«Совершил большую ошибку из-за жены». Как победитель ЧМ-1998 загубил карьеру в «Барселоне»

Почти четверть века назад французский футболист Эммануэль Пети променял «Арсенал» на «Барселону». Он уехал в Каталонию в статусе чемпиона мира и Европы, а позднее признался, что совершил большую ошибку.

Пети играл у Венгера в «Монако». А потом ушёл к нему в «Арсенал»

Пети делал первые серьёзные шаги в «Монако». Скауты французского клуба заметили 15-летнего паренька, когда тот бегал за «Арк-ла-Батай». Сначала Эммануэль оказался в молодёжной команде монегасков, а в 1988 году дебютировал за основную. В то время «Монако» постоянно рубился за самые высокие места во Франции и выступал в еврокубках. Плюс с командой работал начинающий тренер Арсен Венгер. Изначально Пети использовали на позициях крайнего и центрального защитника, но потом француза передвинули в опорную зону. У Пети были не только хорошие оборонительные навыки, ведь он также обладал прекрасным пасом и здорово видел поле.

Эммануэль Пети, Арсен Венгер и Марк Овермарс на презентации игроков в «Арсенале» Фото: Michael Stephens — PA Images/Getty Images

Позднее Пети превратился в одного из лидеров «Монако». В составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Кубка страны, а также добрался до финала Кубка обладателей кубков. За год до домашнего чемпионата мира Пети укатил в Лондон — его очень хотел видеть тренировавший «Арсенал» Венгер. Эммануэль образовал в центре поля непроходимый дуэт с Патриком Виейра. В первом же сезоне с Пети «Арсенал» сделал «золотой» дубль — выиграл чемпионат и Кубок Англии. В дальнейшем результаты клуба были скромнее, но Пети регулярно играл в основе и завоевал любовь болельщиков.

В сборной у длинноволосого полузащитника тоже всё было хорошо. Он дебютировал за национальную команду в 20-летнем возрасте, хотя на первом крупном для себя турнире сыграл только в 1998 году. На домашнем чемпионате мира Пети провёл шесть матчей, забил два мяча (один — в финале с Бразилией) и завоевал золотую медаль. Через два года Эммануэль стал и чемпионом Европы. На том турнире он был футболистом ротации, поскольку из основы его вытеснил одноклубник Виейра.

Эммануэль Пети празднует гол в финале ЧМ-1998 с Бразилией (3:0) Фото: Mark Leech/Getty Images

Эммануэль переехал в Каталонию из-за жены. Тренер «Барсы» даже не знал, на какой позиции играет француз

Летом 2000 года Пети покидает «Арсенал» ради «Барселоны». Каталонский клуб заплатил за француза € 15 млн — приличные по тем временам деньги. Этот переход сам Пети назовёт большой ошибкой.

«Единственный поступок в моей футбольной карьере, о котором я сожалею, — переход из «Арсенала» в «Барселону», — вспоминал Пети. — В Англии я зарабатывал порядка € 150 тыс. в месяц и при переходе в каталонский клуб настаивал на двукратном увеличении зарплаты, с чем в итоге согласился тогдашний президент Жоан Гаспар. После предварительных переговоров я приехал в Испанию и побеседовал с руководством команды. Это был очень интересный разговор — они как будто продавали мне ковёр, а не предлагали условия контракта».

Патрик Виейра и Эммануэль Пети с трофеем за победу в Кубке Англии Фото: John Stillwell — PA Images/Getty Images

В итоге француз добился своего только к четырём утра, ведь боссы каталонского клуба изначально не планировали значительно поднимать зарплату, несмотря на обещание, которое дали ранее. Пети сразу отметил, что в той «Барселоне» было разделение на несколько групп. Возможно, именно отсутствие единства внутри команды повлияло на неудачное выступление в сезоне-2000/2001.

«Я присоединился к составу позже остальных футболистов, во время сбора в Нидерландах. Самое удивительное, что клуб был разбит фактически на три разных группы: каталонцы, нидерландцы и остальные. У нас совершенно не было единства!» — утверждал Пети.

Эммануэль Пети и Патрик Клюйверт в «Барселоне» Фото: Ben Radford/Allsport

А ещё Пети удивило присутствие в «Барселоне» тренера Лоренсо Серры Феррера. Спустя несколько лет после ухода из каталонского клуба француз написал автобиографическую книгу. И отдельно пропесочил тренера.

