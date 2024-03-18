В РПЛ уникальная ситуация. Такого количества тренерских отставок не было уже 10 лет

Не исключено, что нынешний сезон действительно войдёт в историю. Увольнений очень мало!

Это какой-то нереальный диссонанс. Особенно по сравнению с прошлым сезоном. Помните, когда в 2022-м только за август и сентябрь клубы РПЛ поменяли семерых тренеров? Игорь Шалимов, Сергей Юран, Александр Бородюк, Николай Писарев, Олег Василенко, Андрей Талалаев, Дмитрий Пятибратов – все они потеряли работу. И это ещё без тех, кто пришёл на совсем короткий срок – например, на несколько туров.

Но в этом сезоне руководители очень трепетно относятся к своим подчинённым. Более того – в РПЛ может быть установлен рекорд. Сейчас клубы убрали по ходу сезона всего шестерых тренеров. Речь о Сергее Ташуеве («Ахмат»), Иржи Ярошике («Оренбург»), Вадиме Евсееве («Факел»), Дмитрие Хохлове, Александре Точилине (оба – «Сочи»), а недавно «элитный» клуб пополнил Владимир Ивич («Краснодар»).

Не исключено, что серб станет последним. Это просто логично. Российский футбол выйдет после международной паузы в конце марта – останется полтора месяца сверхинтенсивного графика. Без перерывов. Менять тренеров в такой период очень странно. Так что либо сейчас, либо летом. Вообще, наименьшее количество тренерских отставок за последние 10 лет случилось в сезоне-2018/2019 – тогда именно по ходу чемпионата убрали семерых специалистов.

А пока пройдёмся по каждому клуб и разберём, почему в этот раз руководители так благосклонно относились к тренерам.

«Зенит»: главный тренер – Сергей Семак

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь всё предсказуемо. Несмотря на не самый удачный старт, когда на первую строчку был приглашён «Краснодар», в Санкт-Петербурге не было сомнений относительно будущего Сергая Семака. Когда ты берёшь с командой пять титулов подряд, то автоматически получаешь ультимативное доверие. При этом сам главный тренер относится к этому процессу философски. На пресс-конференциях он не раз сообщал, что понимает: его время в клубе может закончиться в любой момент, поэтому не строит долгоиграющих планов. Он сказал примерно эту же по смыслу фразу даже после последнего матча в кубке.

При этом уже весной «Зенит» вернулся на вершину, выбил из верхней сетки Кубка России принципиального соперника – «Динамо» – и чувствует себя очень уверенно. Так что до конца сезона вопрос ухода Семака точно не поднимется. И кому как не ему предстоит начать сезон в год столетия клуба?

«Краснодар»: главный тренер – Мурад Мусаев

Владимир Ивич и Мурад Мусаев Фото: «Чемпионат»

Один из немногих клубов, поменявших тренера. Владимир Ивич подавляющую часть первой части сезона шёл на первом месте. А претензии к нему если у кого-то и были, то только у Сергея Галицкого – фаната атакующего футбола. Сербский специалист концептуально всегда соглашался с владельцем, но понимал: для увлекательного стиля нужны соответствующие футболисты. И когда зимой он их запросил, то не получил желаемого.

Весна началась с провала с точки зрения результатов, и владелец не стал выжидать, уволив Ивича. Вместо него пришёл хорошо знакомый Мурад Мусаев. Он прекрасно знает требования владельца, получил опыт в Азербайджане и теперь может удивить. И до конца сезона его вряд ли тронут.

«Динамо»: главный тренер – Марцел Личка

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осенью к чеху были вопросы. Его команда в РПЛ не могла выиграть целый месяц, начиная с середины сентября. Четыре ничьих плюс поражение. Но и у Марцела Лички имелись аргументы: новичков ему и правда привезли поздно, время на их интеграцию почти отсутствовало. Так что приходилось импровизировать. В ноябре пошли победы, «Динамо» пошагало в верхнюю часть таблицы. И сейчас уже на третьем месте – немалая заслуга в этом именно тренера.

Зимой у Марцела было время окончательно внедрить свои идеи, а весной на старте динамовцы дважды выиграли. И стали полноценными участниками «золотой» гонки. Да, проиграли «Зениту» в Кубке, но тренер сразу после анонсировал серьёзный разговор с игроками.

ЦСКА: главный тренер – Владимир Федотов

Владимир Федотов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Клуб идеально попал с Федотовым в 2022-м, и теперь этот союз, скорее всего, будет существовать долго. ЦСКА был нужен тренер, который добивается максимума порой с ограниченными ресурсами. И появился именно тот, кто нужен. В первом же сезоне с командой специалист выиграл серебро плюс Кубок России. Пожалуй, максимальный результат из возможных.

Сейчас же ЦСКА на четвёртом месте. Да, отставание от «Зенита» – восемь очков. Но нет ощущения, что все нынешние лидеры проведут оставшиеся девять матчей стабильно. А на Кубок по-прежнему остаются шансы. Так что Федотов способен повторить результат прошлого сезона. А в дальнейшем, возможно, замахнуться и на чемпионство.

