«Черноморец» вернулся, болельщик «Ленинградца» влюбил в себя всех, а Калешин жаловался на условия.

Гол-фантом в Краснодаре и первый провал Тихонова. В Первой лиге было жарко

Много интересного было в 22-м туре Мелбет Первой лиги. Тут и разгромная победа «Черноморца», который вспомнил, как классно начинал сезон, и пушечные удары защитников новороссийской команды, и мегаспорный момент в матче «Кубань» — «Арсенал», а также суперфанат «Ленинградца» и огненная речь Калешина.

Команда тура: «Черноморец». Гол тура: Никита Мельников («Черноморец»)

Мощнейший матч в исполнении «Черноморца». Просто посмотрите, что творили центральные защитники. Два гола-красавца убойными выстрелами издали. И это их дебютные мячи за новороссийскую команду! Причём Никита Мельников забил в своей первой игре в Первой лиге и стал автором гола тура. Фомин же заколотил своему бывшему клубу.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

А в самом начале второго тайма Мераби Уридия отправил третий мяч в ворота СКА. Без шансов для хабаровчан. Благодаря этой победе «Черноморец» прервал серию из пяти поражений и вынырнул с последнего места в турнирной таблице. СКА не побеждает с октября 2023 года. Команда Романа Шаронова уже находится на 13-й строчке.

Момент тура: вратарь «Арсенала», возможно, зашёл с мячом в свои ворота, но судья не остановил матч

Самый интересный момент тура произошёл на 56-й минуте матча «Кубань» — «Арсенал». Нападающий краснодарцев Фаттахов совершил безобидный навес, и мяч прилетел в руки кипера туляков. Но не всë так просто. Никита Кокарев сыграл неуклюже, поймав мяч и отскочив назад вместе с ним. По скромному мнению автора текста, мяч пересëк линию ворот, однако судья продолжил игру. Хотя даже с повтора тяжело понять, гол это или нет.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

К слову, Кокарев установил рекорд по продолжительности «сухой» серии среди вратарей «Арсенала» в матчах Первой лиги. Он не пропускает уже 576 минут. В 2004 году Владислав Тихонов не пропускал голов 532 минуты. Кипер «Кубани» Нестеренко, как и Кокарев, отыграл «на ноль». А «Арсенал» продлил серию без поражений, которая теперь составляет 13 матчей.

Болельщик тура: преданный фанат «Ленинградца»

Один в поле воин. Это про него — болельщика «Ленинградца», который гордо развернул баннер своей любимой команды и изо всех сил её поддерживал. Судя по одному из комментариев в телеграм-канале клуба, имя героя — Дмитрий.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ленинградца».

«Динамо» и «Ленинградец» долго не могли открыть счëт. И всё-таки на 82-й минуте Ражаб Магомедов воспользовался своим моментом. А в компенсированное время Эгаш Касинтура отправил ещё один мяч в пустые ворота. Причём сделал это со сверхдальней дистанции, когда кипер «Ленинградца» убежал в атаку.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Цитата тура: очередная запоминающаяся пресс-конференция Калешина

За два очных матча Владикавказ и Саратов не порадовали нас ни одним голом. У «Алании» не получается выиграть вторую официальную встречу под руководством нового тренера Евгения Калешина. Более того, владикавказцы имеют серию из восьми матчей без побед. Видимо, мечты об РПЛ так и останутся мечтами. «Сокол» же продолжает борьбу за выживание. Отрыв от зоны вылета — три очка.

Евгений Калешин Фото: vk.com/fcalania

Ну и куда же без эмоционального высказывания Калешина после матча:

«Тяжело играть. Гнетущая атмосфера, даже здесь — в пресс-центре. Никого нет, журналистов нет, всем наплевать на всё. Никому ничего не интересно. Поэтому, естественно, ждём стадион. Ждём, когда команда сможет вернуться туда. Чувствуется, что дыхания стадиона нет, энергии совершенно нет. Стадион для нас не энергетичный. Он как бы пустой.

Да, болельщики пытаются завести, но это чужие трибуны, чужой газон — всё чужое. И, естественно, команде очень сложно. Когда команда играет плохо, что-то не получается, стадион может «забить». Хорошие стадионы «забивают» и опускают соперника. Здесь, к сожалению, мы этого преимущества не имеем. Семь матчей на выезде. Я понимаю, как это тяжело даётся пацанам».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Алании».

Другие матчи 22-го тура Первой лиги

«Енисей» — «Акрон»

Первое поражение Андрея Тихонова после возвращения в «Енисей». Первая победа Заура Тедеева на посту главного тренера «Акрона». Всё бывает впервые. Какой же мегарезультативный первый тайм выдали команды! Сначала красноярцы открыли счёт, а потом «Акрон» ответил тройным выстрелом. Даже голкипер Сергей Волков поучаствовал в одной из голевых атак.

Во втором тайме «Енисей» отыграл один мяч, но не сумел дожать соперника — победа «Акрона» со счётом 3:2. И снова тольяттинцы обыгрывают сибиряков, пропуская первыми. Повторилась история 17-го тура, когда «Акрон» одержал волевую победу (3:1).

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Волгарь» — «Химки»

«Химки» уверенно разобрались с соперником и продлили серию без поражений в Первой лиге до 12 матчей. А ещё команда Талалаева продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. Капитан «Химок» Нетфуллин забил во второй игре подряд, а Астрахань не сумела нанести ни одного удара в створ. «Волгарь» остался на предпоследней строчке, в зоне вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Шинник» — «Родина»

А вот и первая неудача ярославцев под руководством Дмитрия Черышева. «Родина» отгрузила по одному мячу в каждом из таймов. Причём на 83-й минуте бывший нападающий 2DROTS Максим Турищев не реализовал пенальти, но атака москвичей продолжилась и привела к автоголу Зинкова, что вызвало бурю негативных эмоций от кипера «Шинника» Довбни.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Родина» классно выглядит после зимней паузы — две хорошие победы с одинаковым счётом 2:0. А «Шинник» остался в середине турнирной таблицы. У ярославцев столько же очков, сколько и у «Енисея».

«Нефтехимик» — «КАМАЗ»

Заслуженная победа «Нефтехимика» в дерби Татарстана. В первом тайме у нижнекамцев не получалось поразить ворота, которые здорово защищал Сергей Самок. Однако во второй 45-минутке команда Кирилла Новикова воспользовалась своими моментами и одержала третью победу кряду в Первой лиге.

Таким образом, Кубок Чак-чака (такого трофея, конечно, нет, но тему всячески обыгрывала пресс-служба «Нефтехимика») сезона-2023/2024 уезжает в Нижнекамск, ведь в первом круге «Нефтехимик» также был сильнее «КАМАЗа» (1:0). Отметим красивый гол Артёма Котика в одно касание в добавленные минуты после своевременного дальнего заброса защитника Марата Ситдикова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Торпедо» — «Тюмень»

Команды играли в «Лужниках» на следующий день после встречи «Спартака» и «Факела». Даже игроки воронежцев Руслан Магаль и Максим Максимов на радостях после победы остались поддержать «Торпедо». Но матч Первой лиги не порадовал их голами. Пожалуй, больше всего моментов было у нападающего «Торпедо» Гонгадзе. Как минимум на один мяч команды наиграли. Олег Кононов снова не смог взять три очка, а «Тюмень» после четырёх выездных матчей кряду наконец сыграет дома.