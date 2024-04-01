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Какой клуб воспитал футболиста: тест – Мусиала, Рюдигер, Мостовой, Гендузи, Эрмосо, Кубо, Кристанте, Фраттези, Санчо

Какой клуб воспитал футболиста? Непростой тест, где придётся много гадать
Георгий Илющенко
Тест: какой клуб воспитал футболиста?
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Речь исключительно про действующих игроков на пике карьеры.

Растиражированы истории, что Пьер-Эмерик Обамеянг — выпускник академии «Милана», за который он так и не сыграл, а Гарри Кейн какое-то время был в системе «Арсенала». Но что насчет футболистов помладше? Назовёте, какие клубы приблизили их к светлому будущему? Давайте проверим. Впереди 10 вопросов. Пишите в комментариях, сколько набрали правильных ответов. Желаем удачи!

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