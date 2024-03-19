Ваши воспоминания о Василии Уткине

Сегодня на 53-м году жизни не стало Василия Уткина. Нам пока сложно подобрать слова, но, может, получится у вас.

Делитесь своими воспоминаниями о Василии в комментариях. А вскоре мы опубликуем свои.