Николай Заболотный играл за «Сочи» ещё в Первой лиге, брал серебро с Федотовым, а сейчас пытается спастись от вылета.

«Выхожу на поле, а за спиной трёхэтажный мат». От «Зенита» и «Спартака» до выживания в РПЛ

Весна — время преображения для «Сочи». Новый тренер Роберт Морено делает всё, чтобы сохранить команду в РПЛ. Пока получается неидеально — побед нет, только ничьи. Однако бороться они будут до последнего.

Николай Заболотный при испанском специалисте получил место в основном составе. Неудивительно, ведь он один из немногих вратарей лиги, кто классно играет ногами. В интервью «Чемпионату» Заболотный рассказал:

как обратить низкий рост себе в плюс;

об уходе из «Зенита» в «Спартак»;

почему у Карпина не получилось взять трофеи со «Спартаком»;

о периоде в «Урале» и почему Иванов не батя;

о преображении «Сочи» при Морено.

Рост Заболотного — 184 см. Как вратарю с этим жить

– Начнём с интересных фактов. Ваш рост — 184 см. Как с такими данными становятся вратарями?

– Я в пограничной ситуации. Пару сантиметров меньше — и вратарём не стал бы. Парадокс, что в 10 был одним из самых высоких, но в какой-то момент рост остановился. Не менять же позицию. Я несильно парился из-за этого. Что есть, то есть. Старался компенсировать невысокий рост другими вещами.

Вообще, замечаю, что голкиперы с невысоким ростом есть. В «Интере», например, Зоммер. Играет в Лиге чемпионов, за сборную. Рост небольшой, но зато какая игра ногами.

– Вы тоже круто играете ногами. Сейчас это редкость.

– Мне себя тяжело оценивать. Думаю, у меня хорошо развита средняя передача. Но всё это зависит от требований тренера. Тот же «Ростов» стал играть через пасующего вратаря, и посмотрите, как здорово в этом компоненте прибавил Песьяков. Когда работаешь над этим каждый день, прогресс, естественно, будет.

Сейчас мы тоже пришли к этому. В принципе, все тренеры «Сочи» хотели, чтобы вратари играли ногами, однако у Морено на этом особый акцент. У нас есть разные сценарии выхода в атаку, и к каждому я должен быть готов.

– Ощущение, что у российский вратарей проблемы с игрой ногами. Примеры недавних действий Адамова, Лещука.

– Не соглашусь. Периодические ошибки не говорят, что вратари не умеют этого делать. Скорее, всё от большого желания, а ошибки случаются у всех. Селихов, Максименко круто играют ногами, Сафонов прибавил в этом компоненте. Да и остальные тоже. У нас ведь не так давно перешли на эту практику. Думаю, вскоре к этому привыкнут и станет лучше.

– Вы говорили, что как вратарю вам многое дал Окрошидзе. В том числе этот самый стиль?

– Да, я за это ему очень благодарен. Я проработал с ним с 16 до 19 лет. Он ведь тоже не обладал высокими ростом и закладывал всем вратарям силу ног.

Почему оказался не нужен «Зениту» и о выборе в пользу «Спартака»

– Вы воспитанник «Зенита». Когда сейчас читаете или слышите о новых победах или чемпионствах, какие мысли в голове – безразличие или в глубине души проскакивает мысль, что на месте Лунёва, Крицюка, Кержакова, Адамова могли быть вы?

– Честно, вообще не думал о том, что мог бы быть на чьём-то месте. У каждого своя карьера. В мыслях только «Сочи». А «Зенит» уже давно не вызывает особых эмоций. Выигрывают по делу, что тут ещё сказать. У них хорошие футболисты. Их чемпионства – заслуженные. Но не могу сказать, что я радуюсь или огорчаюсь из-за этого.

Николай Заболотный в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

– Вы выигрываете молодёжное первенство, дебютируете за основу в товарищеском матче. Казалось, после всего этого не предложить голкиперу контракт – не самый очевидный сценарий. Почему вам его не предложили?

– Не могу сказать. Даже нет предположений. Видимо, у клуба были свои мысли. А копаться в прошлом мне совсем не хочется. Какой смысл вспоминать то, что было 15 лет назад.

– В такой период, когда не нужен родному клубу, не появляется мыслей закончить с футболом?

– Ни в коем случае. Одно дело, если бы я никому не был нужен. А там другая ситуация: меня вызывали в сборную, мы выиграли молодёжное первенство – просто подъём в карьере. Мне 18-19 лет, у меня есть несколько предложений.

– Почему выбрали именно «Спартак»?

– Агент предложил несколько вариантов. А о «Спартаке» я узнал в последний момент. Мне сказали приехать в Москву и ждать момента. Знал, что интересуются несколько московских клубов, но кто будет конкретно – без понятия. В итоге вечером звонок. И слова: «Мы встречаемся в офисе «Спартака».

Николай Заболотный в «Спартаке» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– И вы – «окей»?

– Я предполагал, что это самый очевидный сценарий. Родной клуб не предложил мне контракт, руки были развязаны. Это не было местью или чем-то ещё. «Спартак» предложил хорошие условия, это большой клуб. Мы с агентом посчитали, что это правильный шаг для карьеры.

