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С кем чаще других играл Месси, Роналду, Салах, Холанд, Мбаппе, Кейн, Де Брёйне, Левандовски, Бензема, Неймар, тест

С кем чаще других играли Месси, Роналду, Мбаппе? Вас удивят некоторые ответы теста
Кирилл Закатченко
С кем чаще других играли звёзды футбола?
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10 вопросов для тех, у кого хорошая память.

Звёздные футболисты так часто оказываются в фокусе нашего внимания, что порой кажется, что мы знаем о них всё. Речь, конечно, об их успехах на поле, а не за его пределами. Но давайте попробуем справиться с ещё одним заданием.

Мы подготовили для вас тест из 10 вопросов о звёздных футболистах. Ваша задача — выбрать один (правильный) из четырёх вариантов ответа. Попытайтесь назвать, с кем тот или иной футболист провёл больше всего совместных матчей. Знаете ли вы, с кем чаще других играл Криштиану Роналду? У кого наибольшее количество совместных матчей с Эрлингом Холандом? Некоторые ответы вас точно удивят! Важный нюанс — в списке учтены только совместные матчи футболистов в составе одной или нескольких команд (клубов, сборных), а не друг против друга.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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