Киммих — о ничьей с «Реалом»: «Бавария» играла лучше

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2).

«Думаю, мы играли лучше и у нас были более очевидные возможности забить. Конечно, досадно, что соперник сравнял с пенальти. Но мы увидели, что мы более чем способны дать бой, были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе. Ещё ничего не решено, но победитель пойдёт дальше», – приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 2:2. На 24-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 53-й минуте счёт сравнял вингер хозяев Лерой Зане. На 57-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, забив 11-метровый. На 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав пенальти. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.