Может, никто не хочет быть чемпионом России?

Многие не ждали в этом матче интриги. Ведь за последние 18 лет у «Крыльев» только одна победа в РПЛ над «Зенитом». А тут ещё и у петербуржцев максимальная мотивация. Надо отскакивать от конкурентов в борьбе за золото и уходить в отрыв. Тем более они сами создают для этого все условия. Так что рисовался конкретный сценарий встречи: пара забитых мячей действующих чемпионов, уверенная игра в обороне – и отрыв от преследователей возрастёт. Но всё пошло не так. С самого начала.

Вы не подумайте, что мы как-то принижаем уровень «Крыльев». Но, помимо исторического контекста, есть настоящий – команда плоха после рестарта сезона: поражения от «Ростова» и ЦСКА с одинаковым счётом. И 0 забитых мячей. Если в начале сезона команда шла в лидерах, то со временем стала ближе к середине таблицы. Но, видимо, большая мартовская пауза всё-таки пошла на пользу. Иначе как объяснить такое мощное начало встречи?

«Крылья» сразу бросились в активный прессинг и спровоцировали игроков «Зенита» на передачу вратарю. Самое правильное решение. А Адамов, вместо того чтобы выбить мяч куда подальше, отдал неуклюжую передачу по прямой. Там оказался Рахманович, который дотащил мяч до штрафной и пробил. Первый раз – неудачно, но на добивании оказался Шитов. 44 секунды – и «Крылья» уже ведут в счёте. С 2009 года «Зенит» так быстро не пропускал (до этого такой статистики не вели), а «Крылья» вообще впервые в своей истории в РПЛ забили на первой минуте.

«Крылья Советов» — «Зенит» Фото: pfcks.ru

Через пару минут самарцы могли забивать второй. Салтыков на фланге толкнул Барриоса (но боковой судья почему-то это пропустил), потом влетел в штрафную и классно прострелил. Немного не в ноги партнёрам. Совсем не тот дебют, который планировал «Зенит».

После петербуржцы всё-таки пришли в себя. Но всё равно действовали сумбурно и даже нервно. Клаудиньо несколько раз поспорил с судьёй, Вендел совершал необъяснимые потери – качества игроков словно куда-то испарились. Или они с трудом понимали друг друга. Хотя уже в третий раз подряд «Зенит» вышел в почти одинаковом составе – в этот раз изменение только одно: Караваев вместо травмированного Фернандеса.

По первым 20 минутам к «Крыльям» было 0 вопросов. Классные перестроения, грамотная игра вторым номером. Но потом что-то случилось. Закончились силы? Так рано? Странно. Однако первый же опасный момент зенитовцы конвертировали в гол.

Подача с фланга, Солдатенков перепрыгнул Кассьерру, но не скинул своему. Мяч полетел дальше на Артура, который грамотно разобрался, пробив в ближний угол. Первый мяч самого дорогого новичка сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно!

«Крылья Советов» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Гол словно разбудил гостей, ведь уже через пару минут шанс имел Мостовой. Потом – снова Артур. Но раз за разом хорошо играл Ломаев. А «Крылья» просто ждали перерыва. Слишком устали.

Однако пауза им особо не помогла. «Зенит» полноценно включился, забрал под контроль мяч и начал раскатывать. Весь второй тайм команда почти не уходила с половины поля соперника. Хозяева с этим смирились: отбивались, падали на газон, чтобы дать паузу защитникам, и надеялись на Ломаева. Ничего другого не оставалось.

Но при огромной инициативе петербуржцам нужно было забивать. А это стало проблемой. Мостовой из отличной ситуации пулял на трибуны, Вендел классно бил, но во вратаря, и даже вышедший на замену Педро имел шанс. Однако раз за разом круто действовал Ломаев.

Семак выпустил не только Педро, но и главных джокеров – Сергеева и Ерохина. Судья добавил семь минут – казалось, идеальный сценарий. Нет. Моменты появлялись, но «Крылья» держались. И выстояли ничью.

Вчера проиграло «Динамо». Сегодня – ничья «Зенита». Если завтра не выиграет «Краснодар», то мысль только одна: может, чемпионство просто никому не нужно?

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