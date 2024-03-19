Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Воспоминания о Василии Уткине — смерть комментатора, что случилось, реакция, мнение

Ваши воспоминания о Василии Уткине
«Чемпионат»
Василий Уткин
Комментарии
Делитесь своими историями.

Сегодня на 53-м году жизни не стало Василия Уткина. Нам пока сложно подобрать слова, но, может, получится у вас.

Делитесь своими воспоминаниями о Василии в комментариях. А вскоре мы опубликуем свои.

В этом онлайне собираем главное об уходе комментатора:
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Live
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android