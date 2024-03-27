Кто достоин включения в Зал славы АПЛ? Из 15 легенд двое удостоятся этой чести

Английская Премьер-лига опубликовала список из 15 имён, претендующих на включение в Зал славы. В шорт-лист попали легендарные футболисты, в разные эпохи сверкавшие в АПЛ. В 2024-м в Зал уже включили одного игрока – Эшли Коула, выступавшего за «Арсенал» и «Челси». А кто ещё претендует на попадание? И кто, по вашему мнению, достоин Зала славы АПЛ больше остальных? Лига по итогам голосования у себя на сайте введёт в Зал славы ещё двух экс-футболистов.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Джон Терри, 43 года, защитник
Клубы: «Челси»
Трофеи: чемпион Англии (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), обладатель Кубка Англии (2000, 2007, 2009, 2010, 2012), обладатель Кубка лиги (2005, 2007, 2015), обладатель Суперкубка Англии (2005, 2009), победитель Лиги чемпионов (2012), победитель Лиги Европы (2013)
Настоящий символ «Челси». Терри провёл 19 лет в клубе, за которые выиграл 17 трофеев. В эпоху Романа Абрамовича «Челси» тратил огромные ресурсы на трансферы, но позиция Терри никогда не вызывала сомнений.
Эдвин ван дер Сар, 53 года, вратарь
Клубы: «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»
Трофеи: чемпион Англии (2007, 2008, 2009, 2011), обладатель Кубка лиги (2006, 2010), обладатель Суперкубка Англии (2007, 2008, 2010), победитель Лиги чемпионов (2008), победитель клубного чемпионата мира (2008)
Голландский голкипер до АПЛ был известен по выступлениям за «Аякс» и «Ювентус». В Англии в 2001-м он оказался в «Фулхэме», а уже в 35 лет перебрался в «МЮ». И за шесть сезонов выиграл с командой 11 трофеев. Ван дер Сар – единственный голкипер, выигравший Лигу чемпионов с двумя клубами («Аякс» и «МЮ»), а также рекордсмен в истории британских лиг по количеству матчей подряд без пропущенных голов (1311 минут, 14 игр).
Неманья Видич, 42 года, защитник
Клубы: «Манчестер Юнайтед»
Трофеи: чемпион Англии (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), обладатель Кубка лиги (2006, 2009, 2010), обладатель Суперкубка Англии (2007, 2008, 2010, 2011, 2013), победитель Лиги чемпионов (2008), победитель клубного чемпионата мира (2008)
Видич оказался в Англии после двух лет в московском «Спартаке». Фергюсон превратил Неманью в одного из лучших защитников поколения. Серб помог «МЮ» выиграть 15 трофеев. А в 2009 и 2011 году Видич признавался лучшим футболистом сезона в АПЛ.
Майкл Оуэн, 44 года, нападающий
Клубы: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Сток Сити»
Трофеи: чемпион Англии (2011), обладатель Кубка Англии (2001), обладатель Кубка лиги (2001, 2003, 2010), обладатель Суперкубка Англии (2001, 2010), обладатель Кубка УЕФА (2001), обладатель Суперкубка УЕФА (2001)
Последний англичанин, выигрывавший «Золотой мяч». Оуэн стал звездой в составе «Ливерпуля», после чего уехал в «Реал» и провалился в Испании. А после четырёх лет в «Ньюкасле» неожиданно оказался в злейшем сопернике «красных» — «МЮ». И вместе с манкунианцами выиграл единственное золото в Англии. Оуэн – 11-й бомбардир в истории АПЛ с 150 голами.
Гари Невилл, 49 лет, защитник
Клубы: «Манчестер Юнайтед»
Трофеи: чемпион Англии (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009), обладатель Кубка Англии (1996, 1999, 2004), обладатель Кубка лиги (2006, 2009, 2010), победитель Лиги чемпионов (1999, 2008), обладатель Суперкубка Англии (1996, 1997, 2008), обладатель Межконтинентального кубка (1999), победитель клубного чемпионата мира (2008)
Один из самых титулованных игроков в истории АПЛ. Больше Невилла чемпионат Англии выигрывали (8) только Райан Гиггз (13) и Пол Скоулз (11). Гари провёл всю карьеру в «Манчестер Юнайтед», пережив несколько эпох команды Фергюсона. Настоящая легенда клуба и всей лиги.
Сол Кэмпбелл, 49 лет, защитник
Клубы: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»
Трофеи: чемпион Англии (2002, 2004), обладатель Кубка Англии (2002, 2003, 2005, 2008), обладатель Суперкубка Англии (2002), обладатель Кубка лиги (1999)
Кэмпбелл – воспитанник «Тоттенхэма», но больше известен по выступлениям за главного соперника «шпор» – «Арсенал». Защитник был важной частью команды Арсена Венгера, выиграл с ней два золота АПЛ и три Кубка Англии.
