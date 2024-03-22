Футбол Парагвая — это четвертьфинал ЧМ-2010 и бедные клубы. А ещё — великий Чилаверт!

Парагвай – второй спарринг-партнёр российской сборной в мартовских товарищеских встречах. О футболе в этой стране у нас знают не так много. Парагвайцы просто не давали повода говорить о себе: на чемпионатах мира их национальная команда не выступает с 2010 года, мировых звёзд в её составе нет. Да и с Россией прежде не встречалась. Давайте вспоминать, чем и кем гордится парагвайский футбол и на каком уровне сейчас находится южноамериканская сборная.

Парагвай играл ещё на первом чемпионате мира в 1930 году, который проходил в соседнем Уругвае. Правда, на том турнире команда не преуспела – заняла второе место в группе с США и Бельгией и отправилась домой. Дебют на мировых первенствах был омрачён крупным поражением от американцев со счётом 0:3, зато над бельгийцами одержали первую в истории победу – 1:0.

Потом Парагвай поучаствовал ещё в ЧМ-1950 и ЧМ-1958, а после этого случилась долгая пауза – до 1986 года. На турнире в Мексике сборная добилась исторического достижения, впервые выйдя из группы. Парагвайцы финишировали вторыми в квартете с хозяевами-мексиканцами, Бельгией и Ираком, причём победили только последних. В 1/8 финала южноамериканская команда попала под Англию (0:3) и конкретно под Гари Линекера (оформил дубль).

Затем парагвайцы не доехали ещё до двух чемпионатов мира, но с 1998 по 2010 год сыграли в финальных стадиях четыре раза подряд. Это, безусловно, был лучший период в истории национальной команды. На ЧМ-1998 и ЧМ-2002 южноамериканская сборная доходила до 1/8 финала, где её останавливали, соответственно, будущий чемпион Франция (0:1) и будущий финалист Германия (0:1). На ЧМ-2006 парагвайцы не вышли из группы, а вот на ЧМ-2010 превзошли свой лучший результат.

В ЮАР под руководством аргентинца Херардо Мартино – того самого, что тренирует сейчас в «Интер Майами» Лео Месси – команда долетела до четвертьфинала! Хотя «долетела» – это, наверное, громко сказано. Сборная Парагвая никогда не радовала воздушным, творческим футболом. Но здорово научилась ломать чужое и играть на результат. На ЧМ-2010 вообще финишировала первой в группе с Италией, Словакией и Новой Зеландией. В стартовом матче команда Мартино добилась ничьей с Италией — 1:1, во 2-м туре переиграла Словакию — 2:0, а в 3-м хватило ничьей с Новой Зеландией — 0:0. Дальше в 1/8 финала парагвайцы одолели по пенальти Японию (0:0 после 120 минут). Более того, в четвертьфинале успешно «сушили» и Испанию, но на 83-й минуте победу будущим чемпионам мира принёс Давид Вилья.

Хосе Луис Чилаверт Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На тех чемпионатах мира поиграли главные легенды парагвайского футбола – вратарь Хосе Луис Чилаверт и нападающий Роке Санта Крус. Знаменитый голкипер-бомбардир был капитаном сборной на ЧМ-1998 и ЧМ-2002. Блестяще исполнявший стандарты Чилаверт забил за карьеру 67 голов, в том числе восемь за национальную команду (мировой рекорд). Санта Крус – лучший бомбардир в истории сборной Парагвая. На клубном уровне он много лет играл за «Баварию», засветился и в АПЛ – в «Манчестер Сити» и «Блэкберне». С национальный командой выступал на ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2010. Забавный факт: Санта Крус до сих пор продолжает карьеру — в свои 42 года! Пылит за «Либертад» в чемпионате Парагвая, но в новом сезона пока ни разу не забил в девяти матчах.

Что до Чилаверта, то ещё по ходу карьеры его называли будущим президентом Парагвая и революционером, которого Южная Америка «не видела со времен Че Гевары». Сам бывший голкипер обрушивался с критикой на политиков страны. Хосе Луис обвинял их в коррупции и некомпетентности, а главное — в том, что из-за этих чиновников парагвайцы в большинстве своём живут в бедности. В 2020 году Чилаверт в 55 лет действительно начал предвыборную кампании, выдвинувшись от Партии… молодёжи. Но на выборах президента Парагвая весной 2023-го набрал лишь 0,7% голосов (за Хосе Луиса проголосовали 21 623 человека). Выиграл же кандидат от правящей партии Сантьяго Пенья с 42,7% голосов. Почему-то не поверили парагвайцы своему Че.

