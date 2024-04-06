Как же арбитры помогли «Крыльям»: сначала удаление, а потом и пенальти! Бедный «Урал»

Если бы команды играли в начале сезона, их встречу назвали бы противостоянием лидеров. Помните же, как здорово они начали чемпионат, взлетев на верхние строчки таблицы. Потом наступило отрезвление – «Крылья» опустились в середину, а «Урал» и вовсе скатился в зону переходных матчей. Весна – кошмар для обеих команд. При этом абсолютно идентичный старт – два поражения и ничья. Но екатеринбуржцам, конечно, важно было как можно быстрее выбраться из опасной зоны. Тем более результаты конкурентов этому способствовали. Однако для этого нужно набирать очки. А с этим проблемы.

Конечно, это в какой-то степени и невезение. «Урал» неплохо начал матч, первые 15 минут вообще не подпускал соперника к собственной штрафной. Да, с атаками тоже было не очень, но Ишков, Ионов, Каштанов стремились что-то придумать впереди. Не всегда выходило эффективно, но не безнадёжно. А потом провал. Вообще, у «Урала» в этом сезоне какие-то необъяснимые проблемы в обороне. То есть защита может здорово играть, а потом – просто расступиться. С «Крыльями» это случилось уже на 16-й минуте. Илья Помазун отбил два отличных удара прежде, чем мяч оказался у Амара Рахмановича, а там кипер был уже расстрелян. «Крылья» вышли вперёд, хоть и по игре это не совсем напрашивалось.

Амар Рахманович после гола Фото: ФК «Крылья Советов»

Интересно, что эти три удара в створ стали единственными для Самары в первом тайме. То есть по сути один провал – и «Урал» уже в роли отыгрывающегося. Вот так оборона, которая в начале сезона считалась сильной стороной команды, превратилась в слабое место. Уральцы пропустили первыми в восьмом домашнем матче подряд – это антирекорд.

После игра успокоилась. «Крылья» больше владели мячом и точно хотели удержать преимущество. «Урал» не особо стремился вперёд. Словно всех всё устраивало. Но на 39-й минуте катастрофическую ошибку допустил Роман Евгеньев. Простая подача со штрафного, и защитник «Крыльев» зачем-то выставил перед собой руки. Да-да, обе руки навстречу мячу! Выглядело абсурдно. К 11 метрам подошёл Алексей Каштанов и уверенно реализовал пенальти, которого в нормальном мире не должно было быть.

Счёт 1:1 – и это при сценарии, когда ни одна из команд не наиграла на гол. Первую действительно классную атаку провели уральцы уже в добавленное к первому тайму время: Илья Ишков на дриблинге пролетел несколько человек, ворвался в штрафную и классно пробил в угол. Браво штанге, которая спасла команду от гола в этом эпизоде. И Ивану Ломаеву на добивании – там спас уже вратарь…

Илья Ишков Фото: ФК «Урал»

Ключевой момент второго тайма произошёл на 60-й минуте. Итало в центре поля зачем-то устроил танец локтей и получил вторую жёлтую. По ней у «Урала», естественно, будет куча вопросов, но оставаться в таком матче в меньшинстве – это почти приговор. Да, «Крылья» могли не забить. Было ощущение, что они не очень к этому и стремились, но помог арбитр Павел Кукуян.

На 74-й минуте Горшков ворвался в штрафную, слегка столкнулся с Помазуном, а мяч ушёл в аут. Сначала главный судья не увидел там нарушения, но потом его позвали к монитору. Там уже разглядел. Пенальти в этом матче футболисты не мазали. Рахманович сделал дубль.

Амар Рахманович после второго гола Фото: ФК «Крылья Советов»

У «Урала» получилось организовать навал. Больше всех старался Ишков – ныне главный герой екатеринбуржцев. Но одному тяжело тащить всю команду и давать результат. «Урал» остался в зоне стыковых матчей, а в случае, если очки наберут «Оренбург», «Ахмат» и «Балтика», команде Гончаренко будет ещё сложнее выбраться из нижней части таблицы.