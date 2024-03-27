17 героев сборной Грузии. Кто вывел сборную на Евро

Хвичу вы и так прекрасно знаете. Как и Кверквелию. А остальных?

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. В финале стыковых матчей грузины победили в серии пенальти сборную Греции и сыграют летом в одной группе с Португалией, Турцией и Чехией. Рассказываем, кто принимал участие в исторической игре в Тбилиси и вывел национальную команду на Евро-2024.

Георгий Мамардашвили, 23 года

Георгий Мамардашвили Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Первый номер сборной Грузии и один из самых дорогих футболистов страны, оцениваемый сайтом Transfermarkt в € 35 млн. Мамардашвили – основной вратарь и в «Валенсии», которая покупала Георгия у тбилисского «Динамо» в январе 2022 года всего за € 850 тысяч. В нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 28 матчей, пропустил 32 мяча, выдал девять «сухарей» и привлёк внимание топ-клубов Европы.

Соломон Кверквелия, 32 года

Соломон Кверквелия Фото: Supakit Wisetanuphong/Getty Images

Опытный центральный защитник, которого мы прекрасно знаем по выступлениям в чемпионате России. Кверквелия поиграл в РПЛ за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор». Завоёвывал чемпионский титул с железнодорожниками. Сейчас Соломон зарабатывает на жизнь в Саудовской Аравии: провёл в этом сезоне 25 матчей за «Аль-Ахдуд» и сделал одну голевую передачу.

Гурам Кашия, 36 лет

Гурам Кашия Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Возрастной центральный защитник – капитан сборной Грузии. Единственный полевой игрок команды, сыгравший в отборе Евро-2024 во всех матчах с первой и до последней минуты. На пике карьеры Кашия выступал за голландский «Витесс», которому отдал восемь лет. Сейчас играет в Словакии за братиславский «Слован»: 32 матча и один гол в этом сезоне, включая еврокубки.

Лаша Двали, 28 лет

Лаша Двали Фото: Craig Foy/Getty Images

Ещё один штатный центральный защитник в составе сборной Грузии играет на Кипре за АПОЭЛ. В нынешнем сезоне у Двали 28 матчей, в которых он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В своё время Лаша принадлежал английскому «Редингу» и немецкому «Дуйсбургу», но в топ-лигах не закрепился и покатался по Европе. Был в рижском «Сконто» и в «Иртыше» из Казахстана.

Отар Китеишвили, 28 лет

Отар Китеишвили Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Основное амплуа Китеишвили – центральный полузащитник. Из Грузии он уехал в Австрию ещё в 2018 году и вот уже шестой сезон выступает за «Штурм». В нынешнем у Отара 31 матч в чемпионате, еврокубках и Кубке Австрии. Он забил шесть мячей и сделал семь голевых передач.

Георгий Кочорашвили, 24 года

Георгий Кочорашвили Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Кочорашвили – центральный полузащитник, который ещё в 18 лет оказался в Испании и начинал в молодёжной команде «Жироны». Потом был продан в «Леванте», уходил на год в аренду в другой испанский клуб «Кастельон», а в текущем сезоне выступает за «Леванте» в Сегунде. У грузинского легионера 18 матчей и два гола, он, как правило, выходит в основе, но часть чемпионата пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Отар Какабадзе, 28 лет

Отар Какабадзе Фото: Diego Souto/Getty Images

Какабадзе закрывает правый фланг полузащиты или обороны, а на клубном уровне играет в Польше за «Краковию». В текущем сезоне принял участие в 18 матчах и сделал одну голевую передачу. Отар пробовал себя в Испании, проведя несколько сезонов в «Химнастике» и «Тенерифе». На его счету более полусотни матчей во втором испанском дивизионе.

Леван Шенгелия, 28 лет

Леван Шенгелия Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Шенгелия – правый вингер, играет в греческой Суперлиге за «Панетоликос». В нынешнем сезоне выходил на поле 24 раза, но в половине случаев на замену. Результативность у Левана не впечатляющая: забил всего два мяча и сделал одну голевую передачу. Тем не менее в полуфинале стыков Евро-2024 с Люксембургом поучаствовал в голевой атаке, ассистировав Зивзивадзе.

Георгий Чакветадзе, 24 года

Георгий Чакветадзе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Чакветадзе – атакующий полузащитник, лучший ассистент сборной Грузии в отборе Евро-2024 (три паса). Георгий поиграл за достаточно известные европейские команды: немецкий «Гамбург», бельгийский «Гент» и английский «Уотфорд». В январе 2024 года клуб из Чемпионшипа выкупил грузина после аренды за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Чакветадзе провёл за «Уотфорд» 34 матча, чаще выходя на замену, стал автором одного гола и трёх голевых передач.