Сильнейшее поколение стало сходить со сцены, а пришедшее за ним не потянуло. Последние три чемпионата мира парагвайцы пропустили. В отборочном цикле к ЧМ-2014 заняли последнее, девятое место. В квалификации на российский ЧМ-2018 финишировали седьмыми, в отборе к ЧМ-2022 оказались только восьмыми.

Стартовавшая в прошлом сентябре квалификация к ЧМ-2026 кажется попроще, ведь благодаря увеличению количества участников финальной стадии больше мест на турнире получила и Южная Америка. Теперь шесть лучших сборных заработают прямые путёвки на чемпионат мира. Седьмая – в стыки. После шести туров сборная Парагвая занимает как раз седьмое место, точнее, делит его по набранным очкам с Чили. Отставание от Бразилии – два очка, от Эквадора – три.

Особенность сегодняшней сборной Парагвая – «антифутбольные» результаты. В шести матчах с её участием забито лишь четыре мяча: меньше всего среди всех сборных Южной Америки. Исход матчей в чью-либо пользу с участием парагвайцев решает один-единственный гол. Начался отборочный цикл с домашней ничьей с Перу (0:0), потом случились два гостевых поражения от Венесуэлы (0:1) и Аргентины (0:1), после этого была домашняя победа над Боливией (1:0), а затем выездная ничья с Чили (0:0) и домашнее поражение от Колумбии (0:1). В общем, на матчи парагвайцев можно уже продавать билеты «до первого гола».

В первых двух турах отборочного цикла ЧМ-2026 Парагваем руководил Гильермо Баррос Скелотто – довольно известный в прошлом игрок сборной Аргентины. Но после оплеухи в Венесуэле он ушёл со своего поста. Освободившееся кресло занял его соотечественник, 54-летний Даниэль Гарнеро, который в середине 1990-х тоже однажды сыграл за национальную команду Аргентины. В Парагвай его занесло ещё в 2015 году. С того времени и до сентября 2023-го Гарнеро возглавлял на клубном уровне «Соль де Америка», «Гуарани», «Олимпию» и «Либертад». Выиграл несколько Апертур и Клаусур, заработал определённый авторитет в стране. После этого в парагвайской федерации решили доверить ему самое ценное, что есть в местном футболе.

Гарнеро дебютировал с поражения на родине от Месси и компании, но потом подарил Парагваю первую победу над Боливией. Единственный пока за весь цикл гол команды забил бывший партнёр Алексея Миранчука по «Торино» Антонио Санабрия. Приличный нападающий, но с одним «изъяном» – не едет в Россию. В последние два трансферных окна сообщалось о попытках «Спартака» выкупить Санабрию, однако парагваец вроде как не хочет менять Серию А на РПЛ. В 2016 году форвардом интересовался «Рубин» – трансфер не состоялся. В 2020-м в борьбу за Антонио включился ЦСКА — с тем же результатом. Вот и теперь туринский «бык» получил травму, будучи включённым в заявку на матч с Россией. Валерий Карпин может повторить свою легендарную фразу, поменяв в ней фамилию игрока: «Санабрия к нам не поедет».

Вообще, в нынешней сборной Парагвая, помимо Санабрии, всего три футболиста, выступающих в топ-лигах Европы – это центральный защитник «Хетафе» Омар Альдерете, полузащитники Мигель Альмирон из «Ньюкасла» и Хулио Энсисо из «Брайтона». Остальные выступают в менее сильных чемпионатах, включая пятёрку кандидатов из РПЛ.

