Джеррард, Торрес, Аггер — ностальгии в игре с «Аяксом» очень много. Были даже экс-футболисты «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

«Ливерпуль» исполнил мечту Эрикссона. Он возглавил клуб на матч легенд, они его не подвели

В Ливерпуле прошёл выставочный матч с участием легенд местного клуба и бывших звёзд «Аякса». В этой игре пост тренера мерсисайдцев занимал Свен-Йоран Эрикссон.

В начале 2024 года болельщики «Ливерпуля» запустили акцию с призывом дать шведу возможность поработать тренером клуба. Перед этим Эрикссон сообщил, что у него обнаружили рак. По словам бывшего тренера сборной Англии, ему в лучшем случае осталось жить около года. А ещё Эрикссон говорил, что всегда болел за «Ливерпуль» и хотел быть тренером этого клуба.

Мечта Эрикссона осуществилась 23 марта 2024 года. Он руководил «Ливерпулем» (а точнее – его бывшими звёздами) в выставочном матче, который состоялся на «Энфилде». Перед игрой весь стадион встретил шведа овацией, а тренер поблагодарил болельщиков за поддержку.

В стартовом составе команды легенд «Ливерпуля» появились такие известные в прошлом футболисты, как Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Макси Родригес, Райан Бабель, Мартин Шкртел, Даниэль Аггер, Фабио Аурелио. В составе легенд «Аякса» выделялись Рафаэль ван дер Варт и Яри Литманен. Плюс в основе нидерландского клуба оказался бывший спартаковец Деми де Зеув.

Яри Литманен и Стивен Джеррард Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Именно экс-полузащитник красно-белых соорудил гол на второй минуте. Он выдал идеальную передачу на Дерка Бурригтера, который спокойно переиграл вратаря Ежи Дудека (между прочим, победителя Лиги чемпионов) с нескольких метров. В этом эпизоде откровенно провалился центр обороны «Ливерпуля».

После этого инициатива перешла к «Ливерпулю». Аурелио подал от углового флажка, Торрес немного не попал головой в ближний угол. Вратарь «Аякса» потащил тяжёлый удар Макси Родригеса с линии штрафной, а позднее Де Зеув заблокировал выстрел Торреса, который бил в уже пустой угол ворот. Всё это «Ливерпуль» создал примерно за 20-25 минут.

Свен-Йоран Эрикссон и Иан Раш Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Аякс» вытерпел, а в концовке первой половины забил второй мяч. Его автором стал вышедший на замену Кики Мусампа — он пробил в прыжке точно в дальний угол. И снова не лучшим образом сыграла оборона хозяев. А ещё именно в этом эпизоде травму получил Аурелио, который не смог продолжить матч. Кстати, Мусампа вышел на поле примерно на 30-й минуте. Вместе с ним появился и легендарный Эдгар Давидс (внешне он выглядит примерно так же, как и много лет назад). Полузащитник в очках сразу получил капитанскую повязку от Литманена, который ушёл с поля.

На первых минутах второго тайма Мусампа мог сделать счёт неприличным, но его могучий удар с дальней дистанции приняла на себя перекладина. А через несколько минут «Ливерпуль» отыграл один мяч. Грегори Виньяль классно пробил в противоход вратарю после прострела Родригеса — такие не берутся.

После перерыва запомнился эпизод, когда юный фанат мерсисайдцев выскочил на поле, чтобы обнять Джеррарда и сделать с ним селфи. Легендарный в прошлом капитан даже попросил стюардов дать парнишке закончить начатое. И только после этого болельщика увели с поля.

Болельщик выбежал на поле ради Стивена Джеррарда Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй мяч «Ливерпуль» отыграл усилиями вышедшего на замену Джибриля Сиссе. Французского нападающего забыли на линии вратарской, а он сравнял счёт ударом головой — 2:2. Через четыре минуты хозяева и вовсе вышли вперёд. На этот раз никто не помешал Набилю Эль-Жару попасть точно в ближнюю девятку после того, как он убежал к воротам «Аякса».

Джибриль Сиссе (в центре) стал автором второго гола мерсисайдцев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На этом «Ливерпуль» не успокоился. Четвёртый мяч забил Торрес (едва ли не самый активный футболист хозяев). Кстати, голевую передачу ему отдал бывший армеец Марк Гонсалес. Испанский нападающий сначала пробил в подкате, мяч отскочил от штанги, и Торрес добил его с линии ворот.

Фернандо Торрес празднует гол Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После финального свистка счастливый Эрикссон обнимался со всеми. Он осуществил давнюю мечту, а его команда одержала волевую победу.