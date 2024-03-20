Кто главная звезда сборной Сербии: топы «Ювентуса» или герои «Аль-Хиляля»?

Сборная Сербии – первый соперник России в мартовских товарищеских матчах. Эта страна всегда была богата на таланты, вот и сейчас в составе команды Драгана Стойковича много замечательных футболистов. На кого из них вам особенно хочется посмотреть в предстоящей встрече в Москве?

Давайте все вместе выберем главную звезду в сегодняшней сборной Сербии. Мы отобрали для опроса «великолепную семёрку» – пожалуй, наиболее известных сербских игроков. Принимайте участие в голосовании и пишите в комментариях, почему вы согласны или не согласны с мнением большинства болельщиков.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.