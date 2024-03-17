Главный матч «МЮ» и «Ливерпуля». Чудо Бербатова, удаление Джеррарда или 7:0 на «Энфилде»?

Сегодня, 17 марта, состоится главный матч 1/4 финала Кубка Англии — «Манчестер Юнайтед» зарубится с «Ливерпулем». Мерсисайдцы пытаются выиграть все турниры, в которых принимают участие, а у манкунианцев есть возможность похоронить надежды соперника. Самое время вспомнить о самых памятных матчах с участием команд в XXI веке.

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