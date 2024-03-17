Главный матч «МЮ» и «Ливерпуля». Чудо Бербатова, удаление Джеррарда или 7:0 на «Энфилде»?

Сегодня, 17 марта, состоится главный матч 1/4 финала Кубка Англии — «Манчестер Юнайтед» зарубится с «Ливерпулем». Мерсисайдцы пытаются выиграть все турниры, в которых принимают участие, а у манкунианцев есть возможность похоронить надежды соперника. Самое время вспомнить о самых памятных матчах с участием команд в XXI веке.
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7:0 (5 марта 2023 года)
Самый свежий матч в этом списке. В прошлом сезоне поездка на «Энфилд» превратилась для манкунианцев в настоящий кошмар. Им накидали семь мячей: по дублю оформили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах, а зафиналил разгром Роберто Фирмино. Легенда «Манчестер Юнайтед»
Рой Кин после матча сказал следующее: «Это шокирующий день. Слава богу, я никогда не играл в команде, которая так бы проигрывала «Ливерпулю». Игрокам будет стыдно за такое выступление». А журналист The Telegraph Крис Баскомб заявил, что «возможно, у тен Хага не будет более унизительного дня в качестве тренера «Манчестер Юнайтед». И важная деталь: «МЮ» не проигрывал так крупно в чемпионате Англии с 1931 года.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:4 (13 мая 2021 года)
Матч должны были провести в начале марта, но болельщики «МЮ» сорвали игру. Они окружили «Олд Траффорд» и проникли внутрь, после чего бегали по полю, размахивая файерами (несколько штук бросили на трибуны). Игру перенесли, но хозяевам это не помогло. Быстрый гол (Бруну Фернандеш забил на 10-й минуте) воодушевил болельщиков «МЮ», но на старте второй половины хозяева «горели» 1:3. Сначала отличился Диогу Жота, а потом дважды забил Роберто Фирмино. Маркус Рашфорд отыграл один мяч, но в концовке хозяев «похоронил» Мохамед Салах.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 1:4 (14 марта 2009 года)
«МЮ» вышел на матч в статусе действующего чемпиона Англии и обладателя первого места в таблице в сезоне-2008/2009. И команда Фергюсона полностью расклеилась на «Олд Траффорд». Криштиану Роналду реализовал пенальти в середине первого тайма, и показалось, что гостям нечего ловить. Но у них было другое мнение на этот счёт. Фернандо Торрес воспользовался ошибкой Неманьи Видича, а Стивен Джеррард реализовал пенальти. И всё это ещё в первой половине!
Во втором тайме лучше хозяевам не стало. Видич снова ошибся, что привело к его удалению. И с этого штрафного Фабио Аурелио в третий раз огорчил публику на «Олд Траффорд». Окончательный счёт установил Андреа Доссена, который перебросил вратаря в ходе контратаки. Наверное, даже не все болельщики «Ливерпуля» помнят, что за их команду играл такой персонаж.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2 (19 сентября 2010 года)
Матч имени Димитара Бербатова. Болгарин переехал на «Олд Траффорд» двумя годами ранее — за его трансфер «Юнайтед» заплатил «Тоттенхэму» € 38 млн. В первых двух сезонах Димитар не особо радовал болельщиков своего нового клуба, но всё изменилось в 2010-м. Нападающий прекрасно начал сезон и положил трёшку в домашней игре с «Ливерпулем».
К 60-й минуте «МЮ» вёл 2:0 — с победителем всё ясно? «Не так быстро», — словно сказал Стивен Джеррард. Сначала он реализовал пенальти, а потом вогнал мяч в ближний угол со штрафного. Но последнее слово осталось за Бербатовым, который в концовке принёс манкунианцам победу ударом головой. Впрочем, самый красивый гол Димитар оформил несколькими минутами ранее. На старте второго тайма он технично пробил «ножницами» — мяч рикошетом от перекладины пересёк линию ворот.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (19 января 2020 года)
В сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» играл на космическом уровне. Логично, что тогда команда стала чемпионом с большим отрывом. В 23-м туре мерсисайдцы убрали со своего пути «Манчестер Юнайтед». После этого матча отрыв «Ливерпуля» от принципиального соперника увеличился до 33 очков! Правда, «МЮ» занимал только пятое место.
В первом тайме гостей огорчил Вирджил ван Дейк, а на последних минутах окончательный счёт установил Мохамед Салах, причём с передачи Алисона. Вратарь не поленился и примчал праздновать через всё поле. Именно после этого матча стало понятно, что мерсисайдцы вряд ли упустят титул, ведь ближайший преследователь («Ман Сити») отставал на 19 очков. В итоге «Ливерпуль» впервые за 30 лет поднял над головой долгожданный трофей.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (1 декабря 2002 года)
Для многих болельщиков вратарь Ежи Дудек — главный герой финала Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005. В дополнительное время он вытащил тяжелейший удар Андрея Шевченко, а потом выиграл серию пенальти. Но были в карьере польского голкипера и провальные матчи. Один из них пришёлся на встречу с принципиальным соперником. Тогда Дудек стал виновником обоих пропущенных мячей, а в составе гостей дублем отметился Диего Форлан. До того момента уругваец ни разу не забивал в футболке «МЮ» за пределами «Олд Траффорд». А тут отличился сразу два раза, да ещё и не «Энфилде»! После этого фанаты «МЮ» сразу сочинили песню, в которой сообщили, что «Диего заставляет болельщиков «Ливерпуля» плакать».