«В ходе одной из тренировок главный тренер Лоренсо Серра Феррер обратился ко мне на испанском, которого я не знал, — писал Пети. — Я попросил перевести его слова моего соотечественника Ришара Дютрюэля, который также играл тогда в «Барсе». Когда я осознал смысл переведённого, то ужаснулся. Тренер спросил меня: «Где ты играл до этого? На какой позиции?» Я ещё никогда не слышал такой глупости от человека, подбирающего игроков в состав. Сначала я подумал, что он так пошутил, но потом узнал, что моё приобретение стало политическим ходом президента клуба, а наставник даже не представлял, кто такой Пети. У нас был не тренер, а клоун».

Такие слова от тренера действительно выглядят, по крайней мере, странными. Пети приехал в Каталонию в статусе чемпиона мира и Европы, плюс он провёл три замечательных сезона в «Арсенале». Сложно понять, почему у Феррера не было представления об этом футболисте. В итоге тренер ставил игрока в оборону, где Пети был не так эффективен, как в центре полузащиты.

«Барселона» опозорилась в Лиге чемпионов. Тогда в турнире было два групповых этапа, и каталонский клуб завершил выступление по итогам первого. В компании с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем» сине-гранатовые набрали восемь очков и заняли только третье место.

«Мы проиграли в Турции «Бешикташу» (0:3) и действовали очень плохо, — вспоминал Пети. — На обратном пути каталонский журналист спросил меня, не проиграла ли команда из-за того, что мы приложили недостаточно усилий. Я просто рассеянно кивнул, а на следующий день газета вышла с заголовком, что Пети критикует команду за отсутствие должного уровня самоотдачи.

Испанские игроки (Луис Энрике, Хосеп Гвардиола, Луис Абелардо) были очень недовольным этим. Они выцепили меня и сказали, что всё это неприемлемо. С того момента я стал чужим в раздевалке, никто не говорил мне и полслова. Чувствовал, что теряю страсть к футболу. Мне хотелось уйти. Я подписал контракт на четыре года, но уже через полгода пришёл к президенту «Барсы» и попросил выставить меня на трансфер».

Позднее Пети неоднократно назовёт переход в «Барселону» большой ошибкой. По словам француза, он принял такое решение под влиянием жены Агаты де ла Фонтен (через несколько лет они разведутся).

«Сожалею о переходе в «Барселону», — утверждал полузащитник. — Я не хотел уезжать туда, но принял такое решение из-за жены. Она устала жить в Лондоне, поскольку привыкла находиться там, где много солнца. Будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы выбрал другой вариант. «Барселона» — один из элитных клубов мира, но нужно было остаться в «Арсенале». Иногда лучше находиться там, где вы есть. Зачем уходить, когда ты получаешь удовольствие от работы, а тебя любят болельщики?»

Эммануэль Пети с женой Агатой на матче Франция — Хорватия (ноябрь 1999-го) Фото: Jean-Pierre REY/Getty Images

Через год после перехода в «Барсу» Пети снова послушал жену. И опять пожалел о своём решении

Летом 2001 года Пети вернулся в Англию и подписал контракт с «Челси». По словам француза, у него было несколько предложений с туманного Альбиона, но он опять послушал жену.

«Мне позвонил Венгер, — вспоминал Пети. — Я сказал: «Арсен, я очень ценю ваш интерес. Но я не чувствовал год назад, чтобы вы хотели, чтобы я остался в «Арсенале». Это было похоже на развод. Если ты не чувствуешь себя желанным, какой смысл возвращаться? Я должен был перейти в «Манчестер Юнайтед», ведь мне дважды звонил сэр Алекс Фергюсон. Мы приятно побеседовали, предложение было заманчивым. Но я снова послушал жену. Она не желала жить в Манчестере, ей хотелось вернуться в Лондон. Я совершил одну и ту же ошибку дважды за год».

Эммануэль Пети мог оказаться в «МЮ», но перешёл в «Челси» из-за жены Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Первые два года в «Челси» Пети играл в основе, образовав в центре поля связку с Фрэнком Лэмпардом. Сезон-2003/2004 стал для француза последним в карьере. Тогда Пети редко выходил, поскольку его мучили травмы. Он ушёл из «Челси» в статусе свободного агента, а в январе 2005 года завершил карьеру после того, как узнал, что его ждёт ещё одна операция на колене.

После ухода из «Арсенала» Пети не завоевал ни одного трофея. В период с 2000 по 2004 год его бывшая команда дважды побеждала в чемпионате Англии, дважды — в Кубке страны, дважды — в Суперкубке. Карьера француза могла быть ещё ярче и триумфальнее, останься он в «Арсенале».