Буду Зивзивадзе, 30 лет

Буду Зивзивадзе Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Нападающий Зивзивадзе – герой полуфинала стыков Лиги наций с Люксембургом: он оформил дубль и принёс сборной Грузии победу со счётом 2:0. В чемпионате Грузии Буду дважды становился лучшим бомбардиром, потом много лет играл в Венгрии, а в январе 2023-го его выкупил за € 150 тыс. клуб Второй Бундеслиги «Карлсруэ». В этом сезоне у форварда 25 матчей, 10 голов и две голевые передачи.

Хвича Кварацхелия, 23 года

Хвича Кварацхелия Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Кварацхелию никому не нужно представлять в России или в Европе: вингер «Наполи» – главная звезда сборной Грузии и её лучший бомбардир в квалификации Евро-2024 (забил четыре мяча). Приятно, что Хвича раскрутил свою карьеру в РПЛ, выступая за «Локомотив» и «Рубин». В текущем сезоне у всё ещё действующего чемпиона Италии в составе «Наполи» 38 матчей, 10 голов и шесть голевых передач.

Жорж Микаутадзе, 23 года

Жорж Микаутадзе Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Микаутадзе – очередной большой талант грузинского футбола и третий по стоимости (€ 9 млн) игрок сборной после Кварацхелии и Мамардашвили. Однако он родился во Франции, воспитывался в «Лионе» и «Метце». В августе 2023 года Жорж был выкуплен «Аяксом» за € 16 млн, правда, уже в январе его вернули на правах аренды в «Метц». У форварда/вингера в этом сезоне 21 матч, пять голов и три голевые передачи во всех турнирах.

Георгий Цитаишвили, 23 года

Георгий Цитаишвили Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

Этот вингер тоже рос не в Грузии. Георгий родился в Израиле, где играл его отец форвард Климентий Цитаишвили, а воспитывался в киевском «Динамо». Со сборной Украины U20 стал победителем молодежного ЧМ-2019. Однако первой сборной не пригодился и в 2021 году принял решение выступать за Грузию. Цитаишвили до сих пор принадлежит киевлянам, но играет на правах аренды за «Динамо» из Батуми. В стартовавшем сезоне-2024 у него четыре матча и две голевые передачи.

Ника Квеквескири, 31 год

Ника Квеквескири Фото: Ross MacDonald/Getty Images

Не путайте этого игрока с полузащитником «Факела» Ираклием Квеквескири, хотя он тоже опорник по амплуа. Ника никогда не выступал в России: из Грузии он уехал в Азербайджан, а оттуда в Казахстан и далее в Польшу. С января 2021 года играет за «Лех». В нынешнем сезоне у Квеквескири 18 матчей, один забитый мяч и одна голевая передача.

Зурико Давиташвили, 23 года

Зурико Давиташвили Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

А вот вингера Давиташвили мы прекрасно помним по игре в российском чемпионате за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал». В апреле 2022 года Зурико уехал из нашей страны – вернулся на родину в «Динамо» из Батуми. Потом оказался в «Бордо»: прошлым летом известный французский клуб, свалившийся во второй дивизион, выкупил скоростного дриблёра за € 1,25 млн. В этом сезоне у Давиташвили 30 матчей, три гола и четыре голевые передачи.

Георгий Квилитая, 30 лет

Георгий Квилитая Фото: Seb Daly/Getty Images

Нападающий Квилитая – ещё один представитель АПОЭЛа в сборной Грузии. Рослый форвард подавал определённые надежды: летом 2018-го его даже выкупил за € 3 млн «Гент». Однако через три года бельгийцы продали Георгия киприотам всего за € 600 тысяч. В нынешнем сезоне у Квилитая 31 матч, семь голов и пять голевых передач.

Тренер: Вилли Саньоль, 47 лет

Тренер Вилли Саньоль Фото: Ion Alcoba/Getty Images

Саньоль – известный в прошлом защитник, сыгравший 58 матчей за сборную Франции и завоевавший множество трофеев с «Баварией» (пять чемпионских титулов, кубок Лиги чемпионов сезона-2000/2001). Тренировать Вилли начал в 2013 году, работал с молодёжной сборной Франции и «Бордо», был ассистентом в «Баварии». Однажды даже исполнял обязанности главного тренера. Сборную Грузии возглавляет с февраля 2021 года. Выход на Евро-2024 – первый крупный успех Саньола в новой роли.