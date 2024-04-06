«Краснодар» в Нижнем, «Крылья» играют с «Уралом», а «Ростов» с «Сочи». 23-й тур РПЛ. LIVE

Сегодня, 6 апреля, состоятся три встречи 23-го тура РПЛ. Сначала «Урал» примет «Крылья Советов», затем «Краснодар» приедет в гости к «Пари НН», а потом «Ростов» встретится с «Сочи».
Уральцам позарез нужны очки – а то ведь можно и вылететь из Премьер-Лиги. Самарцы же обосновались в середине таблицы и глобально вряд ли уже поднимутся сильно выше. Статистика – за команду Игоря Осинькина: в 2023 году в чемпионате России побеждала она (3:1, 3:0).
Краснодарцы сменили главного тренера, но на результат это пока слабо влияет. В минувшем туре при Мураде Мусаеве один из претендентов на титул сыграл вничью. Есть шанс встать на победный путь – в игре с дерзким «Пари НН». Особенно если вспомнить, что южане победили в пяти последних очных встречах.
«Ростов» – лучший клуб РПЛ нынешней весной. У команды Валерия Карпина вообще нет очковых потерь. И есть ощущение, что положительный тренд продолжится – ведь в соперниках тонущий (или уже потонувший?) «Сочи».
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