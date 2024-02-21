Увольнение Тухеля из «Баварии» — ошибка. Проблема не в нём

Клопп уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона. Хави уходит из «Барсы» по окончании сезона. А теперь ещё и Тухель уходит из «Баварии» по окончании сезона. Об этом стало официально известно сегодня, 21 февраля. И ситуация кажется ещё более сложной, чем у первых двух тренеров. Один просто выгорел за восемь лет и хочет отдохнуть. Другой стал заложником завышенных ожиданий. А вот положение Тухеля тяжело сформулировать в одной фразе.

Если взглянуть на таблицу, то расставание «Баварии» с тренером выглядит логичным. Три поражения подряд — это нонсенс для вечных чемпионов Германии. Тем более отставание от «Байера» составляет уже восемь очков. И если раньше казалось, что «Бавария», как всегда, каким-то образом догонит, то теперь такого чувства нет и близко. «Байер» — фаворит. На его чемпионство Opta (статистическое агентство) даёт 90,6% вероятности.

Тухель — ещё один тренер, который останется без клуба летом Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вроде ужас, но тут стоит учитывать контекст. И речь не только про травмы вингеров и защитников. В конце концов, у «Байера» плюс-минус столько же человек выпадало. Дело в том, что «Бавария» при Тухеле прибавила. В прошлом сезоне при Нагельсмане за 22 тура команда набрала 46 очков. Сейчас — 50 очков.

Тут колоссальная разница именно в конкурентах. Тогда 46 очков было достаточно, чтобы быть на первой строчке. Сейчас даже 50 очков катастрофически не хватает. Аномальный «Байер» остаётся единственной командой Европы без поражений в этом сезоне, если учитывать все турниры и все клубы в 54 высших лигах, входящих в УЕФА.

«Бавария» проводит в целом неплохой сезон. Пускай даже недавний матч с «Байером» получился провальным, но если брать весь чемпионат, то картина получается другой. Мюнхенцы забили не просто больше всех в чемпионате Германии (60 мячей), а больше всех в топ-5 лигах. Кейн в абсолютном огне, отлично вписался и регулярно устанавливает рекорды. Недавно стал футболистом, который быстрее всех в Бундеслиге наколотил 25 мячей.

Статистика — манипулятивная штука. Вполне можно выделять параметры, по которым «Байер» лучше. И всё же один из базовых показателей — xG (тут объясняли, чем он хорош). Так вот, по разнице созданных и допущенных моментов за матч (xGD/90) «Бавария» — с отрывом лучшая команда сезона в топ-5 лигах. В среднем в чемпионате команда Тухеля создаёт на 1,78 ожидаемого гола больше, чем соперник.

Кейн в абсолютном огне после трансфера в Германию Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Похоже, на уход Тухеля повлияли не только результаты. В этом плане есть сходство с ситуацией Хави. Правда, от испанца изначально требовали слишком много, учитывая проблемы и с травмами, и с финансами. А вот «Бавария» обладает таким составом, что должна стабильно брать титул каждый год. Так оно и происходило 11 лет. Но вместе с тем самая популярная команда Германии иногда проваливается в токсичность. Конфликты в раздевалке усугубляются сливами информации в СМИ. И в этом плане ничего не меняется. Директора приходят и уходят, а тренеров убирают достаточно резко. Рано отпустили Флика, затем внезапно уволили Нагельсмана, и теперь стало известно об уходе Тухеля. Только вот тенденция такова, что дело, похоже, не в тренерах.

В случае с «Баварией» уместнее говорить о каком-то пресыщении результатом. Ещё в прошлом сезоне в Мюнхене сделали всё, чтобы уступить чемпионство, но даже тогда титул остался у «Баварии». У кого в этой ситуации будут больше гореть глаза? Само собой, у игроков «Байера», которые мечтают о чемпионстве (а теперь ещё поймали кураж). И в этом плане показательна шикарная результативность Кейна. Выделяется как раз тот человек, который не насытился титулами. Возможно, «Баварии» стоило реже менять тренеров и чаще — футболистов. Увы, новое руководство пока идёт тем же путём, что и прежнее.