«Локомотив»: главный тренер – Михаил Галактионов

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осенью «Локомотив» штормило. Октябрь и начало ноября – вообще без побед в РПЛ. Сергей Пиняев скис, Артём Дзюба был не так хорош, как в начале года, поэтому у руководства всё чаще спрашивали об уходе Михаила Галактионова. Но в «Локо» выбрали позицию, которую не меняли: она заключалась в полном доверии к тренеру, несмотря на неудачные отрезки.

Год для «Локо» начался с поражения от «Динамо», ничьей с «Сочи» и вылета в нижнюю сетку Кубка России. Но Галактионов по-прежнему неприкосновенен. Хотя если так продолжится и дальше, а «Локо» выпадет за топ-6, какие-то кадровые перестановки очень даже возможны. Правда, вероятно, уже после сезона.

«Спартак»: главный тренер – Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После игры с «Оренбургом» многие готовились к увольнению Гильермо Абаскаля. Руководители «Спартака», по слухам, встречались с потенциальными кандидатами, но вместо вылета в Путь регионов красно-белые победили и прошли дальше. Причём очень уверенно. После этого некоторые продолжили ожидать заявления руководства, но оно не последовало. Получается, испанец остаётся. И, судя по всему, до конца сезона. Ведь менять тренера на самом напряжённом отрезке с матчами через два дня на третий очень странно.

Хотя претендентов на его место хватало – Станислав Черчесов, только что освободившийся Владимир Ивич, плюс ещё несколько иностранцев, с которыми «Спартак» якобы вёл переговоры. Но Абаскаль сохранил пост. И продолжает работу. Хотя маловероятно, что это пойдёт в плюс команде.

«Рубин»: главный тренер – Рашид Рахимов

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Увольнение тренера здесь тоже ждали. Ещё в августе пошли слухи, что Рашид Рахимов на грани. Старт сезона и правда не получился: два очка после четырёх туров. Однако специалиста оставили, привезли новичков с Балкан, и появился результат. Новичок лиги вскарабкался до топ-8, и это полностью всех устраивает.

Да, возобновление сезона не совсем удалось – только одно очко в двух турах. Но за своё будущее Рахимов может не волноваться. Такая мощная осень точно продлила его полномочия как минимум до лета.

«Крылья Советов»: главный тренер – Игорь Осинькин

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На старте сезона самарцы были великолепны. Вы наверняка помните, как они забрались в топ-3. Громили «Ростов», «Спартак», «Факел». И казалось, что этот сезон может стать особенным. Но потом – осенний кризис, вылет из Кубка России и 0 очков в последних трёх матчах РПЛ. В них нет даже голов. Но до зоны переходных матчей ещё далеко – 10 очков.

Пока руководство не предъявляло публичных претензий Игорю Осинькину. С главными задачами он справляется – развивает игроков (только зимой клуб продал в «Локо» Никиту Салтыкова) и держит команду в середине таблицы. В Самаре пока нет чемпионских или медальных амбиций. Может, поэтому всех всё и устраивает.

«Пари НН»: главный тренер – Сергей Юран

Сергей Юран Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В начале сезона инсайдеры трубили, что Сергей Юран на грани отставки. Якобы игра и результаты команды не нравились губернатору, но до серьёзных обсуждений этого сценария дело не дошло. Ведь в конце августа «Пари НН» выиграл три матча из четырёх, закрепился в середине таблицы и с того момента оттуда не сдвигался.

Все признают: Юран собрал действительно крепкую команду. Да, им тяжело с явными фаворитами, когда игроки у соперника просто выше классом. Но с конкурентами и аутсайдерами очки набираются стабильно. И сейчас вряд ли у губернатора или кого-то из руководства есть мысли расстаться со специалистом. «Нижний» очень хорош.

«Ростов»: главный тренер – Валерий Карпин

Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Дончане кошмарно провели первые 11 туров. Только две победы и место в нижней части таблицы. Однако потом результаты постепенно начали улучшаться. Очень медленно, но механизмы стали работать слаженнее. «Ростов» поднялся в район 10-го места, а после возобновления сезона и вовсе оформил две убедительные победы. По игре сейчас это одна из самых солидных команд РПЛ.

Валерий Карпин в клубе будто неприкосновенен. Даже в самые тяжелые времена со стороны руководства высказывалось полное доверие. Сам тренер пока тоже никуда не собирается. Зимой он признавался: мотивация и вовлеченность во все процессы у него максимальная.

«Факел»: главный тренер – Сергей Ташуев

Сергей Ташуев и Вадим Евсеев Фото: Александр Сафонов/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5 сентября воронежский клуб уволил Вадима Евсеева, с которым команда плелась на 15-м месте. Руководство увидело спасителя в лице Сергея Ташуева. И это оказалось точнейшим попаданием. В 12 матчах под руководством нового тренера у воронежцев только два поражения. И 21 набранное очко. Дважды побеждён «Спартак» и несколько раз – прямые конкуренты.

