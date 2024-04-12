В КДК РФС объяснили условную дисквалификацию главного тренера «Пари НН» Юрана на год

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был условно дисквалифицирован на год.

—Юрану назначен испытательный срок — один год с момента дисциплинарного нарушения. Если за этот год он совершит дисциплинарное нарушение, а именно оскорбительное поведение с применением ненормативной лексики, то эта условная дисквалификация перейдёт в статус реальной.

— То есть при повторном нарушении этой статьи Юран будет дисквалифицирован на два матча уже реально?

— Да, всё так, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на два матча чемпионата России условно. Юран выругался в подтрибунном помещении после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4). Это попало на камеры журналистов. Встреча прошла в субботу, 6 апреля.

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