Звали ли в Европу? Я не знаю. Мне никто не говорил. Может, надо было в РПЛ играть чаще, чтобы туда звали. Но я дебютировал уже даже после того, как стал основным в молодёжной сборной.

– В «Спартаке» прикалывались над вашей ситуацией?

– Я первое время тренировался с основой, а выступал за молодёжку. И буквально второй-третий тур — матч с «Зенитом» в Питере. У меня спрашивают: «Не переживаешь, что болельщики будут кричать?» Я ответил – всё в порядке, уверен, что ничего не будет. В итоге выхожу на поле запасного «Петровского» — и всю игру за спиной трёхэтажный мат, просто пылесосят. После игры, кстати, никто не ждал. Покричали, и на этом всё закончилось.

– Не считали, что в «Спартаке» шансов заиграть несильно больше, чем в «Зените», учитывая конкуренцию?

– Я так не считал. Мне было 18-19 лет, и в это время гарантий игрового времени в принципе никто не даст. Неважно, «Спартак», «Зенит» или «Уфа». Везде конкуренция. Тогда в «Спартаке» были Джанаев с Песьяковым – парни, которые несильно старше меня. Поэтому казалось, что смогу себя зарекомендовать.

– В деньгах, кстати, выиграли?

– Выиграл. Но уверен: если бы переподписал контракт с «Зенитом», условия были бы такими же. Так что дело не в деньгах. Это не было основным пунктом.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– При Карпине вы дебютировали за «Спартак». Какие главные воспоминания о нём?

– Это тренер, который всегда выжимает максимум. Что сейчас с «Ростовом», что со «Спартаком». Мы всегда прибавляли в ответственный момент, всегда боролись за Лигу чемпионов и дважды туда попадали. Он объединял команду и знал, как дать результат. В «Ростове» то же самое.

– Он вас потом не звал в свои команды?

– Нет. Просто разошлись.

– Чего ему в тот период не хватало, чтобы забрать титулы?

– Вот пример: мы в лидирующей группе и едем на «Петровский» играть с «Зенитом». Они тогда уже близки к титулу. Мы приезжаем и получаем три гола. О чём здесь говорить? Просто без шансов проиграли. Это объективно: в период, когда я был в «Спартаке», «Зенит» был на голову сильнее. С ними было почти невозможно конкурировать. Поэтому у нас не получалось.

Игра за «Урал» в РПЛ, Иванов, приход в «Сочи» и второе место при Федотове

– Дальше у вас был недолгий период в «Ростове». Потом — «Урал», где вы классно провели часть сезона, но в итоге сели на скамейку. Ваша цитата: «Неправильно себя вёл, снизил требования к себе. Только позже всё переосмыслил». Можете её расшифровать?

– Я пришёл в «Урал» зимой. Команда была в зоне вылета, потом набрали новых игроков, тренер — Тарханов. И весной у нас попёрло. Для меня это первый опыт в роли основного вратаря, и мы спаслись. Все думали, что в новом чемпионате это продолжится. Но ожидания и реальность разошлись. И я к себе требования снизил, какая-то эйфория началась. Пошли ошибки, присел на скамейку.

Сезон вышел откровенно плохим. Не могу объяснить конкретных причин. «Урал» потом даже тренера вратарей поменял, с новым дела пошли получше.

Николай Заболотный в «Урале» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

– Клубная легенда — Григорий Иванов. Он батя?

– Не могу сказать «батя». Для кого-то — да, для кого-то — нет. Думаю, у него отношения не ко всем одинаковое. Есть Шатов, Фидлер — к ним он относится очень тепло. Есть те, к кому иначе. Нет, не плохо, просто по-другому. Он всегда с командой, всегда старается помочь.

Что Иванов бросал в раздевалке? Помню только бутылки. Обычное дело. Но в целом он добрый сам по себе. Просто вспыльчивый. Могли и поругаться с ним, но всегда мирились. Его всегда воспринимали как президента, мог сказать что-то про настрой и болельщиков, однако в футбольную часть никогда не лез.

– Почему вы ушли из «Урала»?

– Оказался не нужен. Травма, смена тренера. Пришлось уйти.

– В «Сочи» вы оказались в 2018-м. В тот момент они только переехали в Адлер. Могли представить, что задержитесь на такой долгий срок?

– Вообще не представлял. И не строил долгосрочных планов. У футболиста всё может измениться завтра. Сегодня ты работаешь в основе, а завтра уже никому не нужен. Надо жить сегодняшним днём. Жил-жил, и прошло шесть лет.

– По сути, полноценным для вас вышел только первый сезон. А дальше — скорее роль резервиста. Есть вратари и люди, которых очень напрягает быть вторым. А как с этим у вас?

– В первом сезоне я действительно много играл, мы вышли в РПЛ, а в команду пришли Джанаев, Фролов. Более понятная ситуация, когда в команде есть два сильных и опытных вратаря, которые друг с другом конкурируют, а третий — молодой. Но тут у нас оказалось три таких кипера. Это уже много. И все претендуют на место в составе. Здесь уже тяжело — вас трое, а место одно.

