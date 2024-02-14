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Свен-Йоран Эрикссон возглавит легенд Ливерпуля в матче с Аяксом, тренер болен раком, клуб исполнил мечту, подробности

Легендарный тренер неизлечимо болен раком. Но всё же исполнит мечту о «Ливерпуле»
Полина Куимова
Свен-Йоран Эрикссон возглавит легенд «Ливерпуля»
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Свен-Йоран Эрикссон всю жизнь болеет за команду, но никогда её не тренировал. Невероятно красивый жест от клуба.

У шведского тренера Свен-Йорана Эрикссона всё же исполнится мечта — он возглавит «Ливерпуль», пусть и всего на один матч. В марте команда легенд ливерпульского клуба проведёт благотворительную игру с «Аяксом», и швед вместе с Ианом Рашем, Джоном Барнсом и Джоном Олдриджем будет руководить звёздами.

Эрикссон всю жизнь болеет за «Ливерпуль». Месяц назад он признался, что всегда хотел быть тренером клуба

Эрикссон был первым иностранным тренером, который возглавил сборную Англии и вывел команду в четвертьфинал чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также Евро-2004. Вместе с «Гётеборгом» он выигрывал Кубок УЕФА, который стал первым европейским трофеем для шведского футбола (а Эрикссону тогда было всего 34!). Трижды становился чемпионом Португалии с «Бенфикой», построил сильнейший «Лацио», который взял чемпионство и последний в истории Кубок обладателей кубков. Всё это лишь часть его большой коллекции трофеев, потому что швед в своё время считался тренерским гением.

После периода в «Лестере» Эрикссон переключился на Азию, где и закончил — в 2019-м он покинул сборную Филиппин и уехал в родную Швецию, помогать «Карлстаду». В 2023-м Эрикссон завязал с футболом окончательно, и причиной тому стала болезнь: у шведа выявили рак в последней стадии.

Свен-Йоран Эрикссон с Кубком УЕФА

Свен-Йоран Эрикссон с Кубком УЕФА

Фото: Paul Gilham/Getty Images

«Все понимают, что у меня плохая болезнь, — признался он месяц назад. — Все догадывались, что это рак. Да, это так. Но я должен бороться, пока могу. В лучшем случае у меня есть год, в худшем — меньше. Я не испытываю никаких серьёзных болей. Но у меня диагностировали заболевание, которое можно замедлить, однако нельзя вылечить. Лучше не думать об этом, потому что придётся обмануть мозг. Я мог бы думать об этом всё время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло. Проще всего так и сделать. Ведь куда разумнее попытаться отыскать позитив и не погружаться в эту неудачу.

Моя цель на всю оставшуюся жизнь — просыпаться утром и чувствовать себя хорошо. Обычно я чувствую себя неплохо. Не так хорошо, как хотелось бы, но настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я не жалуюсь, однако отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя. С этим просто приходится иметь дело. Нет никакого смысла думать о случившемся 24 часа в сутки, нужно жить своей жизнью в нормальном ключе, пока это возможно».

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Самое большое сожаление Эрикссона — что за свою богатую тренерскую карьеру он ни разу не поработал в «Ливерпуле». Швед рассказал, что всегда об этом мечтал, потому что всю жизнь болеет за клуб — любовь к команде передалась ему от отца. «Так что да, я мечтал тренировать «Ливерпуль», но этого уже никогда не случится», — грустно добавил он во время интервью Sky Sports.

Свен-Йоран Эрикссон

Свен-Йоран Эрикссон

Фото: Marco Rosi/Getty Images

На слова Эрикссона отреагировали и фанаты, и Клопп. Все вместе они сделали несбыточное реальным!

Клопп предложил шведу возглавить «Ливерпуль». Это никак не связано с уходом Юргена летом — немец пригласил Эрикссона порулить командой на один день.

Юрген Клопп
Юрген Клопп
главный тренер «Ливерпуля»

«Он точно может приехать, посидеть на моём месте в офисе, выполнять мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Мы всё ему здесь покажем, расскажем, как клуб развивался на протяжении многих лет. Я уверен, что он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов».

Но нашёлся вариант ещё лучше — про благотворительный матч фонда «Ливерпуля» известно уже давно, и блогер Дуглас Хорн запустил в соцсети Х предложение: «Давайте попросим Свена руководить командой легенд «Ливерпуля» в игре с «Аяксом». Это его последняя мечта».

Джон Гиббонс, ведущий подкаста Anfield Wrap, сказал Sky News, что эта идея — просто фантастическая. «Эрикссон — известный человек, но осознание того, что всё это время он мечтал стать тренером «Ливерпуля», воодушевило болельщиков ещё сильнее. Я видел, как много фанатов писали о том, чтобы Эрикссон возглавил команду легенд, и, мне кажется, это потрясающая мысль. Нам бы очень хотелось, чтобы вы осуществили свою мечту и мечту своего отца — увидеть, как вы управляете «Ливерпулем» в этой легендарной игре. Поэтому, если мы сможем сделать это возможным, будет здорово».

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Клуб отреагировал быстро — связался с семьёй Эрикссона, чтобы уточнить, позволит ли состояние здоровья тренера руководить командой. Сам швед говорил, что если его позовут, то он обязательно согласится.

И вот клуб официально объявил, что Эрикссон станет частью тренерского штаба на матче легенд. Это очень красивый жест от клуба, который умеет исполнять мечты.

Даже если всю жизнь они кажутся несбыточными.

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