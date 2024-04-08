С кем чаще других играли Месси, Роналду, Мбаппе? Вас удивят некоторые ответы теста

Звёздные футболисты так часто оказываются в фокусе нашего внимания, что порой кажется, что мы знаем о них всё. Речь, конечно, об их успехах на поле, а не за его пределами. Но давайте попробуем справиться с ещё одним заданием.

Мы подготовили для вас тест из 10 вопросов о звёздных футболистах. Ваша задача — выбрать один (правильный) из четырёх вариантов ответа. Попытайтесь назвать, с кем тот или иной футболист провёл больше всего совместных матчей. Знаете ли вы, с кем чаще других играл Криштиану Роналду? У кого наибольшее количество совместных матчей с Эрлингом Холандом? Некоторые ответы вас точно удивят! Важный нюанс — в списке учтены только совместные матчи футболистов в составе одной или нескольких команд (клубов, сборных), а не друг против друга.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.