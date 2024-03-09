Чудо-гол воспитанника принёс «Барсе» победу. Забить так шансов практически не было

«Барселона» минимально одолела дома «Мальорку» и по-прежнему цепляется за призрачные шансы стать чемпионом. Ну или хотя бы взять серебро.

Каталонцы снова страдают с составом: в предыдущем матче из-за травм лишились де Йонга и Педри плюс перебравшего жёлтых карточек Араухо. В центре поля Хави пришлось выпускать Кристенсена, Рафинью и Гюндогана. Датчанин, как и Ромеу с Канселу и Левандовским, тоже близки к дисквалификации. Вероятно, поэтому последний остался на лавке: скоро играть с «Атлетико», и отдохнувший Роберт там явно пригодится. Так что с соперником попроще вышел 18-летний Гиу: ранее с первых минут в Ла Лиге он матчей не начинал.

«Мальорка» ожидаемо отдала «Барсе» мяч и сделала ставку на забросы за спину располагающейся высоко обороне сине-гранатовых. Они выдали эталонное владение (74% к середине тайма) и пытались прорваться в штрафную Райковича за счёт короткого паса. К моментам обе стратегии не приводили. А на 20-й минуте Копете в своей штрафной случайно наступил на голеностоп Рафиньи. Сперва судьи не заметили нарушения, но благодаря VAR всё разглядели. Гюндоган слабенько пробил низом в правый угол, и сербский вратарь прыгнул куда надо. Ну не по такой игре подобные шансы же упускать, Илкай!

Райкович празднует сейв с пенальти Фото: Jose Breton/Getty Images

Немного погодя «Мальорка» едва не наказала «Барселону» за беспечность: Дардер подал в штрафную, и Мурики подрезал мяч головой. Получилось неточно. Замкнуть попытку мог ещё и Ларин, но не дотянулся. Позже он и коряво в ближний угол пробил. С реализацией у нападающего-однофамильца героя «Улицы разбитых фонарей» в нынешнем сезоне всё плохо. А вот в «Вальядолиде» он был хорош.

Кстати о Рафинье. После нарушения на 11-метровый он долго лежал на газоне и всё-таки продолжил игру. Ненадолго, потому что на 37-й минуте его вынужденно сменил Фермин. Возможно, скоро самому Хави придётся травмированных подменять — уж больно их много.

Перед свистком на перерыв Мурики тоже хотел заработать пенальти, однако в борьбе с Ямалом упал настолько картинно, будто претендует на «Оскар»-2024 наравне с Мёрфи и Купером. В первой половине игры каталонцы были куда активнее. Хотя что толку, когда в команде нет пенальтистов. Гиу, кстати, вообще был незаметен. Портал Sofascore выдал ему худшую на поле оценку 6,4. Несмотря на это, Хави не заменил молодого парня.

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Остался на поле и Феликс. Как раз португалец чуть не забил гол-шедевр: хитро пробил с острого угла, поймал рикошет от ноги Настасича и заставил Райковича совершить эффектный прыжок. Перед этим Мурики мог замыкать подачу Морланеса. После Ведат зарядил головой в перекладину, пусть там и был офсайд. А следом и Ямал в каркас бабахнул обводящим ударом! Игра раскрылась.

Тренерскому штабу, впрочем, надоело смотреть на обмен попытками и серость Гиу, поэтому на 62-й минуте Хави выпустил Роке с Левандовским, заменив заодно и Феликса. Бразилец и в отборы полез, и в обводку, и по воротам бил. Сразу видно, как сильно хочет играть в сине-гранатовой форме.

Ну а действия поляка привели к голу, хотя основная заслуга, конечно, принадлежит Ямалу. Устроили они перепасовку, Ламин качнул на углу штрафной Родригеса и идеально пальнул в дальнюю девятку. Райкович, похоже, даже не осознал, как мяч залетел в его ворота. Во время трансляции всплыла вероятность гола с такой позиции: 2,4%. Что тут сказать, маэстро.

Ламин Ямал Фото: Alex Caparros/Getty Images

Пушка Ямала стала победной. По конспектам Гвардиолы, «Барса» ещё сильнее начала катать мяч. Бывало, даже доводила его от чужой штрафной до своей. Плюс Левандовски был близок к 11-метровому: полез на двоих оппонентов, обошёл их и упал. Видимо, хотелось показать Гюндогану, как нужно бить с «точки». И всё же арбитр встретил это с безразличием. Только повторы показали: нарушение если и было, то случилось до штрафной.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Барселона» вновь обошла в таблице «Жирону»: у соседей минус два очка и игра в запасе. «Реал» впереди на пять очков и тоже имеет плюс матч. Любая осечка лидера вернёт чемпионскую интригу.