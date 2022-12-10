Что стало с последними чемпионами мира XX века. Фото легенд Франции с разницей в 24 года

В 1998 году сборная Франции впервые в истории завоевала титул чемпиона мира. На домашнем турнире команда Эме Жаке одержала победу в каждом из семи матчей. Рассказываем, чем сейчас занимаются триумфаторы последнего мундиаля в XX веке.

Все матчи сборной Франции на ЧМ-1998:



Франция — ЮАР — 3:0 (групповой этап)

Франция — Саудовская Аравия — 4:0 (групповой этап)

Франция — Дания — 2:1 (групповой этап)

Франция — Парагвай — 1:0 (1/8 финала)

Италия — Франция — 0:0 (3:4 пен., 1/4 финала)

Франция — Хорватия — 2:1 (1/2 финала)

Бразилия — Франция — 0:3 (финал)

Вратарь: Фабьен Бартез, 51 год

Тогда Сейчас

По окончании футбольной карьеры вратарь занялся автоспортом. В 2013-м Бартез стал чемпионом Франции в гоночной серии GT. А через три года создал команду Panis Barthez Competition для участия в престижной гонке «24 часа Ле-Мана». «Очень хорошо знаю трассу. Мне нравится атмосфера таких соревнований. Я изучал все нюансы в течение трёх месяцев. Эта страсть превратилась в одержимость», — говорил Фабьен после первого заезда. Бартез уже три раза принимал участие в «24 часа Ле-Мана» и, похоже, не собирается на этом останавливаться.

Защитник: Лоран Блан, 57 лет

Тогда Сейчас

Футболист, целовавший перед матчами лысую голову Бартеза, впоследствии стал тренером. Сделал «Бордо» чемпионом Лиги 1, свозил сборную Франции на Евро-2012, трижды побеждал в чемпионате с «ПСЖ». После ухода из столичного клуба Блан не занимался тренерской деятельностью четыре года, а затем принял предложение катарского клуба «Эль-Райян». В октябре 2022-го Лоран вернулся на родину — заключил контракт с «Лионом». Сейчас новый клуб Блана занимает восьмое место в таблице Лиги 1.

Защитник: Биксант Лизаразю, 53 года

Тогда Сейчас

Бывший футболист «Баварии» ведёт очень активную жизнь после завершения карьеры. В 2009 году Лизаразю завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по джиу-джитсу. Теперь Биксант увлекается сёрфингом, подводным плаванием, катается на лыжах и велосипеде по горам. Француз помогает в съёмках документальных фильмов об акулах в Полинезии. Даже во время изоляции Лизаразю размещал в социальных сетях обучающие материалы и видео своих путешествий.

Биксанту уже за 50, но он в отличной физической форме. «Я хотел бы быть спортсменом до самого последнего момента», — говорил он ещё в 2017 году.

Защитник: Марсель Десайи, 54 года

Тогда Сейчас

По окончании карьеры Марсель работал аналитиком на BBC. Там он освещал матчи ЧМ-2006 и Евро-2008. Позднее стал послом доброй воли ЮНИСЕФ от Ганы (именно там родился будущий чемпион мира). Открыл тренировочный комплекс и футбольную академию в африканской стране, занялся благотворительностью. Регулярно мелькает на телевидении, выступая в роли эксперта. В 2016 году освещал чемпионат Европы для канала beIN France вместе с Арсеном Венгером и Робером Пиресом.

Защитник: Лилиан Тюрам, 50 лет

Тогда Сейчас

Тюрам занялся общественной деятельностью, он регулярно выступает против расизма. Ещё в бытность футболистом критиковал Николя Саркози, занимавшего пост министра внутренних дел Франции. Тюрам выступал против словесных нападок политика на молодёжь, напоминая Саркози, что тот никогда не жил в неблагополучных районах, окружающих крупные города. Сын Лилиана Маркус выступает за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и сейчас находится в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Защитник: Франк Лебёф, 54 года

Тогда Сейчас

Завершив футбольную карьеру, Лебёф переквалифицировался в актёры. Он проходил обучение в Голливуде, а потом принял участие в нескольких театральных постановках во Франции. В резюме Лебёфа есть пара ролей в художественных фильмах и комедийном сериале. Работает спортивным комментатором и аналитиком на каналах RMC и ESPN в США. В 2010 году принял участие в реалити-шоу, но покинул его в связи с травмой спины, полученной в автокатастрофе незадолго до начала съёмок.

