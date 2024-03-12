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Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 28-го тура Ла Лиги: Барселона, Реал, Атлетико, Жирона, таблица турнира, результаты

Сенсационное поражение «Атлетико» обострило борьбу за место в ЛЧ. Итоги тура Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Обзор 28-го тура Примеры-2023/2024
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Комментарии
У «Атлетика» из Бильбао неплохие шансы на четвёртое место.

В Ла Лиге завершился 28-й тур. В нём мы едва не увидели первую победу «Альмерии» в этом сезоне и стали свидетелями очередной сенсации, которая одновременно обострила борьбу и за место в Лиге чемпионов, и за выживание. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Дуро – 40'    

Гол Уго Дуро под занавес первого тайма пришёлся для «Валенсии» очень кстати — во второй половине «летучие мыши» забыли об атаке, а вот у «Хетафе» было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт. За итоговую победу хозяева должны благодарить своего голкипера — тот отразил пять ударов в створ и не позволил команде Хосе Бордаласа увезти с «Местальи» хотя бы одно очко.

Георгий Мамардашвили

Георгий Мамардашвили

Фото: David Aliaga/Getty Images

Гол тура: Ламин Ямал («Барселона»)

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

«Барса» могла бы и не так сильно мучиться в домашнем матче с «Мальоркой», реализуй Илкай Гюндоган пенальти в середине первого тайма. Единственного гола пришлось ждать больше часа, но это стоило того: Ламин Ямал красивым обводящим ударом из пределов штрафной попал точно в дальний угол ворот и не оставил Предрагу Райковичу никаких шансов — сербу оставалось лишь наблюдать за тем, как мяч влетает в сетку.

Подробнее об игре:
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Сейв тура: Антонио Сивера («Алавес»)

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Горосабель – 44'    

Преимущество басков в этом матче было минимальным — благодаря голу Горосабеля на 44-й минуте «Алавес» лидировал на протяжении всего второго тайма и готовился к тому, чтобы забрать три очка. «Райо» едва не помешал этому — добавленные к матчу пять минут уже истекли, но гости смогли довести мяч до штрафной. Иси Паласон наносил опаснейший удар головой в упор, но Сивера смог защитить свои ворота. Через секунду ворота хозяев спасла ещё и перекладина, и «Алавес» удержал победный результат.

Сенсация тура: победа «Кадиса» в матче с «Атлетико»

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Хуанми – 24'     2:0 Хуанми – 64'    

«Атлетико» борется за место в Лиге чемпионов, «Кадис» — за выживание. И в субботу воля хозяев к победе оказалась сильнее — дубль Хуанми помог андалусийцам совершить главную сенсацию этого тура и подобраться к занимающей спасительное 17-е место «Сельте» на расстояние двух очков. Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что для «Кадиса» эта победа стала первой с 1 сентября 2023 года!

Родриго Рикельме («Атлетико»)

Родриго Рикельме («Атлетико»)

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Драма тура: концовка матча «Альмерия» — «Севилья»

Испания - Примера . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Эмбарба – 38'     1:1 Лукебакио – 81'     1:2 Окампос – 86'     2:2 Милованович – 90+5'    

«Альмерия» была как никогда близка к первой победе в этом сезоне — к 81-й минуте хозяева обыгрывали «Севилью» с минимальным преимуществом. Однако гости перевернули игру всего за шесть минут, забив два гола на этом отрезке. Но и им не удалось удержать победу – на 90+5-й минуте Марко Милованович вновь восстановил равновесие в этом матче и принёс «Альмерии» ничью, которая, правда, вряд ли доставила ей большую радость.

Разгром тура: «Реал» в матче с «Сельтой»

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Сельта
Виго
1:0 Винисиус Жуниор – 21'     2:0 Гуайта – 79'     3:0 Домингес – 88'     4:0 Гюлер – 90+4'    

Лидеры Ла Лиги после скандальной ничьей на «Месталье» в прошлом туре покуражились в матче с командой, ещё не обезопасившей себя от вылета. Преимущество «сливочных» было подавляющим, но до 79-й минуты его удалось конвертировать только в один гол. Зато после в воротах Висенте Гуайты побывали ещё три мяча, два из которых «кельты» забили сами себе. Последний же гол в матче — на счету Арды Гюлера, для которого этот точный удар стал первым в футболке «Реала».

На самом деле в «Реале» не всё в порядке:
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Курьёз тура: автогол Сократиса Папастатопулоса («Бетис»)

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Родригес – 30'     1:1 Баэна – 40'     2:1 Жозе – 45+2'     2:2 Папастатопулос – 48'     2:3 Сёрлот – 67'    
Удаления: Авила – 70' / Морено – 70'

«Бетису» второй тур подряд не везёт — на этот раз «вердибланкос» вели со счётом 2:1 в домашнем матче с «Вильярреалом», но гости сравняли счёт благодаря автоголу греческого защитника. Сам по себе навес Жерара Морено, казалось, не нёс никакой угрозы, ведь в зоне подачи не было ни одного игрока в жёлтой форме. Однако Гвидо Родригес до мяча не дотянулся, и тот попал в плечо Сократису, от которого и отлетел в ворота.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Остальные матчи 28-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Узуни – 21'     1:1 Садик – 33'     2:1 Узуни – 45+3'     2:2 Ле Норман – 80'     2:3 А. Силва – 85'    

«Гранада» дважды выходила вперёд усилиями Мюрто Узуни и вела в счёте до 80-й минуты. А затем баски проснулись — сперва Робин Ле Норман, а затем Андре Силва огорчили голкипера хозяев и вырвали для «Сосьедада» очень важную победу, которая помогла ему обогнать «Бетис» и вернуться в зону еврокубков.

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Порту – 13'     2:0 Савио – 86'    

«Жирона» в очередной раз не пропустила «Барселону» на второе место, без особого труда справившись с «Осасуной». Каталонцы забили по голу в первом и втором таймах и продолжили погоню за «Реалом», который всё ещё опережает бело-красных на шесть очков.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Гурусета – 31'     0:2 Коко-Басси – 65'    

Осечка «Атлетико» стала очень хорошей новостью для «Атлетика», который свой шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов не упустил. Баскам пришлось немного помучиться с довольно крепким «Лас-Пальмасом», но в итоге парни Эрнесто Вальверде увезли с Канарских островов все три очка. Борьба за четвёртую путёвку в главный клубный турнир Европы обещает быть очень жаркой — «матрасники» впереди всего на два очка.

Расписание матчей 29-го тура Ла Лиги

15 марта, пятница
«Реал Сосьедад» — «Кадис»

16 марта, суббота
«Мальорка» — «Гранада»
«Осасуна» — «Реал»
«Хетафе» — «Жирона»
«Атлетик» — «Алавес»

17 марта, воскресенье
«Севилья» — «Сельта»
«Лас-Пальмас» — «Альмерия»
«Вильярреал» — «Валенсия»
«Райо Вальекано» — «Бетис»
«Атлетико» — «Барселона».

Турнирная таблица Ла Лиги
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