Малком забил в историческом матче! Его команда установила мировой рекорд

В азиатской Лиге чемпионов определился ещё один полуфиналист. Лидер саудовской лиги обыграл действующего чемпиона страны и вошёл в историю.

Перед матчем всех интересовал один вопрос: установит ли «Аль-Хиляль» мировой рекорд? Команда одержала 27 побед подряд по всех турнирах и повторила результат валлийского «Нью-Сейнтс» (сезон-2016/2017). «Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд, но наверняка мечтал о большем. А вот «Аль-Иттихад» рассчитывал на камбэк, ведь неделю назад он проиграл первый матч — 0:2.

Первый тайм — это больше эмоции, нежели какая-то осмысленная игра. До перерыва зрители увидели всего два удара в створ на две команды. Зато хватало борьбы и стыков — 14 фолов плюс четыре жёлтые карточки. Хозяева снова играли без звёздного нападающего Карима Бензема. Впрочем, это уже привычное для них дело, ведь француз не выходил на поле с конца февраля.

А вот ещё один легионер «Аль-Иттихада» — Фабиньо — отбегал всего 15 минут. Жёсткий стык привёл к травме бразильца, который досрочно ушёл с поля. До перерыва «Аль-Хиляль» не нанёс ни одного удара в створ, фолил в два с половиной раза чаще соперника (10 нарушений против четырёх). Плюс наиграл всего на 0,11 ожидаемого гола, соперник — на 0,34. Ну и кто здесь фаворит?

Фабиньо (сидит) получил травму в первом тайме Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Что ещё было интересного до перерыва? По сути, единственный момент появился у Ромариньо. Нападающий «Аль-Иттихада» пробил так, что вратарю оставалось только гипнотизировать мяч. Видимо, сработало, ведь на помощь голкиперу пришла штанга. А ещё показалось, что «Аль-Хиляль» останется без Александра Митровича. Лучший бомбардир команды схватился за пах, но обошлось без замены. Как тут не вспомнить, что скоро сборная Сербии с Митровичем сыграет в Москве с российской командой.

В начале второй половины гости забили, и это стало логичным следствием активности на данном отрезке. Правда, автор гола — далеко не самый очевидный. Можно было предположить, что отличится кто-то из группы атаки. А забил фланговый защитник Ясир Аль-Шахрани, которому ассистировал Сергей Милинкович-Савич.

Ясир Аль-Шахрани — автор победного гола Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Аль-Иттихад» очень хотел испортить настроение сопернику. Если не получается забить, то можно добавить грязи. Наверное, примерно что-то такое было в голове Абдерразака Хамдалла. Марокканец схватил лежавшего игрока «Аль-Хиляля» за шею и толкнул его. На поле разгорелась потасовка, а одноклубники с большим трудом увели в сторону психанувшего Калиду Кулибали. Хамдалла за своё поведение получил красную карточку, но даже после этого пытался спровоцировать соперника.

И гости наказали хозяев буквально через несколько минут. Митрович вывел Малкома один на один с вратарём, и бразилец с российским паспортом установил окончательный результат — 2:0.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале телеканала «СТАРТ».

Пожалуй, фанаты «Аль-Хиляля» — самые счастливые люди прямо сейчас. Во-первых, их команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов АФК. Во-вторых, испортила настроение «Аль-Иттихаду» (четвёртая победа в сезоне над клубом из Джидды). В-третьих, «Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по длительности победной серии (28 матчей). Кто же остановит эту машину?