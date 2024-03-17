«Атлетико» — главное разочарование Ла Лиги. Они сами отдали чемпионство

А теперь могут отдать и место в зоне ЛЧ. За 12 лет Симеоне так и не сделал команду стабильной.

После матча с «Интером» про «Атлетико» — либо хорошо, либо очень хорошо, либо никак. На очереди «Боруссия», и это лучший жребий из возможных. С половиной сетки тоже повезло: с «Реалом», «Манчестер Сити», «Баварией» или «Арсеналом» «Атлетико» встретится только в финале. И представить банду Симеоне в финале можно, учитывая её кубковость и удачный жребий.

При этом в гладком чемпионате Испании «Атлетико» — главное разочарование. Кто-то скажет, что это не так и что лузер номер один — «Барселона», с которой мадридцы сыграют в ближайшем туре. Но есть важный нюанс. «Барселона» заходила в сезон с огромным мешком проблем: денег нет, все рычаги уже дёрнули, потеряли Дембеле, Бускетса, Альбу и «Камп Ноу», не всё гладко между президентом, спортивным директором и тренером, да ещё «дело Негрейры» никуда не делось.

У «Атлетико» не было такой турбулентности. Наоборот, клуб сохранил Гризманна, избавился от токсичного Феликса. Ушёл Карраско — но на его место шикарно зашёл Саму Лино. В прошлом сезоне команда обкатала схему с тремя центральными защитниками и привыкла к ней. На фоне проблемной «Барсы» и «Реала», который продолжает перестройку, «Атлетико» выглядел самым стабильным и готовым.

Диего Симеоне и Антуан Гризманн Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Конечно, никто не мог предсказать чуда в виде «Жироны». Но сейчас в таблице «Атлетико» уступает не только ей, но и «Реалу» с «Барсой». Мадридцы ближе к пятому месту, чем к третьему. Это плохой результат. Да, впереди ещё десяток туров, и теоретически «Атлетико» может улучшить положение. Однако верится в это с трудом, учитывая, насколько команда Симеоне нестабильна.

«Атлетико остаётся элитным панчером. В отдельно взятом матче или двухраундовом противостоянии мадридцы высадят кого угодно. Так произошло с «Интером». Так было с «Реалом» в Кубке и в чемпионате на «Цивитас Метрополитано». Так было и в суперкубковом дерби: «Атлетико» проиграл в дополнительное время, но при этом вынул из «Реала» всю душу. И насколько тяжёлым для команды Анчелотти получился полуфинал Суперкубка, настолько же легко она разобрала в финале «Барселону».

Навыки панчера — необходимая вещь для успеха в кубковых турнирах. Но для успеха на дистанции чемпионата этих навыков недостаточно. Чтобы победить в Ла Лиге, важно обыгрывать не только «Реал». Гораздо важнее стабильно обыгрывать «Кадис», «Альмерию», «Хетафе», «Лас-Пальмас» и другие команды из середины таблицы и ниже. А «Атлетико» этого не делает.

У мадридцев был отличный шанс выиграть Кубок Короля. Они выбили «Реал» и в полуфинале попали на «Атлетик», который выбил «Барсу». В другой части сетки — «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Расклад, близкий к идеальному. Но только не для «Атлетико».

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Да, это Кубок, команда Симеоне в этом шарит. Но против «Атлетика» сложно сыграть как панчер. Потому что «Атлетик» сам панчер. Причём очень качественный: именно Бильбао преследует «Атлетико» в борьбе за четвёртое место в Ла Лиге. В итоге в Кубке «Атлетико» получил 0:1 дома и 0:3 в гостях. И всё — прощай, финал.

Вероятно, против «Барселоны» «Атлетико» в полуфинале было бы удобнее. Можно было бы затаиться и в нужный момент выбросить кулак прямо в каталонскую челюсть. Но получилось как получилось. Кубка не будет.

Со времён первого финала Лиги чемпионов в 2014 году Диего Симеоне сильно изменил «Атлетико». Никакого «матрасного» «автобуса» нет и в помине. О том, что «Атлетико» — сугубо оборонительная команда, говорят либо те, кто давно не смотрит футбол, либо те, кто смотрит, но с вертолёта. В последние годы команда Симеоне гораздо больше играет с мячом, были разные схемы, разные способы доставлять мяч в атаку. Взять хоть нынешний сезон: в 28 матчах Ла Лиги «Атлетико» забил 54 гола. Почти два гола за игру — это прилично.

Но при этом Симеоне не изменил сути «Атлетико». Его команда остаётся панчером. Очень много этого слова — но оно лучше всего отражает естество «Атлетико». За годы работы Чоло мадридцы так и не научились давать стабильное качество на длинной дистанции чемпионата и стабильно брать «свои» очки.

«Атлетико» — чемпион Испании — 2013/2014 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Да, «Атлетико» дважды выиграл Ла Лигу. Но в первый раз (2013/2014) это случилось, когда мадридцев ещё не считали топ-клубом и не настраивались на них как на топа. А второй раз (2020/2021) — это закатный сезон Зидана в «Реале» (не выиграли ни одного титула) и начавшееся разложение «Барсы» (там уже работал Рональд Куман).

Это ни в коем случае не умаляет заслуг «Атлетико». Просто даже чемпионства у Симеоне получились «партизанскими». «Атлетико» выжидал момент, выскакивал и всех обставлял. Это не плохие чемпионства (как они вообще могут быть плохими?). Они просто такие, с особенностями.

Перед началом этого сезона казалось, что и сейчас «Атлетико» самое время выскочить и дать жару. Но этого не произошло. В этом и есть разочарование. Конечно, наши ожидания — это наши проблемы. Но есть подозрение, что скачка ждал и сам Симеоне. Так что, вероятно, и Чоло не вполне доволен тем, как у его команды идут дела в Ла Лиге.

Впрочем, остаётся ЛЧ. И вот там «Атлетико» точно показакует! Там ему с его панчерским нутром самое место. Ну и сегодня с «Барсой» можно попытаться вернуться в гонку за тройку. Правда, после всех эмоций, выданных в ЛЧ, будет сложновато.

Не пропустите! Матч 29-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Барселона» в прямом эфире смотрите в Okko. Начало игры — 17 марта в 23:00 мск.

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