«Один заказ — 250 рублей». Известный футбольный судья вынужден подрабатывать курьером

В 80-90-е годы Сергей Хусаинов был очень известной личностью в самых широких футбольных кругах. Арбитр всесоюзной категории и ФИФА, администратор сборных СССР, СНГ и России, глава национальной коллегии судей. И почти четверть века человек с таким бэкграундом не востребован в футболе.

Я набрал Сергею Григорьевичу, чтобы поговорить о его коллеге Алексее Спирине, о смерти которого стало известно лишь через месяц с лишним. И поразился последним новостям в жизни самого Хусаинова.

— Как вы, Сергей Григорьевич?

— Выживаем потихоньку. Приглашают на турниры мальчишек посудить, ветеранчиков.

— Ещё работаете в школе?

— Уже закончил. Перед пандемией успел операцию сделать.

— Какого характера, если не секрет?

— Сложная операция. Онкология.

— Да вы что.

— Да. Слава богу, всё прошло удачно. Профессора, ребята, доктора — молодцы.

— Футбольные люди оказали помощь?

— Всё благодаря футболу. Когда в сборной работал, обращался и в МИД, и в медицинские учреждения. Департамент здравоохранения направил на обследование. Приехал, а доктор говорит: «Сергей Григорьевич, я вас знаю. Я болельщик «Спартака», дружу с Олегом Романцевым». И тут же за пять секунд выдал мне полный расклад. «Готовы к операции?» — «Готов». — «Тогда вперёд». Футбол — великое дело. Спасибо ему.

— Операция прошла успешно?

— Тьфу-тьфу, всё гладко. Потом пандемия началась. Но уже восстановился. Двигаемся. В прошлую субботу в манеже ЦСКА был турнир 40+, посвящённый Владимиру Алексеевичу Пономарёву (экс-защитник ЦСКА и сборной СССР. — Прим. «Чемпионата»). Между прочим, бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года. Один из последних могикан, ныне здравствующих. Приезжал на награждение. Девять команд, играли на трёх площадках. Судили Виктор Иванович Филиппов, Володька Овчинников и я. Матчи по 20 минут. Тяжело, конечно, без системных тренировок. Но судим потихоньку.

— Вы же близко дружили с Леонидом Ткаченко?

— Что ты, не то слово! Мы ещё в спортроте в Калининграде сошлись. Армейская дружба не продаётся. До последнего времени созванивались, общались, поздравляли друг друга.

Сергей Хусаинов (в центре) и Леонид Ткаченко (справа) в молодости Фото: Из личного архива Хусаинова

Когда узнал, что Игнашевич пригласил его советником в «Балтику», был очень тронут. И Серёге отписал: «Молодец». Ответил: «А как по-другому? Он же столько сделал для клуба». Знаю, что в Питере года три-четыре назад ему сделали операцию. В последнее время Лёне уже тяжело было — на выездные матчи не ездил. Прошлым летом набирал ему: если надо помочь — обращайся, не стесняйся. А он: «Серёнь, ничего не надо». Проклятая онкология. Всё стесняемся пойти, обследоваться. Вот и у меня — чистая случайность. Пошёл по кардиологии провериться. Настояли, чтобы заодно сдал анализы. Хорошо — вовремя. А Лёня, как я понимаю, поздновато сходил.

— В РФС или других организациях о вас вспоминают?

— Не-не-не, что ты! Ещё при Колоскове фамилию Хусаинов запрещено было упоминать. Исключено.

— Не обидно?

— Обиды никакой нет. Я общаюсь с людьми. Узнают, радуются, фотографируются. Есть у меня одна задумка, но опытные товарищи посоветовали не рассказывать раньше времени. Надеюсь, что удастся.

— С футбольных времён у вас сбережения остались?

— Какие сбережения? Я всё тратил на сборную команду. Там столько проблем было! Когда футбольный колледж организовали, депутаты проголосовали «за», а криминал сказал: заканчивай. Как мне это родителям объяснить? Я начал одалживать деньги, чтобы расплатиться. У Титова десятку стрельнул, ещё у кого-то. Ничего, бог даст — выкрутимся.

— Тяжеловато приходится?