Энди Коул, 52 года, нападающий
Трофеи: «Арсенал», «Фулхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Манчестер Сити», «Портсмут», «Сандерленд»
Трофеи: чемпион Англии (1996, 1997, 1999, 2000, 2001), обладатель Кубка Англии (1996, 1999), обладатель Суперкубка Англии (1996, 1997), победитель Лиги чемпионов (1999), обладатель Межконтинентального кубка (1999), обладатель Кубка лиги (2002)
Связка Коул – Йорк – одна из главных ассоциаций с «Манчестер Юнайтед» конца 1990-х. Вместе с «МЮ» Энди стал обладателем требла в 1999 году, в том числе выиграв легендарный финал Лиги чемпионов с «Баварией». Коул – четвёртый бомбардир в истории АПЛ (187 голов).
Давид Сильва, 38 лет, полузащитник
Клубы: «Манчестер Сити»
Трофеи: чемпион Англии (2012, 2014, 2018, 2019), обладатель Кубка Англии (2011, 2019), обладатель Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019), обладатель Кубка лиги (2014, 2016, 2018, 2019, 2020)
Сильва – один из символов расцвета «Манчестер Сити». А затем испанец отлично вписался в великую команду Хосепа Гвардиолы. Давид стал одним из умнейших игроков эпохи АПЛ 2010-х.
Сеск Фабрегас, 36 лет, полузащитник
Клубы: «Арсенал», «Челси»
Трофеи: чемпион Англии (2015, 2017), обладатель Кубка Англии (2005, 2018), обладатель Суперкубка Англии (2004), обладатель Кубка лиги (2015), победитель Лиги Европы (2019)
Один из крутейших полузащитников АПЛ второй половины 2000-х. Пик карьеры Фабрегаса пришёлся именно на «Арсенал». После перехода в родную «Барселону», в 2014 году Сеск вернулся в АПЛ и выиграл вместе с «Челси» два золота.
Робби Фаулер, 48 лет, нападающий
Клубы: «Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Блэкберн»
Трофеи: обладатель Кубка Англии (2001), обладатель Суперкубка Англии (2001), обладатель Кубка УЕФА (2001), обладатель Суперкубка УЕФА (2001), обладатель Кубка лиги (1995, 2001)
Нападающий с прозвищем Бог феерил в «Ливерпуле» в 1990-х. Однако главные трофеи выиграл с командой в последний сезон на «Энфилде» — 2000/2001. Фаулер – девятый бомбардир в истории АПЛ с 162 голами.
Майкл Кэррик, 42 года, полузащитник
Клубы: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед»
Трофеи: чемпион Англии (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), обладатель Кубка Англии (2016), обладатель Кубка лиги (2010, 2017), обладатель Суперкубка Англии (2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016), победитель Лиги чемпионов (2008), победитель Лиги Европы (2017), победитель клубного чемпионата мира (2008)
Кэррик провёл 12 лет в составе «МЮ». Вместе с манкунианцами он выиграл пять трофеев АПЛ и Лигу чемпионов в 2008-м с финалом в Москве. Майкл стал важной деталью последней великой команды сэра Алекса Фергюсона.
Яя Туре, 40 лет, полузащитник
Клубы: «Манчестер Сити»
Трофеи: чемпион Англии (2012, 2014, 2018), обладатель Кубка Англии (2011), обладатель Кубка лиги (2014, 2016, 2018), обладатель Суперкубка Англии (2012)
У Туре получилась интересная карьера. Ивуариец успел поиграть за «Барселону» Гвардиолы и украинский «Металлург». Но главная часть карьеры прошла в «Манчестер Сити». За восемь лет Яя выиграл три золота АПЛ и забил 59 голов.
Эден Азар, 33 года, нападающий
Клубы: «Челси»
Трофеи: чемпион Англии (2015, 2017), обладатель Кубка лиги (2015), победитель Лиги Европы (2013, 2019), обладатель Кубка Англии (2018)
Азар – один из лучших футболистов АПЛ в 2010-х. Бельгиец кошмарил лигу своей скоростью, техникой и дриблингом. Вместе с «Челси» он выиграл два золота, а также дважды побеждал в Лиге Европы. В «Реале» Азар и близко не показал тот уровень, который был у него в «Челси».
Джермейн Дефо, 41 год, нападающий
Клубы: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Сандерленд», «Борнмут»
Титулы: нет
Английский форвард не выиграл британских трофеев. Его единственное золото – с «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии – 2020/2021. Однако Дефо за этап карьеры в Англии забил более 200 голов.
Лес Фердинанд, 57 лет, нападающий
Клубы: «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Болтон»
Трофеи: обладатель Кубка лиги (1999)
Фердинанд никогда не являлся суперзвездой, но всегда держал уровень. Лес был признан лучшим футболистом АПЛ сезона-1995/1996 по версии болельщиков. А также Фердинанд стал первым, кто забил за шесть разных клубов в чемпионате Англии.