Полузащитник: Эммануэль Пети, 52 года

Тогда Сейчас

В 2011 году стал послом чемпионата мира среди бездомных и крупным акционером цифровой спортивной медиакомпании. Она разрабатывала приложения для Canal+ и Открытого чемпионата Австралии по теннису. Работал аналитиком на многих телеканалах по всему миру, а в 2015-м появился на английском телевидении в роли эксперта. Его стиль и манера пользовались успехом у британской публики, в результате чего Пети освещал Евро-2016 на одном из телеканалов. Позднее появлялся в репортажах с матчей Лиги чемпионов и АПЛ.

Полузащитник: Патрик Виейра, 46 лет

Тогда Сейчас

Патрик завершил игровую карьеру в 2011 году и переквалифицировался в тренера. Он поработал за океаном с «Нью-Йорк Сити», тренировал на родине «Ниццу», а летом 2021-го подписал контракт с английским «Кристал Пэлас». В мае 2022 года Виейра оказался в центре скандала — ударил ногой выбежавшего на поле болельщика «Эвертона». Фанаты соперника выскочили после финального свистка, а один из них провоцировал французского тренера. Сейчас «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в таблице АПЛ.

Полузащитник: Дидье Дешам, 54 года

Тогда Сейчас

В настоящий момент Дешам возглавляет сборную Франции. Он работает с ней уже больше 10 лет. Четыре года назад привёл сборную к золотым медалям чемпионата мира — в финале она обыграла Хорватию (4:2). Дешам — третий человек в истории, ставший победителем мундиаля и как игрок, и как тренер. До этого он доходил с «Монако» до финала Лиги чемпионов, выводил «Ювентус» в Серию А и завоёвывал чемпионский титул во Франции с «Марселем». Покидал все перечисленные клубы из-за разногласий с руководством.

Полузащитник: Зинедин Зидан, 50 лет

Тогда Сейчас

Ещё один футболист сборной Франции, который добился серьёзных успехов на тренерском посту. Он работал ассистентом главного тренера «Реала», потом тренировал команду «Реал Мадрид Кастилья», а в 2016 году получил должность тренера в первой мадридской команде. Результаты говорят сами за себя. Француз вместе с клубом стал трёхкратным победителем Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сейчас Зидан сидит без тренерской работы, но именно его называют преемником Дешама в сборной Франции.

Полузащитник: Кристиан Карамбё, 52 года

Тогда Сейчас

После окончания игровой карьеры поработал скаутом в «Портсмуте» и «Арсенале», а потом занял административный пост в «Олимпиакосе». Сейчас Кристиан живёт в Греции, где воспитывает дочерей. Он принимает активное участие в мероприятиях под эгидой ФИФА и УЕФА. К примеру, Карамбё был послом волонтёрской программы Евро-2016 во Франции. В качестве гостя приезжал на чемпионат мира в Россию. Активно участвует в деятельности клуба «Чемпионы за мир», состоящего из 54 известных спортсменов. Они поддерживают разнообразные социальные проекты.

Полузащитник: Юрий Джоркаефф, 54 года

Тогда Сейчас

Проживает на территории США, где завершил игровую карьеру. Активно занимается бизнесом и благотворительностью. Джоркаефф руководит некоммерческой организацией, которая развивает различные футбольные программы в Нью-Йорке. У Юрия армянские корни, и он активно помогает этой стране. Открыл там футбольную школу, принимает участие в развитии деревень в Нагорном Карабахе.

Нападающий: Тьерри Анри, 45 лет

Тогда Сейчас

Очередной чемпион мира, ставший тренером. Анри работал с юношеской командой «Арсенала», тренировал «Монако» и «Монреаль». Съездил на два чемпионата мира в статусе ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. В России команда добралась до полуфинала, где уступила Франции (0:1), но потом завоевала бронзовые медали. А вот выступление в Катаре получилось провальным — бельгийцы набрали четыре очка в группе и не вышли в плей-офф.

Нападающий: Давид Трезеге, 45 лет

Тогда Сейчас

Трезеге завершил игровую карьеру в начале 2015 года. Его последним местом работы был индийский клуб «Пуна Сити». Позднее занял должность в системе «Ювентуса» — клуба, за который он играл в течение 10 лет. В 2021 году Давид приехал в Санкт-Петербург и привёз туда кубок чемпионата Европы. В октябре этого года Трезеге посетил академию «Ювентуса» в Душанбе, где провёл мастер-класс для юных футболистов. Сейчас Давид частенько появляется на трибунах катарских стадионов, где проходит очередной чемпионат мира.

Тренер: Эме Жаке, 81 год

Тогда Сейчас

После триумфального чемпионата мира Жаке покинул должность главного тренера сборной Франции и перебрался на пост технического директора. Там он проработал до 2006 года. После этого Жаке выступал как эксперт на радио и телевидении. Последние годы бывший тренер живёт тихо и уединённо в горном местечке на востоке Франции.