сенсацию этого тура и подобраться к занимающей спасительное 17-е место «Сельте» на расстояние двух очков. Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что для «Кадиса» эта победа стала первой с 1 сентября 2023 года!

Родриго Рикельме («Атлетико») Фото: Fran Santiago/Getty Images

Драма тура: концовка матча «Альмерия» — «Севилья»

«Альмерия» была как никогда близка к первой победе в этом сезоне — к 81-й минуте хозяева обыгрывали «Севилью» с минимальным преимуществом. Однако гости перевернули игру всего за шесть минут, забив два гола на этом отрезке. Но и им не удалось удержать победу – на 90+5-й минуте Марко Милованович вновь восстановил равновесие в этом матче и принёс «Альмерии» ничью, которая, правда, вряд ли доставила ей большую радость.

Разгром тура: «Реал» в матче с «Сельтой»

Лидеры Ла Лиги после скандальной ничьей на «Месталье» в прошлом туре покуражились в матче с командой, ещё не обезопасившей себя от вылета. Преимущество «сливочных» было подавляющим, но до 79-й минуты его удалось конвертировать только в один гол. Зато после в воротах Висенте Гуайты побывали ещё три мяча, два из которых «кельты» забили сами себе. Последний же гол в матче — на счету Арды Гюлера, для которого этот точный удар стал первым в футболке «Реала».

Курьёз тура: автогол Сократиса Папастатопулоса («Бетис»)

«Бетису» второй тур подряд не везёт — на этот раз «вердибланкос» вели со счётом 2:1 в домашнем матче с «Вильярреалом», но гости сравняли счёт благодаря автоголу греческого защитника. Сам по себе навес Жерара Морено, казалось, не нёс никакой угрозы, ведь в зоне подачи не было ни одного игрока в жёлтой форме. Однако Гвидо Родригес до мяча не дотянулся, и тот попал в плечо Сократису, от которого и отлетел в ворота.

Остальные матчи 28-го тура Ла Лиги

«Гранада» дважды выходила вперёд усилиями Мюрто Узуни и вела в счёте до 80-й минуты. А затем баски проснулись — сперва Робин Ле Норман, а затем Андре Силва огорчили голкипера хозяев и вырвали для «Сосьедада» очень важную победу, которая помогла ему обогнать «Бетис» и вернуться в зону еврокубков.

«Жирона» в очередной раз не пропустила «Барселону» на второе место, без особого труда справившись с «Осасуной». Каталонцы забили по голу в первом и втором таймах и продолжили погоню за «Реалом», который всё ещё опережает бело-красных на шесть очков.

Осечка «Атлетико» стала очень хорошей новостью для «Атлетика», который свой шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов не упустил. Баскам пришлось немного помучиться с довольно крепким «Лас-Пальмасом», но в итоге парни Эрнесто Вальверде увезли с Канарских островов все три очка. Борьба за четвёртую путёвку в главный клубный турнир Европы обещает быть очень жаркой — «матрасники» впереди всего на два очка.

Расписание матчей 29-го тура Ла Лиги

15 марта, пятница

«Реал Сосьедад» — «Кадис»

16 марта, суббота

«Мальорка» — «Гранада»

«Осасуна» — «Реал»

«Хетафе» — «Жирона»

«Атлетик» — «Алавес»

17 марта, воскресенье

«Севилья» — «Сельта»

«Лас-Пальмас» — «Альмерия»

«Вильярреал» — «Валенсия»

«Райо Вальекано» — «Бетис»

«Атлетико» — «Барселона».