«Убийца гигантов». Что за команда из третьей лиги залетела в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» – главная сенсация немецкого футбола в этом сезоне. Команда из третьего немецкого дивизиона выбила из Кубка Германии «Баварию», «Айнтрахт», а теперь ещё и «Боруссию» из Мëнхенгладбаха и вышла в полуфинал турнира. «Убийца гигантов», как называют команду в соцсетях, идёт лишь на девятом месте в третьей лиге, а ещё осенью вообще была близка к тому, чтобы вылететь, но это не мешает ей творить чудеса.

«Саарбрюккен» даже играл во Франции. И стал первым немецким клубом, победившим «Реал»

«Саарбрюккен» базируется в одноимённом городе, расположенном в регионе Саар, граничащим с Францией. После Второй мировой войны эта земля стала французским протекторатом, что сказалось и на спорте: появилась Эренлига, в которую вошли команды Саара, сборная Саара по футболу, участвовавшая в отборе на ЧМ-1954, и национальный олимпийский комитет, благодаря которому спортсмены с данной земли смогли отправиться на летние ОИ-1952. Но «Саарбрюккен», будучи сильнейшим клубом региона, выделился: его включили во вторую лигу Франции в качестве приглашённого участника. Клуб сменил название на «Сарребрюк» и в первом же сезоне (1948/1949) выиграл лигу. Но на этом история команды во Франции закончилась: «Сарребрюку» отказали в повышении в Лигу 1, потому что остальные французские клубы выступили против.

Сезон-1949/1950 «Саарбрюккен» провёл в вольном плавании – так как в высшую лигу Франции путь им был закрыт, а в Эренлигу они не хотели, было решено организовать свой турнир – Internationaler Saarland Pokal. В него пригласили команды из Австрии, Дании, Швейцарии, Югославии, Швеции и Франции, но победу в итоге одержали всё же хозяева. После этого «Саарбрюккен» провёл серию товарищеских матчей, среди которых были встречи с «Ливерпулем» (4:1) и «Реалом» (4:0). Победа над мадридским клубом, пусть и в неофициальном матче, стала первой в истории для немецких команд.

Это не единственное, что сделало «Саарбрюккен» в чём-то первым немецким клубом. Команда также участвовала в Кубке европейских чемпионов от Саара и даже на выезде обыграла «Милан» — 4:3, но дома уступила 1:4 и в итоге вылетела в первом же раунде.

Матч «Саарбрюккен» — «Милан» Фото: uefa.com

В 1955 году в Сааре провели референдум, спросив народ, хочет он присоединиться к ФРГ или стать независимым государством. Большинство проголосовало за первый вариант, поэтому уже в 1956-м земля Саар стала частью Немецкого футбольного союза.

«Саарбрюккен» уже феерил в Кубке Германии. Тогда команда играла в четвёртой лиге

Команду пригласили в первый сезон Бундеслиги, который стартовал в 1963-м, но «Саарбрюккен» долго там не продержался – вылетел в первый же год. Клуб играл во втором дивизионе вплоть до 1976-го – и потом смог задержаться в элите чуть подольше, аж на целых два сезона. В 1981-м «Саарбрюккен» оказался в третьем дивизионе, но спустя пять лет всё же вернулся в Бундеслигу. Опять на год. В 1992-м было ещё одно возвращение, которое закончилось вылетом по итогам сезона. В 1995-м клуб подкосил финансовый кризис, в результате которого его лишили лицензии и отправили в Западную региональную лигу (третий уровень футбола в Германии). С тех пор «Саарбрюккен» путешествует между вторым и пятым дивизионами, регулярно меняя прописку.

О маленькой команде-лифте мало кто знал и вспоминал, пока в сезоне-2019/2020 она не заставила о себе говорить. «Саарбрюккен» зажёг в Кубке Германии: прошёл «Кёльн», «Карлсруэ», «Фортуну» и вышел в полуфинал, где вылетел от «Байера». Это было невероятным достижением – впервые в истории немецкого футбола команда из четвёртого дивизиона забралась так далеко в национальном кубке. Спустя четыре года команда повторила свой феноменальный успех, но на этот раз путешествие в полуфинал выдалось ещё круче – чего только стоит вылет «Баварии», который случился благодаря голу «Саарбрюккена» в компенсированное время. Теперь маленькой команде-триумфатору предстоит битва с «Кайзерслаутерном» за финал мечты.

Игроки «Саарбрюккена» празднуют гол в ворота «Баварии» Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

«Саарбрюкен» – маленькая команда с большой поддержкой! Клуб собирает почти полный стадион уже несколько сезонов подряд

В команде всего три легионера, а её общая стоимость едва превышает € 6 млн. Самый молодой игрок – 18-летний Энди Брейер, воспитанник академии «Саарбрюккена». Ещё один выходец из местной школы – 22-летний Лука Кербер: главная звезда и самый дорогой игрок в составе (€ 700 тыс). Тренирует «Саарбрюккен» Рюдигер Зиль, который также работает бизнес-менеджером. Зиль начинал свою карьеру в академии «Вольфсбурга», где дорос до главного тренера второй команды. В 2021-м он был назначен в «Хавелсе» из региональной лиги, откуда его год спустя забрал «Саарбрюккен».

Команда из Саара – главная в регионе: стадион вместимостью в 16 тысяч человек последние несколько сезонов заполняется почти всегда. Средняя посещаемость после снятия коронавирусных ограничений держится на уровне 11 тысяч, что просто невероятно для команды, выступающей в третьей лиге.

Стадион «Саабрюккена» Фото: Andreas Schlichter/Getty Images

И теперь у болельщиков есть ещё один повод для любви – в начале апреля их ждёт матч за выход в финал Кубка Германии.