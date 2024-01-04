«Динамо» идёт дальше в Кубке! Хотя Хабаровск создал Личке проблемы

Клуб из Хабаровска, стадион недалеко от исторического центра Петербурга, где они хозяева, а в соперниках московское «Динамо» – согласитесь, картинка странная. Но в Кубке России такое возможно. «СКА-Хабаровск» на пару недель сделал арену «Кировец» домашней. Сначала принял там «Сокол» (3:1), а через пару дней ждал динамовцев. Вчера в Петербурге было +17. Казалось, всё будет идеально: тёплый весенний воздух, красивые виды и даже неплохой для этого времени газон. Но в день матча температура, естественно, опустилась. Однако холод и даже дождь на удивление не оттолкнули людей: несколько сотен прибыли на кубковую встречу. Замерзли, но увидели Фёдора Смолова, Антона Шунина и остальных героев российского футбола.

«Динамо» в последних матчах точно не дарит своим болельщикам позитивное настроение. Сначала вылетели из Пути РПЛ Кубка России от «Зенита», потом получили четыре от «Ростова». Казалось, кубковый матч в Пути регионов – хорошая возможность исправиться. Тем более сейчас идут встречи на вылет. Однако Марцел Личка удивил – в первую очередь составом. Полузащита и нападение состояли из тех, кто почти не выходит в РПЛ. Некоторые лидеры остались в запасе, а те же Диего Лаксальт и Хорхе Карраскаль вовсе не прилетели в Петербург. Понятно, что соперник не топовый, а газон искусственный. Но выбор удивил. С другой стороны, календарь сейчас такой напряжённый, что единой обоймой апрель не пройти.

Первые минуты матча обе команды привыкали к полю и в целом к антуражу. Динамовцам точно было непривычно действовать в таких условиях. При этом первый хороший шанс создали именно гости: Смолов выдал отличный пас на Вячеслава Грулева, тот ушёл от Олега Кожемякина и пробил в угол. Браво, Ислам Имамов.

Но уже в следующей атаке кипер не спас. Быстрая перепасовка гостей в центре поля привела к тому, что мяч оказался у Ярослава Гладышева. А он отправил к вратарю Грулева. Вячеслав не подвёл, уверенно реализовав момент.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 1:2 Фото: fcdm.ru

Совсем неприятный сценарий для Хабаровска. Ожидалось, что в этой игре за них будет поле, погода и всё остальное. А тут — пропущенный мяч. Но номинальные хозяева собрались, освоились и потихоньку начали создавать моменты. Артём Симонян неплохо бил с острого угла, а на 33-й минуте мог забивать Магомед Мусалов. Шунин неудачно отбил перед собой, затем добивание – и штанга! Немного не повезло игрокам армейцев.

На перерыв они точно уходили с надеждой. Основная борьба была впереди. Правда, уже в начале второго тайма Смолов мог всё закончить. Фёдор прострелил в штрафную, и мяч после рикошета угодил в штангу. Везение уже для гостей. Но всё же после перерыва хабаровчане и правда выглядели лучше. Больше контролировали мяч, были агрессивны, и моменты были лишь вопросом времени. На 53-й минуте Альбек Гонгапшев классно бил головой. Но вскоре его удар оказался результативным. Через 15 минут Кирилл Никитин накрутил соперника на фланге, прострелил, и Альбек направил мяч уже в пустые ворота.

Однако радость была недолгой. Ничья держалась всего пять минут. После – угловой и Фабиан Бальбуэна оказался расторопнее всех в штрафной. «Динамо» вновь повело.

Вячеслав Грулёв Фото: fcdm.ru

Дальше москвичам важно было сыграть прагматично и по счёту. В этом сезоне получается не всегда, но в этот раз вышло. Шаронов отправил вперёд всю команду, но нормального навала не вышло. Динамовцы держали ситуацию под контролем. И в итоге пробились в полуфинал Пути регионов.

Из клубов первого дивизиона в Кубке остались только «Химки». Но и они вскоре могут закончить выступление в турнире.