Какой клуб воспитал футболиста? Непростой тест, где придётся много гадать
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Речь исключительно про действующих игроков на пике карьеры.
Растиражированы истории, что Пьер-Эмерик Обамеянг — выпускник академии «Милана», за который он так и не сыграл, а Гарри Кейн какое-то время был в системе «Арсенала». Но что насчет футболистов помладше? Назовёте, какие клубы приблизили их к светлому будущему? Давайте проверим. Впереди 10 вопросов. Пишите в комментариях, сколько набрали правильных ответов. Желаем удачи!
Комментарии
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