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (2 марта 2003 года)
Финал Кубка английской лиги, последний трофей Майкла Оуэна в форме «Ливерпуля». Через полтора года англичанин укатит в мадридский «Реал», а в марте 2003-го именно гол Майкла добил принципиального соперника. Он отличился на 86-й минуте в тот момент, когда манкунианцы отчаянно пытались отыграться. Кстати, автором первого гола стал Стивен Джеррард, а финал прошёл на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
За несколько месяцев до этого «Ливерпуль» дважды раскатал «Спартак» (5:0, 3:1) в группе Лиги чемпионов, но занял там только третье место. «МЮ» через полтора месяца после поражения в финале Кубка лиги вылетит из ЛЧ на стадии четвертьфинала. Тогда команда сэра Алекса Фергюсона не справилась с «Реалом» (1:3, 4:3).
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (6 марта 2011 года)
Ещё один матч с хет-триком, но на этот раз пострадавшим был «Ман Юнайтед». Дирк Кюйт трижды огорчил манкунианцев, а Луис Суарес отдал две результативные передачи. Гости отыграли один гол в добавленное время — отличился Хавьер Эрнандес (он же Чичарито).
Команда сэра Алекса Фергюсона выдала серию из 23 матчей без поражений со старта сезона, но проигрыш на «Энфилде» стал третьим за последний месяц. Манкунианцы всё же стали чемпионами Англии, а для «Ливерпуля» победа стала памятным эпизодом второго пришествия в команду Кенни Далглиша.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3 (16 марта 2014 года)
Когда Дэвид Мойес рулил «МЮ», команда не радовала результатами. Особенно неприятным получился домашний матч с «Ливерпулем». Гости в первых минут захватили инициативу и к 47-й минуте вели 2:0. Оба мяча забил Стивен Джеррард, в обоих случаях он реализовал пенальти. На 77-й минуте Неманья Видич заработал красную карточку, а гости получили право на третий удар с «точки». Джеррард на этот раз пробил в штангу, но в концовке третий мяч всё-таки влетел в ворота манкунианцев (отличился Луис Суарес). «Это кошмар. Один из худших дней в моей карьере», — негодовал после матча Уэйн Руни.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (22 марта 2015 года)
38 секунд. Именно столько провёл на поле Стивен Джеррард перед тем, как получил красную карточку. Легендарный футболист вошёл в игру в перерыве, а его команда уже «горела» 0:1. Джеррард ушёл от агрессивного отбора Андера Эрреры, но англичанина так возмутили действия испанца, что он наступил на лежащего соперника. Судья Мартин Аткинсон тут же удалил заслуженного игрока.
Джеррард вышел на поле слишком заведённым. За несколько месяцев до этого «Ливерпуль» объявил об уходе Стивена по окончании сезона свободным агентом. Джеррард понимал, что больше никогда не сыграет с «МЮ» в АПЛ, поэтому хотел, чтобы его перформанс вошёл в историю. Впрочем, так и получилось, пусть и с негативным оттенком. «По пути с поля я спросил себя: «Что ты наделал?» — вспоминал Джеррард. — Мне понадобилось всего 38 секунд, чтобы удалиться. Я поддался ярости и впал в безумие».
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2 (24 января 2021 года)
За неделю до этого команды встретились в чемпионате на «Энфилде» и не порадовали публику голами. На этот раз всё было гораздо интереснее, а победа в матче 1/16 финала Кубка Англии досталась манкунианцам.
«МЮ» начал встречу намного активнее, и в этой связи быстрый гол «Ливерпуля» (отличился Мохамед Салах) немного удивил. Но хозяев это не смутило. Сначала Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие, а на старте второй половины Маркус Рашфорд впервые в матче вывел «МЮ» вперёд. Далее был второй в матче гол Салаха, а потом победу хозяевам принёс Бруну Фернандеш, который положил со штрафного.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5 (24 октября 2021 года)
Уле-Гуннар Сульшер, как и некоторые другие тренеры «МЮ», пережил домашний разгром. «Ливерпуль» накидал четыре за тайм, а на 50-й минуте Салах оформил хет-трик. Естественно, футболисты «МЮ» не могли спокойно смотреть на такое безобразие. Криштиану Роналду подвели нервы — португалец пнул мячом в лежавшего Кёртиса Джонса. Португалец получил жёлтую карточку, а Поля Погба отправили в раздевалку после грубого фола в концовке. Фанаты «МЮ» массово уходили со стадиона на 65-й минуте и удаление француза увидели только на своих гаджетах.