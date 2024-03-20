Кто главная звезда сборной Сербии: топы «Ювентуса» или герои «Аль-Хиляля»?

Сборная Сербии – первый соперник России в мартовских товарищеских матчах. Эта страна всегда была богата на таланты, вот и сейчас в составе команды Драгана Стойковича много замечательных футболистов. На кого из них вам особенно хочется посмотреть в предстоящей встрече в Москве?
Давайте все вместе выберем главную звезду в сегодняшней сборной Сербии. Мы отобрали для опроса «великолепную семёрку» – пожалуй, наиболее известных сербских игроков. Принимайте участие в голосовании и пишите в комментариях, почему вы согласны или не согласны с мнением большинства болельщиков.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Душан Влахович, «Ювентус»
Против России Влахович не сыграет, но не включить его в список главных звёзд мы просто не могли. 24-летний нападающий – самый дорогой игрок сборной Сербии по версии Transfermarkt. Авторитетный сайт оценивает Влаховича в € 65 млн, тогда как «Ювентус» выкупал Душана у «Фиорентины» в январе 2022 года за € 83,5 млн. В нынешнем сезоне Серии А серб наколотил 15 мячей в 25 матчах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Лаутаро Мартинеса из «Интера». Мощный, злой, результативный центрфорвард – большая угроза воротам сборной России в предстоящем спарринге. Влахович уже огорчал нашу команду в последней очной встрече в Лиге наций (5:0), забив один из голов.
Сергей Милинкович-Савич, «Аль-Хиляль»
29-летний центральный полузащитник «Аль-Хиляля» только что установил мировой рекорд вместе с Митровичем и другими партнёрами по клубу. Команда из Саудовской Аравии побеждает 29 матчей подряд во всех турнирах. Милинкович-Савич прекрасно чувствует себя в Эр-Рияде: у серба в этом сезоне 10 голов и 10 голевых передач в 30 матчах. До прошлого года Сергей провёл восемь замечательных лет в «Лацио» и перешёл в «Аль-Хиляль» за € 40 млн. Даже уехав из Европы, он остаётся важной фигурой для национальной команды.
Александр Митрович, «Аль-Хиляль»
29-летний нападающий «Аль-Хиляля» на днях стал обладателем мирового рекорда вместе с Милинковичем-Савичем и другими партнёрами по клубу. Команда из Эр-Рияда побеждает 29 матчей подряд во всех турнирах. Митрович с 20 голами в 21 матче – второй бомбардир чемпионата Саудовской Аравии после Криштиану Роналду. На его счету также восемь забитых мячей в 10 матчах азиатской Лиги чемпионов. Помимо того, Александр – лучший снайпер сборной Сербии в отборочном цикле Евро-2024 (с пятью голами). В общем, настоящая машина. «Аль-Хиляль» прошлым летом заплатил за экс-игрока «Фулхэма» и «Ньюкасла» € 52,6 млн.
Душан Тадич, «Фенербахче»
35-летний Тадич – капитан сборной Сербии. Несмотря на солидный возраст, он всё ещё в порядке. В отборочном цикле Евро-2024 стал лучшим ассистентом национальной команды, отдав четыре голевые передачи. Кроме того, забил два мяча. Перед нынешним сезоном Душан перешёл из «Аякса» в «Фенербахче», где набрал уже 13+11 в 45 матчах. А в Нидерландах вингер выиграл за пять лет шесть трофеев, включая три чемпионских титула, становился лучшим ассистентом, бомбардиром и игроком лиги в разные годы. Пошумел с «Аяксом» в Лиге чемпионов.
Филип Костич, «Ювентус»
31-летний полузащитник «Ювентуса» здорово «выжигает» свой левый фланг, так что правому защитнику нашей команды в предстоящей встрече не позавидуешь. Костич проводит свой второй сезон в Италии – в нынешнем сделал четыре голевые передачи за 24 матча. Кроме того, у Филипа большой опыт выступлений в Германии, где он провёл 249 матчей в Бундеслиге за «Штутгарт», «Гамбург» и «Айнтрахт». Как раз с «Айнтрахтом» перед переходом в «Ювентус» выиграл Лигу Европы и был признан лучшим игроком еврокубкового турнира.
Главная звезда сборной Сербии — другой игрок
Может быть, вы не согласны с нашим выбором кандидатов на роль самой яркой звезды сборной Сербии? Тогда голосуйте за этот вариант и сообщайте в комментариях, почему считаете лучшим кого-то другого. Например, голкипера Ваню Милинковича-Савича («Торино») или самого дорогого молодого игрока национальной команды – Страхиню Павловича («Ред Булл Зальцбург»), оцениваемого в € 25 млн. Кстати, есть сразу четыре кандидата и из российского чемпионата – Страхиня Эракович из «Зенита», Срджан Бабич из «Спартака», Милан Гаич и Саша Зделар из ЦСКА.
Лука Йович, «Милан»
26-летний Йович – несостоявшаяся звезда «Реала», перезагружающая карьеру в Италии. Четыре с половиной года назад Мадрид выкупал форварда у «Айнтрахта» за € 63 млн. Но за «сливочных» Лука забил лишь три мяча. Его отдавали в аренду, потом отпустили свободным агентом в «Фиорентину», где он тоже не сверкал. Летом 2023-го Йович перешёл в «Милан» и только с декабря стал напоминать себя прежнего, отличившись восемь раз в различных турнирах (в Серии А – пять голов за 18 матчей). Бомбардирский дар у форварда точно никуда не пропал. В последнем матче с Россией (5:0) в Лиге наций он оформил дубль.
Джордже Петрович, «Челси»
24-летний Петрович приходил летом 2023 года в «Челси» из клуба МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» вторым вратарём. Однако с декабря после травмы «первого номера» команды Роберта Санчеса превратился в основного голкипера. Провёл 19 матчей, в которых пропустил 25 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Теперь Санчес должен ждать за спиной серба. Джордже воспользовался шансом и имеет возможность доказать своё право на место в стартовом составе национальной команды перед Евро-2024. До сих пор Петрович всего два раза выступал за сборную Сербии.