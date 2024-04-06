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Ростов — Сочи. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Урал — Крылья Советов, прямая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ, где смотреть, 6 апреля 2024

«Краснодар» в Нижнем, «Крылья» играют с «Уралом», а «Ростов» с «Сочи». 23-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Лайв РПЛ
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Фактурная суббота в чемпионате России.

Сегодня, 6 апреля, состоятся три встречи 23-го тура РПЛ. Сначала «Урал» примет «Крылья Советов», затем «Краснодар» приедет в гости к «Пари НН», а потом «Ростов» встретится с «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уральцам позарез нужны очки – а то ведь можно и вылететь из Премьер-Лиги. Самарцы же обосновались в середине таблицы и глобально вряд ли уже поднимутся сильно выше. Статистика – за команду Игоря Осинькина: в 2023 году в чемпионате России побеждала она (3:1, 3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Краснодарцы сменили главного тренера, но на результат это пока слабо влияет. В минувшем туре при Мураде Мусаеве один из претендентов на титул сыграл вничью. Есть шанс встать на победный путь – в игре с дерзким «Пари НН». Особенно если вспомнить, что южане победили в пяти последних очных встречах.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» – лучший клуб РПЛ нынешней весной. У команды Валерия Карпина вообще нет очковых потерь. И есть ощущение, что положительный тренд продолжится – ведь в соперниках тонущий (или уже потонувший?) «Сочи».

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