Так что до конца сезона Ташуев точно останется в клубе, а потом руководители уже будут решать. Ранее второй сезон после первого прорывного у тренера не задался в Грозном. Возможна ли подобная ситуация в Воронеже?

«Ахмат»: главный тренер – Мирослав Ромащенко

Сергей Ташуев и Мирослав Ромащенко Фото: Дмитрий Голубович/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Грозненский клуб стал первым, кто расстался с главным тренером – после четырёх туров отправил в отставку как раз Ташуева – и назначил Мирослава Ромащенко. Сначала казалось, что в «Ахмате» угадали. Тренер неплохо начал, но в октябре случилась серия из пяти поражений. Естественно, многие подумали, что сейчас уберут и Ромащенко. Но руководство поверило в тренера в этот сложный момент. И специалист сохранил работу. К концу года он немного выправил ситуацию, а после зимней паузы победил «Урал» и уступил «Динамо».

Вообще, то, что бывший ассистент Станислава Черчесова продолжает работу, скорее стечение обстоятельств. Возможно, в тот самый кризисный период «Ахмат» просто не смог ни с кем договориться. Но если подобный кризис повторится и весной, то в Грозном вряд ли будут долго думать и уволят тренера. Вылета в Первую лигу никому не хочется. Хотя по игре с «Динамо» команда из Грозного выглядела очень неплохо, да и «Урал» дома победили. Главное сейчас – оторваться от зоны вылета.

«Урал»: главный тренер – Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Екатеринбуржцы из ситуативного претендента на медали (после пяти стартовых туров уж точно) к весне превратились в кандидата на вылет. Восемь поражений в девяти последних матчах РПЛ – такого динамичного снижения не было ни у одной другой команды. При этом президент клуба Григорий Иванов, вероятно, не планирует кадровых перестановок. Руководитель заявил, что у него полное доверие к тренеру, который должен исправить ситуацию.

С другой стороны, календарь у «Урала» сложный – впереди «Спартак», «Динамо», «Ростов», а в конце прямые конкуренты и ЦСКА. И сейчас со всем этим давлением вряд ли кто-то справится лучше, чем Виктор Гончаренко.

«Оренбург»: главный тренер – Давид Деограсия

Давид Деограсия и Иржи Ярошик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иржи Ярошик уехал из России, оставив «Оренбург» на 16-м месте. Спасать позвали малоизвестного испанского тренера из системы клуба – Давида Деограсию, который в первых же пяти матчах выиграл трижды. Это помогло вырваться из зоны вылета, но затем снова наступил тяжелый этап из ничьих и поражений. Иностранцали не стали менять зимой, хоть последняя победа в РПЛ и была одержана аж 30 сентября. Зато над «Зенитом».

Но весна началась успешно: ничья с ЦСКА и победа над прямым конкурентом – «Балтикой». Так что пока тренер работает. И если у него получится оставить команду в РПЛ, он наверняка подпишет новый контракт с клубом.

«Балтика»: главный тренер – Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У старого и нового руководства «Балтики» было достаточно причин убрать Сергея Игнашевича. Если посмотреть на ситуацию в «Балтике» прагматично и без романтического флёра предыдущего сезона, то нынешний он, конечно, проваливает. Однако вместо увольнения тренера клуб поменял оперативное руководство. Закупился новыми игроками, правда, результаты в чемпионате пока лучше не становятся.

После возобновления сезона «Балтика» сыграла с двумя прямыми конкурентами за спасение. Итог – только одно очко из шести. Впереди ещё 10 туров. А отставание от зоны стыковых матчей – пять очков. Учитывая, как сложно калининградцам даётся результат в этом сезоне, это гигантский разрыв. Но гостевая победа (пусть и в серии пенальти) над «Локо» может помочь хотя бы в плане эмоций.

«Сочи»: главный тренер – Роберт Морено

Дмитрий Хохлов, Александр Точилин и Роберт Морено Фото: Александр Сафонов/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанский тренер получил, пожалуй, самую интересную задачку в своей тренерской карьере – спасти безнадёжного аутсайдера РПЛ от вылета. Под него закупили кучу новичков, убрали многих ветеранов и дали полный карт-бланш. На старте сезона мы увидели две ничьих – с «Балтикой» и «Локомотивом», плюс вылет из Кубка. Хотя за это можно не осуждать. Остаться в РПЛ сейчас явно важнее.

Понятно, что Роберта Морено пригласили не для того, чтобы убирать по ходу весенней части. Тем более «Сочи» и так лидирует по количеству тренерских перестановок – сначала уволили Хохлова, потом – Точилина. Так что испанец при любых раскладах доработает до конца сезона. Но вряд ли останется в случае вылета в Первую лигу.