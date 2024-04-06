Победную серию Карпина прервал аутсайдер. «Ростов» и «Сочи» выдали дикий тайм

«Ростов» впервые не смог выиграть в РПЛ весной 2024 года, прервав трёхматчевую победную серию. Команда Валерия Карпина упустила возможность обойти в таблице «Спартак».

Дуэль двух тренеров-испанцев (сколько Карпин отыграл и даже тренировал в этой стране) началась лихо. Уже на 46-й секунде «Ростов» первым же ударом в створ открыл счёт! Классная получилась голевая атака. И стенка Глебова с Щетининым, и проникающая передача от того же Глебова на Голенкова после подбора. Неповоротливый центрбек «Сочи» Марсело Алвес, превращающийся время от времени в слабое звено обороны команды, отпустил форварда и не помешал ему забить.

Но «Сочи» первым же ударом в створ на шестой минуте отыгрался. Это напомнило старт предыдущего выездного матча команды Роберта Морено с «Локомотивом», когда соперники также обменялись голами в дебюте. Нападающий Гуарирапа протащил мяч в штрафную «Ростова», а после отскока от Глебова (Данил невольно стал автором второго голевого паса) блондин Кравцов забил удивительный мяч рикошетом от земли.

После того как соперники потрясли друг друга мощными ударами, они перешли к позиционной игре. Было много единоборств, большинство из которых выигрывали сочинцы, стыков в центре, мелких повреждений. Одно из них получил… лайнсмен Чельцов, в которого врезался Роналдо. Рефери очень неудачно упал на плечо, казалось, ему потребуется замена, тем не менее он поднялся, взял флаг в руки и смог продолжить игру. Запомнилось ещё падение Роналдо в штрафной «Сочи» после борьбы с Марсело Алвесом, но тут бразильцу-защитнику повезло, что судья не стал искать фола в спорном эпизоде.

На последних минутах тайма, как и на первых, команды Карпина и Морено внезапно обменялись ещё двумя забитыми мячами. «Ростов» «привёз» в свои ворота курьёзнейший гол. После выноса от Марсело Алвеса на Гуарирапу венесуэлец отодвинул Сако от мяча, словно пацана из молодёжки, и забил в пустые ворота. Песьяков поспешил сместиться правее в ожидании передачи от ивуарийца. Но какого же интересного форварда отыскали скауты «Сочи» в Венесуэле!

«Ростов» отыгрался перед перерывом благодаря стандарту. В этой голевой атаке всё было просто, но эффективно. Щетинин здорово подал в центр штрафной, а Роналдо выиграл позицию у Юсупова и забил головой. Интересно, что отпраздновал тёзка Зубастика в стиле Криштиану Роналду.

После перерыва игровое преимущество «Ростова» стало более весомым. Команда Карпина проводила много позиционных атак, а «Сочи» садился всё глубже к собственной штрафной. Гости проигрывали хозяевам середину поля, и Морено на исходе часа матча поменял двух центральных полузащитников. Выпустил же второго венесуэльского форварда Кордову, но при этом не перешёл на 4-4-2 – Серхио занял место на правом фланге.

Второй тайм получался менее зрелищным, но столь же жёстким. Некоторые единоборства выглядели страшновато. Например, момент, когда Юкич выбивал мяч и по инерции наступил на голеностоп Щетинину. Хавбеку «Ростова» повезло избежать серьёзной травмы. По такой игре всё мог решить уже один гол. И один фол. Если бы Лангович упал в штрафной «Сочи», когда ему по ноге попал Аттийят-аллах, судья наверняка назначил бы пенальти. Не хватило ростовчанину навыков дайвера.

А вот Кордова на 80-й минуте хитро сыграл в штрафной «Ростова». Сделав движение ногой в сторону ноги Осипенко, нападающий «Сочи» поймал касание и упал. Если бы не VAR, действительно можно было бы подумать, что это пенальти. Но на повторе Кукуляк разглядел, что правила нарушал всё же сам венесуэльский легионер.

У «Сочи» сейчас такая скамейка, что на ней сидят даже пришедшие зимой из «Зенита» Чистяков с Суторминым и защитник сборной России Макарчук. Морено было кем освежить, усилить игру команды. В результате сочинцы удержали ничью, даже несмотря на то, что хозяева намного превзошли гостей по ударам (14:7, в створ – 7:2, из штрафной – 9:6). Но у «Сочи» пять ничьих подряд и безвыигрышная серия из 10 матчей. Потеря очков не приблизила их к выживанию в РПЛ.