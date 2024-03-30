Такого в топ-лигах мы не видели никогда

«Тоттенхэм» и «Лутон Таун» решают разные задачи в АПЛ. «Шпоры» борются за место в топ-4 и гарантированное участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лутон» цепляется за каждое очко и надеется остаться в элитном дивизионе по итогам года. Так что прошедший матч решал многое для команд в турнирном плане: в случае победы «Тоттенхэм» поднимался на четвёртое место, а «Лутон» — из зоны вылета.

Старт встречи шокировал хозяев. Уже на третьей минуте «Лутон» открыл счёт: Сон потерял мяч на чужой половине поля, его обокрал ветеран Эндрос Таунсенд, пробежавший затем до штрафной «Тоттенхэма». Гости в два паса вывели на ударную позицию Тахита Чонга, поразившего ворота Гульельмо Викарио. Не лучшее развитие событий для «Тоттенхэма», но «шпоры» по ходу сезона приучили, что могут камбэкнуть почти в любой ситуации.

Хозяева ожидаемо активно пошли вперёд. И на 19-й минуте случился невероятный эпизод! Сон вышел один на один, уже обыграл вратаря «Лутона» Каминского, но защита гостей успела вернуться. Южнокореец пробил и умудрился попасть в правую штангу, а затем мяч отрикошетил в левую! Но на этом невезение не завершилось: оборона «Лутона» буквально своими телами остановила сначала удар Вернера, а затем – Сарра. И всё это за несколько секунд! Героический момент от аутсайдера АПЛ! А «Тоттенхэм» в первом тайме так и не забил.

«Тоттенхэм» — «Лутон Таун» Фото: Кадр из трансляции

«Тоттенхэм» — «Лутон Таун» Фото: Кадр из трансляции

Зато после перерыва «шпоры» отыгрались быстро. «Тоттенхэм» разогнал атаку по правому флангу, Бреннан Джонсон сыграл в стенку с Педро Порро, после чего прострелил в штрафную. Защитник «Лутона» Исса Каборе оказался на пути мяча и переправил его в свои ворота.

«Тоттенхэм» продолжил давление. А на 78-й минуте хозяевам снова не повезло. И снова какое-то чудо спасло «Лутон»! «Шпоры» организовали комбинацию, Ло Чельсо из левой части штрафной простреливал в центр вратарской, где оказался Джонсон. Вингер «Тоттенхэма» пробил не слишком удачно, попав в руку голкипера «Лутона» Каминского. Мяч затем всё же полетел в ворота, но полузащитник Алфи Даути успел вынести его. Но как же «Тоттенхэму» не повезло. Повтор показал, что мяч полностью не пересёк линию буквально на пару миллиметров! Если вообще не на один! Вышло даже эпичнее, чем во встрече «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в 2019 году. Бедные болельщики «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» — «Лутон Таун» Фото: Кадр из трансляции

Но в конце встречи лондонцы всё же дожали «Лутон». На 86-й минуте Сон Хын Мин забил победный мяч. «Шпоры» убежали в быструю атаку, разыграли небольшую комбинацию и вывели корейца на ударную позицию. Лидер «Тоттенхэма» на этот раз был точен – 2:1. Тяжелейшая победа команды Ангелоса Постекоглу.

«Тоттенхэм» вышел на четвёртое место в АПЛ. Важный результат для команды и болельщиков. Но нет сомнений, что встреча запомнится моментом с самым удивительным незабитым мячом в истории АПЛ (с момента, как появилась технология определения гола).

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