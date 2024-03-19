Ваши воспоминания о Василии Уткине
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Делитесь своими историями.
Сегодня на 53-м году жизни не стало Василия Уткина. Нам пока сложно подобрать слова, но, может, получится у вас.
Делитесь своими воспоминаниями о Василии в комментариях. А вскоре мы опубликуем свои.
В этом онлайне собираем главное об уходе комментатора:
Комментарии
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