Мигель Альмирон Фото: Michael Regan/Getty Images

20-летний Энсисо – самый дорогой парагвайский футболист по версии Transfermarkt. Атакующий полузащитник «Брайтона» оценивается в € 25 млн. В Англии он с лета 2022 года. Его привезли прямо из Парагвая, выкупив у «Либертада» за € 11,6 млн. С тех пор Хулио сыграл за «Брайтон» 34 матча (в основе – 15), в которых забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. Бóльшую часть нынешнего сезона Энсисо пропустил из-за травмы. В течение полугода — с августа 2023-го по февраль 2024-го — восстанавливался после разрыва мениска.

Второе место в списке самых дорогих игроков из Парагвая занимает 30-летний Альмирон. Пожалуй, это наиболее известный футболист страны. Мигель оценивается в € 20 млн, а в Англии выступает с января 2019 года. «Ньюкасл» покупал вингера у «Атланты» из МЛС за € 24 млн. Альмирон проводит уже шестой сезон в АПЛ, у него 23+6 в 172 матчах. Особенно успешным получился для парагвайца прошлый чемпионат Англии, в котором он положил 11 мячей. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вингер забил один гол — в ворота «ПСЖ».

27-летний Альдерете – фигура поскромнее. Его ориентировочная стоимость составляет всего € 3 млн. В Европе Омар поиграл за «Базель», «Герту» и «Валенсию», а летом прошлого года «Хетафе» выкупил парагвайца после аренды за € 4 млн. В чемпионате Испании у защитника 76 матчей, три гола и две голевые передачи. В «Хетафе» он сейчас стабильно основной.

Защитник сборной Парагвая и «Краснодара» Хуниор Алонсо объяснял в интервью для «Чемпионата», почему в его стране столько сильных защитников и вообще делается ставка на оборонительный футбол:

«Так исторически сложилось. В нашем футболе физика преобладает над техникой. Соответствующе построен тренировочный процесс. Поэтому сборная Парагвая всегда славилась игроками оборонительного плана. Прямо сейчас наш самый известный футболист – полузащитник, играющий в «Ньюкасле». В Парагвае были классные игроки центра поля и атаки, но самой сильной линией сборной традиционно считается оборона».

Отборочный цикл ЧМ-2026 возобновится для сборной Парагвая в сентябре. До этого команда под руководством Гарнеро выступит на Кубке Америки – этот турнир состоится в июне-июле в США. Там соперниками парагвайцев по группе станут Бразилия, Колумбия и ещё одна сборная из зоны КОНКАКАФ, которая определится по итогам квалификации.

Главные трофеи сборной Парагвая связаны как раз с Кубком Америки. Национальная команда дважды выигрывала этот турнир – в 1953 и 1979 годах. В первом случае в финале в Перу парагвайцы переиграли Бразилию – 3:2, а во втором получилось сложное противостояние с Чили. Сначала команды провели два матча. Парагвайцы победили дома со счётом 3:0, но уступили на выезде – 0:1. По регламенту получилось, что команды набрали одинаковое количество очков, поэтому потребовалось сыграть ещё один матч. Его провели в Аргентине.

Основное и дополнительное время завершилось без голов. Нулевая ничья сделала чемпионом Парагвай – благодаря разнице мячей в первых двух встречах. Вот такая была хитрая система розыгрыша без серии пенальти.

Как раз в 1979 году «Олимпия» из Асунсьона стала первой парагвайской командой, выигравшей Кубок Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов. После этого та же «Олимпия» ещё дважды брала трофей — в 1990-м и 2002-м. Больше ни один парагвайский клуб не завоёвывал Кубок Либертадорес, хотя «Насьональ» однажды дошёл до финала (в 2014-м). Вообще, «Олимпия» с «Насьоналем» – самые титулованные клубы Парагвая наряду с «Серро Портеньо», «Либертадом» и «Гуарани».

В последние годы в чемпионате Парагвая доминирует «Либертад». Лидирует эта команда и в новом розыгрыше. В составе сборной в матче с Россией он будет представлен тремя игроками – защитником Матиасом Эспиносой, а также полузащитниками Иваном Рамиресом и Эрнесто Кабальеро. Всего же в национальной команде пять человек из местной лиги, а остальные — легионеры. Парагвайским клубам трудно сохранять звёзд из-за скромных финансовых возможностей, например, годовой бюджет «богатой» «Олимпии» составляет всего $ 7 млн – меньше, чем у самого «бедного» клуба РПЛ «Факела».