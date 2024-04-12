«Я в шоке». Эмоциональный монолог Юрана после «приговора» КДК

Тема недели в российском футболе — «опоссумы» от Сергея Юрана после матча его «Пари НН» с «Краснодаром» (3:4) и последовавшая за ним условная дисквалификация на две игры с 12-месячным испытательным сроком. Но самого тренера эта условность отнюдь не утешает. Он считает наказание несоразмерным нарушению. В интервью «Чемпионату» Юран изложил своё видение ситуации. Приводим его в формате монолога.

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются и вне поля — что же их, казнить за это?

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжёлой травмы основного футболиста — Костю Марадишвили. Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шёл и сам с собой разговаривал.

Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС — это официальные лица. Но в моём случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях.

Сергей Юран Фото: vk.com/fcparinn

Мне интересно, кому-то ещё давали год условно? По-моему, никому. Это прецедент.

У нашего юриста спросил: есть такая статья в регламенте? Пожимает плечами: нет. Но КДК так решил. Тем самым мы поощряем людей, которые ловят хайп вокруг футбола. Сейчас их прибавится в разы. Есть официальный вещатель, камеры, трансляция. Но получается так, что и в подтрибунке, возле раздевалки ни футболисты, ни тренеры не защищены от таких нелегальных съёмок. Разве это не вмешательство в личное пространство?

А дальше что? Кому-то что-то не понравится из сказанного на пресс-конференции — и мне активируют год?

Хотелось бы заранее извиниться перед журналистами: видимо, теперь мне придётся ограничиваться минимальными комментариями во время флеш-интервью и на пресс-конференциях. Буквально двумя-тремя словами: «Здрасьте, игра хорошая, до свидания». Или: «Игра плохая — до свидания». У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя.

Есть опасения, что теперь к любому слову могут придраться и превратить условную дисквалификацию в безусловную. А мне нужно командой руководить, находиться рядом с ней. Я не могу её оставить без тренера.

Я разговаривал с руководством и хочу попросить внести изменения в регламент. Должна быть чёткая грань между дозволенными эмоциями и нарушением регламента. Жить в реальном мире, где тренеры горят футболом и позволяют себе эмоции».