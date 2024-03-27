Кто достоин включения в Зал славы АПЛ? Из 15 легенд двое удостоятся этой чести

Английская Премьер-лига опубликовала список из 15 имён, претендующих на включение в Зал славы. В шорт-лист попали легендарные футболисты, в разные эпохи сверкавшие в АПЛ. В 2024-м в Зал уже включили одного игрока – Эшли Коула, выступавшего за «Арсенал» и «Челси». А кто ещё претендует на попадание? И кто, по вашему мнению, достоин Зала славы АПЛ больше остальных? Лига по итогам голосования у себя на сайте введёт в Зал славы ещё двух экс-футболистов.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.