— Тяжеловато — не то слово. Ещё и на внутреннем фронте возникли проблемы серьёзного плана, связанные с СВО. Ошеломлён реакцией супруги. Она у меня из Чернигова… С этим живём. Я не жалуюсь — просто рассуждаю о сегодняшних реалиях. Смешно слышать: давайте подождём в УЕФА. Нет, ребята, возврата не будет. Надо создавать что-то своё. НХЛ и НБА замечательно живут без ФИФА с УЕФА. Народ собирают. Зрелище делают. А ФИФА на одну игру чемпионата мира в Катаре назначает 11 арбитров! VAR, АVAR, ещё кто-то. Ребята, вы что, обалдели? Во что вы футбол превратили? Всё деньги, бизнес, реклама.

— Какая у вас пенсия?

— Минимальная. 22 тысячи. Данные по работе в Госкомспорте в горбачёвские времена утеряны, нужно как-то восстанавливать и делать перерасчёт. Госслужащие тогда хорошо получали. Плюс мы 75% гонораров с международных поездок отдавали в кассу Госкомспорта.

— Никаких доплат бывшим судьям не полагается?

— Ничего. В 1993 году ещё вышел циркуляр ФИФА, что судейские ассоциации ни под каким видом не должны управляться футбольными федерациями и лигами. И Блаттер, президент ФИФА, ещё тогда обещал ввести зарплату для судей международной категории — 2000 швейцарских франков в месяц. Так и не сделали. К футболистам в этом плане за рубежом более внимательное отношение. Тот же Канчельскис рассказывал, что до сих пор получает стипендию за годы в «Манчестер Юнайтед».

Сергей Хусаинов и Юрий Никулин Фото: Из личного архива Хусаинова

— Знаю, что вы подрабатывали курьером.

— Да-да, пирожки. До сих пор так делаю. Без машины, своим ходом развожу заказы по Москве, в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там. Договорился, чтобы по субботам-воскресеньям только не нагружали заказами, так как периодически турниры в выходные проводятся. Начальство сказало: «Не вопрос, всё для вас». В этом заведении на открытие и закрытие сезона собираются хоккейные болельщики «Спартака». Директор кафе как-то звонит: «Сергей Григорьевич, можете подъехать? А то люди не верят, что у нас такой известный человек работает». Они даже табличку на стол поставили: «Забронировано арбитром ФИФА Сергеем Хусаиновым». Приехал. А там ребята возрастные: «Ёлки-палки, Серёга!» Давай фотографироваться. А на открытие сезона Андрюха, менеджер, пригласил нас с директором на хоккей. «Спартак» — «Торпедо», Профессор, Ларионов, приезжал. Я перед матчем позвонил нашему легендарному Якушеву (двукратный олимпийский чемпион по хоккею. — Прим. «Чемпионата»), мы когда-то в одном доме жили, общались, когда я в РФС работал. Говорю: «Александр Сергеевич, спартаковские фанаты пригласили на хоккей — можно им организовать фото с вами?» Отвечает: «Звони, как придёшь на арену». Ребята в спартаковской атрибутике пришли, а я — в свитере СССР, подарке от федерации хоккея. Набрал Якушеву из «Мегаспорта», и он в перерыве к нам пришёл. Раздал всем фирменные открытки с автографами. Какой человек, а?! Вообще без звезды во лбу — такое поколение было.

— Стесняюсь спросить, сколько платят за доставку пирогов?

— Один заказ — 250 рублей. В день выходит четыре-пять заказов. Плюс бесплатное питание. Общение с народом — тоже немаловажная вещь. Заодно Москву узнаёшь. Как-то получил заказ: улица Виктора Маслова.

— Даже такая есть?

— Я тоже не знал. Звоню Фейзудину Эрзиманову, инспектирует сейчас. Торпедовец, на ЗИЛе работал. Оказалось, даже он о такой впервые слышит. Пошёл по навигатору с набережной. А там, где раньше были футбольные поля, теперь стоят «человейники». Одну из улиц именем легендарного Маслова назвали. Привёз пироги на юбилей, менеджер рассказал, что будут до завода «Динамо» всё застраивать. Спросил у него: «А стадион-то будете строить?» Замялся: «А вот насчёт стадиона — не знаю». Кажется, футбол там больше никому не нужен.