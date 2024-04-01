Какой клуб воспитал футболиста? Непростой тест, где придётся много гадать

Растиражированы истории, что Пьер-Эмерик Обамеянг — выпускник академии «Милана», за который он так и не сыграл, а Гарри Кейн какое-то время был в системе «Арсенала». Но что насчет футболистов помладше? Назовёте, какие клубы приблизили их к светлому будущему? Давайте проверим. Впереди 10 вопросов. Пишите в комментариях, сколько набрали правильных ответов. Желаем удачи!