Мы даже в команде не всегда понимали, кто сыграет. Все получали игровое время. На свои 5-10 матчей я выходил. Даже еврокубки зацепил. Не было такого, что третий номер не играл, условно, два года. Всегда надо держать тонус и быть готовым помочь команде.

Так было в первом сезоне в РПЛ, когда мы чуть не вылетели. Сос заболел, я вышел на «Спартак», победили и сохранили место. Когда заняли пятое место — в конце сезоне у Соса тоже проблемы, и я страхую.

– Но к роли второго можно привыкнуть?

– Тяжело. Неприятно, когда не играешь. Но при этом в такой ситуации странно рассматривать уход, ведь в другом клубе тебе тоже никто не гарантирует место в стартовом составе. Везде нужна конкуренция, везде надо доказывать.

Иногда, конечно, из-за этого накрывает. Но в целом я к этому отношусь спокойно. На самом деле, у нас хорошая атмосфера во вратарской бригаде.

– Вы пережили совершенно разные этапы — Точилин, Федотов, Точилин, Бердыев, Хохлов, Точилин, теперь — Морено. В какой период, на ваш взгляд, «Сочи» был самым крутым, если поставить за скобки нынешний?

– Не может быть крутого периода без результата. Это всё взаимосвязано. Нельзя провести хороший этап и вылететь. Поэтому, конечно, второе место, когда мы не сыграли в Лиге чемпионов, и пятое место.

Владимир Федотов в «Сочи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Вы сами офигели от второго места?

– По игре мы это заслужили. Выглядели хорошо, особенно во второй части чемпионата. Были на голову сильнее всех, кроме «Зенита». Понятно, что в какой-то степени это чудо. Команда из провинции добивается результата. Это было приятно.

– Почему Федотов классный тренер?

– У команды была отличная физика. Тренер почти не ошибался с выбором стартового состава. Всегда попадал и знал, где и кого лучше использовать.

Кошмарная осень в «Сочи» и изменения при Морено

– Если двигаться к этому сезону, то вы впервые за последние годы стали основным после ухода Адамова и Джанаева. Каково вернуться к этой роли?

– Я к этому отдельно не готовился. Приятно, что тренер доверяет. Не заглядываю далеко, иду от игры к игре. Сейчас на первом месте командная задача, а свои второстепенны. У нас сейчас четыре человека, кто ещё идёт с Первой лиги: я, Бурмистров, Заика, Маргасов. И вообще не хочется заканчивать там же. Мы эту команду выводили в РПЛ и хотим, чтобы она осталась.

– Первая часть сезона вышла ужасной с точки зрения результата. Вы просто постарели?

– Так сказать не могу. Но очевидно же, что нам жутко не везло. Просто фарт отключился, и не могли его вернуть. Пропускали от «Спартака» на 90-й минуте, не забили два пенальти «Пари НН». И таких моментов по сезону очень много. Потеряли очки везде, где только можно. По игре мы не худшая команда. А после перерыва – тем более.

– Как тренироваться, искать мотивацию, когда постоянно внизу?

– Осенью, чтобы не портить себе настроение в течение дня, я просто не смотрел в таблицу. По телевизору или в интернете просто её пролистывал. Мне было стыдно. И я не хотел знать, кто там рядом.

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Зимой пришел Морено, и весной «Сочи» многим нравится. Что при нём поменялось?

– Он привёз много футболистов под себя. Любит контролировать матчи — это испанская направленность. Здорово разбирает соперников, готовится к ним. На теории всё раскладывает по полочкам, нам остаётся только выполнять. Он отличный тренер. Надеюсь, у нас получится выбраться с 16-го места. Если сделаем это, уверен, в следующем сезоне результат будет иным.

Главный тренер — первый человек, который не сомневается в том, что у нас получится. Для него это вызов, и этой уверенностью он нас заряжает.

– «Зенит» называют бразильским. Нет ощущения, что вы тоже стали южноамериканской командой?

– Да, у нас много легионеров. Русскую речь в раздевалке почти не слышишь. Но могу сказать, что большинство новичков общительные. Потихоньку учат русский язык и стараются общаться. С латиносами тяжелее, но в целом общительные ребята.

– Меня всегда удивляла такая низкая посещаемость матчей «Сочи». Там не любят футбол?

— Не скажу так. В городе любят футбол, есть история. Если бы мы играли в центральном Сочи, посещаемость была бы значительно больше. Логистика и расположение стадиона «Фишт» вносят свои нюансы. Из-за этого многие старые болельщики не ходят на футбол. Клуб старается привлекать новых болельщиков, но этот процесс небыстрый. А туристам, понятное дело, не совсем до футбола. На курорте и так цены высокие, а ещё и на билеты тратиться не очень хотят.

– Вам 33 года. В футболе вы больше 20 лет. Вам не надоело?

– Нет. Мне это нравится. Я люблю смотреть, играть, даже с дочкой периодически ссоримся: она хочет смотреть мультики, я — футбол. Я люблю его. И он мне не надоел.